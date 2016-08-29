查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 不忘初心 继续前进 ·联投“新规”塑子公司创新样本 ·鄂旅投为子公司“松绑”激发活力 ·双色球停售截止后为何不立即摇奖？ ·图文：孝感打造“中华纸都” ·活力来自制度创新 ·宜昌临空经济快速崛起 ·襄阳建一流动力总成基地 ·加速度从哪里来 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 武汉观察 第11版 : 体育/档案解密 第12版 : 理论前沿 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 议政建言 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 联投“新规”塑子公司创新样本 · 鄂旅投为子公司“松绑”激发活力 · 双色球停售截止后为何不立即摇奖 · 图文：孝感打造“中华纸都” · 活力来自制度创新 · 宜昌临空经济快速崛起 · 襄阳建一流动力总成基地 · 加速度从哪里来 3 不忘初心 继续前进 2016.8.29 星期一 子公司老总年薪高于总公司老总 鄂旅投为子公司“松绑”激发活力 湖北日报讯 （记者陈熹）子公司老板年薪比总公司“大老板”高。在湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司（以下简称鄂旅投），员工对这样的情况不觉稀奇。鄂旅投完善现代企业治理体系，推动企业释放活力。

湖北永泰小额贷款股份有限公司是鄂旅投控股的一家混合所有制公司，从去年创办伊始，鄂旅投就促使其完善相关规章制度，聘请外部董事，初步形成了有效制衡、运转规范的法人治理结构。公司董事会拥有依法行使重大决策、选人用人、薪酬分配等自主权。

“我的年薪高于鄂旅投董事长，30多名20来岁的员工，收入也略高于同行业同龄人。薪酬激励加上完善的机制，让这帮年轻人充满闯劲。”永泰小贷总经理王建新说。

在国企和私企都干过的王建新，对于鄂旅投为子公司“松绑”感触极深。小贷行业高节奏、高风险，必须以市场为中心，决策反应迅速。“公司董事会拥有决策权，决策效率明显提高。”王建新说，他们最快两三天就能完成一笔放贷。同时，公司拥有选人用人、薪酬分配等自主权，能有效激发员工动能。

据统计，该公司今年上半年共服务客户近60家，拓宽小贷公司原有业务，收入同比增加65%。

按照“国有控股并表、民营主导经营、依法依规治理”的原则，鄂旅投大力发展混合所有制经济，初步形成“国有资本+民营资本”“国有资本+关键人员持股”和“国有资本+民营基金+关键人员持股”三种模式，不断激发企业活力。

目前，鄂旅投共有控股公司18家，其中10家为混合所有制企业，像永泰小贷这样被“松绑”，进行董事会授权试点的企业就有7家。激发子公司活力，也为鄂旅投带来良好收益。今年上半年，鄂旅投营业收入、利润总额、资产总额分别同比增长72.81%、39.98%、49.29%。

权力下放也要做好监管。鄂旅投对12家规模较大子公司全部设立专职纪委；对其他20家中小规模子公司，成立3个派出片区纪工委，直接受总部纪委领导；同时，规范董事会建设、推行精细化管理，对权力下放的企业进行总量控制和指导，及时纠正偏差。





