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第3版 不忘初心 继续前进
·联投“新规”塑子公司创新样本
·鄂旅投为子公司“松绑”激发活力
·双色球停售截止后为何不立即摇奖？
·图文：孝感打造“中华纸都”
·活力来自制度创新
·宜昌临空经济快速崛起
·襄阳建一流动力总成基地
·加速度从哪里来
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联投“新规”塑子公司创新样本
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鄂旅投为子公司“松绑”激发活力
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双色球停售截止后为何不立即摇奖
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图文：孝感打造“中华纸都”
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活力来自制度创新
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宜昌临空经济快速崛起
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襄阳建一流动力总成基地
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加速度从哪里来
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不忘初心 继续前进
2016.8.29 星期一
图文：孝感打造“中华纸都”
湖北日报讯 25日，在孝感市孝南区纸品产业工业园，恒安集团（孝感）有限公司车间一片繁忙。近年来，孝南区围绕打造“中华纸都”，发挥龙头企业带动作用，有针对性地策划包装一批中下游产业配套项目，不断壮大纸品产业集群。目前，孝南区纸品产业有规模以上企业22家，产量占全国生活用纸总产量8%。今年上半年，孝南区纸品行业总产值达32亿元，同比增长14.6%。
（视界网 李文勇 摄）