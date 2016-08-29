联投“新规”塑子公司创新样本鄂旅投为子公司“松绑”激发活力双色球停售截止后为何不立即摇奖？图文：孝感打造“中华纸都”活力来自制度创新宜昌临空经济快速崛起襄阳建一流动力总成基地加速度从哪里来
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 第3版 不忘初心 继续前进
·联投“新规”塑子公司创新样本
·鄂旅投为子公司“松绑”激发活力
·双色球停售截止后为何不立即摇奖？
·图文：孝感打造“中华纸都”
·活力来自制度创新
·宜昌临空经济快速崛起
·襄阳建一流动力总成基地
·加速度从哪里来
湖北日报电子版
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3 不忘初心 继续前进 2016.8.29 星期一
图文：孝感打造“中华纸都”
    湖北日报讯 25日，在孝感市孝南区纸品产业工业园，恒安集团（孝感）有限公司车间一片繁忙。近年来，孝南区围绕打造“中华纸都”，发挥龙头企业带动作用，有针对性地策划包装一批中下游产业配套项目，不断壮大纸品产业集群。目前，孝南区纸品产业有规模以上企业22家，产量占全国生活用纸总产量8%。今年上半年，孝南区纸品行业总产值达32亿元，同比增长14.6%。
（视界网 李文勇 摄）


   
　