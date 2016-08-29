查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 不忘初心 继续前进 ·联投“新规”塑子公司创新样本 ·鄂旅投为子公司“松绑”激发活力 ·双色球停售截止后为何不立即摇奖？ ·图文：孝感打造“中华纸都” ·活力来自制度创新 ·宜昌临空经济快速崛起 ·襄阳建一流动力总成基地 ·加速度从哪里来 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 武汉观察 第11版 : 体育/档案解密 第12版 : 理论前沿 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 议政建言 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 联投“新规”塑子公司创新样本 · 鄂旅投为子公司“松绑”激发活力 · 双色球停售截止后为何不立即摇奖 · 图文：孝感打造“中华纸都” · 活力来自制度创新 · 宜昌临空经济快速崛起 · 襄阳建一流动力总成基地 · 加速度从哪里来 3 不忘初心 继续前进 2016.8.29 星期一 宜昌临空经济快速崛起 湖北日报讯 （记者唐宜贵、通讯员蔡钧庭、李明、唐强）昨日，一架刚维修好的民航客机缓缓离开贝迪克·凌云（宜昌）飞机维修基地，这是该市今年以来维修的第五架飞机。

总投资18亿元的宜昌贝迪克·凌云维修基地，只是宜昌发展临空经济和通航产业的缩影。他们依托三峡机场优势，以通航产业、航空旅游产业和金融产业为重点的临空经济区正在崛起。

为加快通航产业发展，2013年4月，宜昌党政代表团赴海航集团考察，双方签署战略合作协议，承诺在航空运输、机场运营管理、临空产业、金融、旅游、教育、基础设施领域等七大方面开展深度合作。随后，投资60亿元的海航宜昌通航产业园开始建设，以发展航空器维修、组装、飞机零部件制造、飞行培训、航空食品加工、航空物流、总部经济、休闲旅游和现代服务产业为发展方向，加速推进。

短短三年时间，由宜昌市政府、凌云集团、海航集团、以色列IAI公司、唯品会等五方参与，机修、通航产业、航空旅游产业、基金与金融产业、航空快件仓储五大板块的临空经济区格局形成，并快速推进。

海航湖北通航投资有限公司董事长杨京鸣说，海航集团把宜昌作为核心基地，谋划启动了三峡机场改扩建、通航产业园、通航生态城及其他关联产业等一批重点项目。以“空中游三峡”为代表的航空旅游产业已于上月启动；海航飞行学校实训基地已经搬到宜昌，三峡航空学院呼之欲出；与淘宝、京东齐名的电商平台唯品会已与猇亭区政府、三峡机场签订合作协议，将宜昌打造成全国航空货运枢纽和品骏中国航空快件集散中心城市。到年底，可实现20架以上的飞机维修与定检目标。





