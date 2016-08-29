查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 不忘初心 继续前进 ·联投“新规”塑子公司创新样本 ·鄂旅投为子公司“松绑”激发活力 ·双色球停售截止后为何不立即摇奖？ ·图文：孝感打造“中华纸都” ·活力来自制度创新 ·宜昌临空经济快速崛起 ·襄阳建一流动力总成基地 ·加速度从哪里来 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 武汉观察 第11版 : 体育/档案解密 第12版 : 理论前沿 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 议政建言 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 联投“新规”塑子公司创新样本 · 鄂旅投为子公司“松绑”激发活力 · 双色球停售截止后为何不立即摇奖 · 图文：孝感打造“中华纸都” · 活力来自制度创新 · 宜昌临空经济快速崛起 · 襄阳建一流动力总成基地 · 加速度从哪里来 3 不忘初心 继续前进 2016.8.29 星期一 图文：孝感打造“中华纸都” 湖北日报讯 25日，在孝感市孝南区纸品产业工业园，恒安集团（孝感）有限公司车间一片繁忙。近年来，孝南区围绕打造“中华纸都”，发挥龙头企业带动作用，有针对性地策划包装一批中下游产业配套项目，不断壮大纸品产业集群。目前，孝南区纸品产业有规模以上企业22家，产量占全国生活用纸总产量8%。今年上半年，孝南区纸品行业总产值达32亿元，同比增长14.6%。

（视界网 李文勇 摄）





