查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 不忘初心 继续前进 ·联投“新规”塑子公司创新样本 ·鄂旅投为子公司“松绑”激发活力 ·双色球停售截止后为何不立即摇奖？ ·图文：孝感打造“中华纸都” ·活力来自制度创新 ·宜昌临空经济快速崛起 ·襄阳建一流动力总成基地 ·加速度从哪里来 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 武汉观察 第11版 : 体育/档案解密 第12版 : 理论前沿 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 议政建言 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 联投“新规”塑子公司创新样本 · 鄂旅投为子公司“松绑”激发活力 · 双色球停售截止后为何不立即摇奖 · 图文：孝感打造“中华纸都” · 活力来自制度创新 · 宜昌临空经济快速崛起 · 襄阳建一流动力总成基地 · 加速度从哪里来 3 不忘初心 继续前进 2016.8.29 星期一 活力来自制度创新 湖北日报讯 □ 陈熹



增强活力、提高效率是国企改革的中心任务。

活力怎么来？

来自健全的现代企业制度，以制度创新增强市场竞争力。

我省18家出资企业，各类各层级企业总数近千家。有的企业内部层级达6级，子公司、孙公司让人眼花缭乱。如何有效管理？

实现企业价值最大化，其制度安排应解决两个基本问题：一是经营者的选择问题，保证真正有企业家才能的人来管理企业；二是激励问题，激发企业成员努力工作，并对自己的行为负责。

有效的公司治理结构，应是多赢的制度安排。

激发活力，要遵循市场经济规律和企业发展规律，母公司也好，子公司也罢，都要成为真正的市场主体。国有企业首先是企业，不是行政单位，企业就要自主经营、自负盈亏、自担风险、自我约束。

该放权的放权，该严管的严管，该瘦身的瘦身，方能最大化企业价值。





