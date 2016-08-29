联投“新规”塑子公司创新样本鄂旅投为子公司“松绑”激发活力双色球停售截止后为何不立即摇奖？图文：孝感打造“中华纸都”活力来自制度创新宜昌临空经济快速崛起襄阳建一流动力总成基地加速度从哪里来
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 第3版 不忘初心 继续前进
·联投“新规”塑子公司创新样本
·鄂旅投为子公司“松绑”激发活力
·双色球停售截止后为何不立即摇奖？
·图文：孝感打造“中华纸都”
·活力来自制度创新
·宜昌临空经济快速崛起
·襄阳建一流动力总成基地
·加速度从哪里来
湖北日报电子版
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3 不忘初心 继续前进 2016.8.29 星期一
活力来自制度创新
    湖北日报讯 □ 陈熹

    增强活力、提高效率是国企改革的中心任务。
    活力怎么来？
    来自健全的现代企业制度，以制度创新增强市场竞争力。
    我省18家出资企业，各类各层级企业总数近千家。有的企业内部层级达6级，子公司、孙公司让人眼花缭乱。如何有效管理？
    实现企业价值最大化，其制度安排应解决两个基本问题：一是经营者的选择问题，保证真正有企业家才能的人来管理企业；二是激励问题，激发企业成员努力工作，并对自己的行为负责。
    有效的公司治理结构，应是多赢的制度安排。
    激发活力，要遵循市场经济规律和企业发展规律，母公司也好，子公司也罢，都要成为真正的市场主体。国有企业首先是企业，不是行政单位，企业就要自主经营、自负盈亏、自担风险、自我约束。
    该放权的放权，该严管的严管，该瘦身的瘦身，方能最大化企业价值。


   
　