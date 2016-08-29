联投“新规”塑子公司创新样本鄂旅投为子公司“松绑”激发活力双色球停售截止后为何不立即摇奖？图文：孝感打造“中华纸都”活力来自制度创新宜昌临空经济快速崛起襄阳建一流动力总成基地加速度从哪里来
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第3版 不忘初心 继续前进
·联投“新规”塑子公司创新样本
·鄂旅投为子公司“松绑”激发活力
·双色球停售截止后为何不立即摇奖？
·图文：孝感打造“中华纸都”
·活力来自制度创新
·宜昌临空经济快速崛起
·襄阳建一流动力总成基地
·加速度从哪里来
湖北日报电子版
----  
 
3 不忘初心 继续前进 2016.8.29 星期一
宜昌临空经济快速崛起
    湖北日报讯 （记者唐宜贵、通讯员蔡钧庭、李明、唐强）昨日，一架刚维修好的民航客机缓缓离开贝迪克·凌云（宜昌）飞机维修基地，这是该市今年以来维修的第五架飞机。
    总投资18亿元的宜昌贝迪克·凌云维修基地，只是宜昌发展临空经济和通航产业的缩影。他们依托三峡机场优势，以通航产业、航空旅游产业和金融产业为重点的临空经济区正在崛起。
    为加快通航产业发展，2013年4月，宜昌党政代表团赴海航集团考察，双方签署战略合作协议，承诺在航空运输、机场运营管理、临空产业、金融、旅游、教育、基础设施领域等七大方面开展深度合作。随后，投资60亿元的海航宜昌通航产业园开始建设，以发展航空器维修、组装、飞机零部件制造、飞行培训、航空食品加工、航空物流、总部经济、休闲旅游和现代服务产业为发展方向，加速推进。
    短短三年时间，由宜昌市政府、凌云集团、海航集团、以色列IAI公司、唯品会等五方参与，机修、通航产业、航空旅游产业、基金与金融产业、航空快件仓储五大板块的临空经济区格局形成，并快速推进。
    海航湖北通航投资有限公司董事长杨京鸣说，海航集团把宜昌作为核心基地，谋划启动了三峡机场改扩建、通航产业园、通航生态城及其他关联产业等一批重点项目。以“空中游三峡”为代表的航空旅游产业已于上月启动；海航飞行学校实训基地已经搬到宜昌，三峡航空学院呼之欲出；与淘宝、京东齐名的电商平台唯品会已与猇亭区政府、三峡机场签订合作协议，将宜昌打造成全国航空货运枢纽和品骏中国航空快件集散中心城市。到年底，可实现20架以上的飞机维修与定检目标。


   
　