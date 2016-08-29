查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 不忘初心 继续前进 ·联投“新规”塑子公司创新样本 ·鄂旅投为子公司“松绑”激发活力 ·双色球停售截止后为何不立即摇奖？ ·图文：孝感打造“中华纸都” ·活力来自制度创新 ·宜昌临空经济快速崛起 ·襄阳建一流动力总成基地 ·加速度从哪里来 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 武汉观察 第11版 : 体育/档案解密 第12版 : 理论前沿 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 议政建言 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 联投“新规”塑子公司创新样本 · 鄂旅投为子公司“松绑”激发活力 · 双色球停售截止后为何不立即摇奖 · 图文：孝感打造“中华纸都” · 活力来自制度创新 · 宜昌临空经济快速崛起 · 襄阳建一流动力总成基地 · 加速度从哪里来 3 不忘初心 继续前进 2016.8.29 星期一 双色球停售截止后为何不立即摇奖？ 湖北日报讯 有读者说，读了前两年《湖北日报》的“福彩公益荆楚行”系列报道，对于福彩的公益性质我们算是弄清楚了。但福彩的魅力不仅是公益，还有中奖。我就想问问：玩彩票的乐趣在哪里？买彩票究竟有没有技巧？那些亿元大奖都是真的吗？……

好问题岂能辜负！

为此，我们通过专访，请福彩专家及业内人士为您答疑解惑，形成了这组特别报道奉献给您。有问题您尽管问——这就是“阳光福彩”的阳光心态。

双色球是彩民朋友喜欢玩的一款游戏，从2003年开始发行销售，至今已经13年了。

为什么双色球销售截止和开奖会间隔一段时间？这是许多彩民朋友困扰已久的话题，下面我们逐一为您解答。



中福彩官方有解释



双色球于每周二、四、日20时停售，21时15分开奖（自2015年3月2日起，双色球开奖时间由21时30分变更为21时15分）。在开奖前完整汇总并封存全国销售数据，是遵守条例规定。

2009年4月22日国务院第58次常委会议通过，于2009年7月1日起施行的《彩票管理条例》第3章第22条规定：彩票发行机构、彩票销售机构应当确保彩票销售数据的完整、准确和安全。当期彩票销售数据封存后至开奖活动结束前，不得查阅、变更或者删除数据。

有人问，仅仅汇总销售数据，为何耗时那么久？

中国福利彩票发行管理中心给出的解释是：目前，福利彩票销售系统主要由各省福彩销售机构分别建立，并负责本行政区域的彩票销售。对于全国联销游戏，按照财政部要求和福彩机构管理规定，福彩发行机构须进行销量和奖池合并工作。因此，各彩票销售机构在销售截止后、摇奖开始前，须将当期彩票销售数据进行封存，并刻录多份不可改写光盘进行备份和备查。同时，要将当期销售数据通过专线网络发送给彩票发行机构。福彩发行机构对各省市自治区上传的当期彩票销售数据进行采集汇总。这期间，彩票机构要严格按照开奖相关流程，进行销售数据刻录多份不可改写光盘、数据传递和汇总、公正备份等操作，以及处理不可预见事件。上述工作的完成，需要一定时间间隔作为保障。

也就是说，双色球摇奖前，中国福彩中心必须确保每一注彩票完全进入摇奖范围，获得同等的中奖机会。因此，在销售截止后将双色球全国销售数据进行完整汇总，既是防止他人篡改销售数据的必要手段，也是确保福彩摇奖公平公正的重要举措。



摇奖机不可能作弊



双色球开奖前要逐一检查摇奖球、摇奖机。作为孕育开奖号码的容器，检查摇奖球、摇奖机是保证开奖无误的关键环节。

双色球开奖现场共有双色球摇奖机3台，其中2台为备用机，摇奖用球为4套。

双色球摇奖机和摇奖球由法国著名摇奖机生产厂商RYO CATTEAU公司提供。目前，世界上有30多个国家或地区正在使用该公司产品，如马来西亚、法国、比利时、西班牙、意大利、希腊、罗马尼亚、新西兰、巴西、葡萄牙、阿根廷、丹麦、挪威等国。该公司定期对已销售的摇奖机进行专业检测与维护，从而保证摇奖机正常运行，进而保证双色球摇奖的公平性。

有人问，摇奖机在使用过程中会不会受到人为控制？

对此，近日广为流传的中国福彩网一则报道介绍，摇奖机设计者、RYO CATTEAU公司经理兼技术总监萨维耶的回答是，摇奖机就是一个机器，它摇出什么号，是不可能人为控制的。萨维耶强调说，如果摇奖机可以做手脚，他将会有两种结果：一种是成为富翁，另一种是被送进监狱。

有资料显示，国外彩票行家曾追踪分析RYO CATTEAU公司摇奖机摇出的数百期彩票中奖数字的概率，发现的确是随机的。



有间隔是国际惯例



双色球属于乐透型彩票的一种。乐透型彩票是以序数方式为竞猜对象的彩票，只要求所选号码与中奖彩票相同即可，号码无先后顺序之分。

乐透型彩票特点是选择余地大、中奖率高、奖金额度高，是世界彩票业主流品种。国外乐透型彩票和我国一样，均采用摇奖方式开奖。那么，国外乐透型彩票是否在销售截止后就立马开奖呢？

“欧洲百万（Euro Millions）”，是一种在欧洲国家共同销售的联销彩票，诞生于2004年2月。这款彩票最初是通过法国国家彩票、西班牙国家彩票、英国卡米洛特彩票公司联合创立，后来瑞士、奥地利、比利时、爱尔兰、卢森堡和葡萄牙也加入其中。

“欧洲百万”彩票开奖时，摇奖机先从50个数字中开出5个常规数字，再从11个数字中开出两个幸运数字。该彩票头奖中奖概率为1.16亿分之一，每周二、五晚格林威治时间20时销售截止，开奖时间通常在21时30分。销售截止后，参与销售“欧洲百万”彩票的国家会统计好销售数据，统一发送到SLE（“欧洲百万”中央组织机构）。

“欧洲百万”彩票在欧洲9个国家发行，面向超过2亿居民销售。这9个国家的总国土面积加起来约为174万平方公里，无论是国土面积，还是居民总数，都远小于我国，但该彩票从销售截止到开奖，间隔时间也有90分钟。

除“欧洲百万”彩票之外，大部分国家的全国性或跨州性乐透型彩票，在销售截止后，距开奖时间也间隔60至120分钟。

可见，彩票销售截止后留足时间完整汇总销售数据并封存，是符合国际惯例的。 （申莹）

（本文核心信息引自中国福利彩票发行管理中心官网）





