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第3版 不忘初心 继续前进
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·鄂旅投为子公司“松绑”激发活力
·双色球停售截止后为何不立即摇奖？
·图文：孝感打造“中华纸都”
·活力来自制度创新
·宜昌临空经济快速崛起
·襄阳建一流动力总成基地
·加速度从哪里来
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联投“新规”塑子公司创新样本
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鄂旅投为子公司“松绑”激发活力
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双色球停售截止后为何不立即摇奖
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图文：孝感打造“中华纸都”
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活力来自制度创新
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宜昌临空经济快速崛起
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襄阳建一流动力总成基地
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加速度从哪里来
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不忘初心 继续前进
2016.8.29 星期一
活力来自制度创新
湖北日报讯 □ 陈熹
增强活力、提高效率是国企改革的中心任务。
活力怎么来？
来自健全的现代企业制度，以制度创新增强市场竞争力。
我省18家出资企业，各类各层级企业总数近千家。有的企业内部层级达6级，子公司、孙公司让人眼花缭乱。如何有效管理？
实现企业价值最大化，其制度安排应解决两个基本问题：一是经营者的选择问题，保证真正有企业家才能的人来管理企业；二是激励问题，激发企业成员努力工作，并对自己的行为负责。
有效的公司治理结构，应是多赢的制度安排。
激发活力，要遵循市场经济规律和企业发展规律，母公司也好，子公司也罢，都要成为真正的市场主体。国有企业首先是企业，不是行政单位，企业就要自主经营、自负盈亏、自担风险、自我约束。
该放权的放权，该严管的严管，该瘦身的瘦身，方能最大化企业价值。