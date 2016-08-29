查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 不忘初心 继续前进 ·联投“新规”塑子公司创新样本 ·鄂旅投为子公司“松绑”激发活力 ·双色球停售截止后为何不立即摇奖？ ·图文：孝感打造“中华纸都” ·活力来自制度创新 ·宜昌临空经济快速崛起 ·襄阳建一流动力总成基地 ·加速度从哪里来 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 武汉观察 第11版 : 体育/档案解密 第12版 : 理论前沿 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 议政建言 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 联投“新规”塑子公司创新样本 · 鄂旅投为子公司“松绑”激发活力 · 双色球停售截止后为何不立即摇奖 · 图文：孝感打造“中华纸都” · 活力来自制度创新 · 宜昌临空经济快速崛起 · 襄阳建一流动力总成基地 · 加速度从哪里来 3 不忘初心 继续前进 2016.8.29 星期一 抓好“收”和“放”实现一个“活” 联投“新规”塑子公司创新样本 湖北日报讯 （记者赵峰、通讯员肖志峰）当前，省联投集团业务拓展势头强劲。全资子公司联投置业将地产开发的触角伸向海外；福汉木业与中航林业的合作基本敲定，把武汉打造成中国木材及木制品基地的蓝图悄然打开；湖北路桥四面出击，鄂咸高速公路、白洋长江大桥等施工现场，都闪现着湖北路桥人的身影。

省联投集团成立8年来，业务范围和资产规模越来越大，但经营管理的压力也与日俱增。截至目前，集团各层级出资公司合计超过100家。去年，集团被省政府列为充分竞争性商业类国企，公司转型升级迫在眉睫。

做好一个“收”字。第一是收紧财务和资金管理，设立财务总部，集中管理会计核算账套105个，维护银行账户500个，二级公司资金归集率达100%。据此可精确预计集团未来3至12个月资金情况，实现财务工作由“干着算”向“算着干”转变。其次是收紧管理构架，经过精简，集团总部仅6个部门。

转型要“收”，激发活力还要“放”。去年底，集团发布“八条新规”，内容包括做实出资公司资本金、出资公司自主决策主业范围内项目投资、落实选人用人自主权、自行管理聘任干部、部分转型期公司试行每三年进行任期目标考核、新城板块公司实行工资总额包干制度等。“新规”执行以来，集团总部对各出资公司的人员聘用、薪酬待遇、投资项目等放权，只重点针对现金流、营业收入、利润等核心经营指标进行监管。

人员聘用能者居之。把坚持党管干部与依法聘用相结合，出资公司依《公司法》和集团党委相关规定市场化选聘班子成员副职。“过去，出资公司副职以上的领导干部，需经集团党委研究决定，现在可由出资公司根据经营管理需要，进行市场化选聘，薪酬待遇按照市场化标准执行，扩大了选人用人的渠道和视野，激发出资公司活力。”集团相关负责人说。

投资项目权责分明。借助今年9月将在汉召开的第六届世界木材与木制品贸易大会的东风，福汉木业正积极与中航林业对接，寻求海外木材交易市场的开拓与投资合作。“以前遇到类似情况，先是逐级报到集团总部，领导开会确定后，再逐级批复给我们，影响效率。”福汉木业相关负责人介绍，“八条新规”施行后，经营自主权扩大了，但肩上的压力与责任也增大了，每一笔投资、每一次合作都将与自己的切身利益挂钩，都必须经过慎重考量和精准研判。

联投集团相关负责人表示，从总部到各级子公司，所有当家人都要有企业家精神，都要带领企业在残酷竞争中谋求生路。只有这样，企业才能经得起风雨，发展得长远。





