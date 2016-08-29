联投“新规”塑子公司创新样本鄂旅投为子公司“松绑”激发活力双色球停售截止后为何不立即摇奖？图文：孝感打造“中华纸都”活力来自制度创新宜昌临空经济快速崛起襄阳建一流动力总成基地加速度从哪里来
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第3版 不忘初心 继续前进
·联投“新规”塑子公司创新样本
·鄂旅投为子公司“松绑”激发活力
·双色球停售截止后为何不立即摇奖？
·图文：孝感打造“中华纸都”
·活力来自制度创新
·宜昌临空经济快速崛起
·襄阳建一流动力总成基地
·加速度从哪里来
湖北日报电子版
----  
 
3 不忘初心 继续前进 2016.8.29 星期一
抓好“收”和“放”实现一个“活”
联投“新规”塑子公司创新样本
    湖北日报讯 （记者赵峰、通讯员肖志峰）当前，省联投集团业务拓展势头强劲。全资子公司联投置业将地产开发的触角伸向海外；福汉木业与中航林业的合作基本敲定，把武汉打造成中国木材及木制品基地的蓝图悄然打开；湖北路桥四面出击，鄂咸高速公路、白洋长江大桥等施工现场，都闪现着湖北路桥人的身影。
    省联投集团成立8年来，业务范围和资产规模越来越大，但经营管理的压力也与日俱增。截至目前，集团各层级出资公司合计超过100家。去年，集团被省政府列为充分竞争性商业类国企，公司转型升级迫在眉睫。
    做好一个“收”字。第一是收紧财务和资金管理，设立财务总部，集中管理会计核算账套105个，维护银行账户500个，二级公司资金归集率达100%。据此可精确预计集团未来3至12个月资金情况，实现财务工作由“干着算”向“算着干”转变。其次是收紧管理构架，经过精简，集团总部仅6个部门。
    转型要“收”，激发活力还要“放”。去年底，集团发布“八条新规”，内容包括做实出资公司资本金、出资公司自主决策主业范围内项目投资、落实选人用人自主权、自行管理聘任干部、部分转型期公司试行每三年进行任期目标考核、新城板块公司实行工资总额包干制度等。“新规”执行以来，集团总部对各出资公司的人员聘用、薪酬待遇、投资项目等放权，只重点针对现金流、营业收入、利润等核心经营指标进行监管。
    人员聘用能者居之。把坚持党管干部与依法聘用相结合，出资公司依《公司法》和集团党委相关规定市场化选聘班子成员副职。“过去，出资公司副职以上的领导干部，需经集团党委研究决定，现在可由出资公司根据经营管理需要，进行市场化选聘，薪酬待遇按照市场化标准执行，扩大了选人用人的渠道和视野，激发出资公司活力。”集团相关负责人说。
    投资项目权责分明。借助今年9月将在汉召开的第六届世界木材与木制品贸易大会的东风，福汉木业正积极与中航林业对接，寻求海外木材交易市场的开拓与投资合作。“以前遇到类似情况，先是逐级报到集团总部，领导开会确定后，再逐级批复给我们，影响效率。”福汉木业相关负责人介绍，“八条新规”施行后，经营自主权扩大了，但肩上的压力与责任也增大了，每一笔投资、每一次合作都将与自己的切身利益挂钩，都必须经过慎重考量和精准研判。
    联投集团相关负责人表示，从总部到各级子公司，所有当家人都要有企业家精神，都要带领企业在残酷竞争中谋求生路。只有这样，企业才能经得起风雨，发展得长远。


 
　