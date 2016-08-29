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第3版 不忘初心 继续前进
·联投“新规”塑子公司创新样本
·鄂旅投为子公司“松绑”激发活力
·双色球停售截止后为何不立即摇奖？
·图文：孝感打造“中华纸都”
·活力来自制度创新
·宜昌临空经济快速崛起
·襄阳建一流动力总成基地
·加速度从哪里来
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联投“新规”塑子公司创新样本
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鄂旅投为子公司“松绑”激发活力
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双色球停售截止后为何不立即摇奖
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图文：孝感打造“中华纸都”
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活力来自制度创新
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宜昌临空经济快速崛起
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襄阳建一流动力总成基地
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加速度从哪里来
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不忘初心 继续前进
2016.8.29 星期一
抓好“收”和“放”实现一个“活”
联投“新规”塑子公司创新样本
湖北日报讯 （记者赵峰、通讯员肖志峰）当前，省联投集团业务拓展势头强劲。全资子公司联投置业将地产开发的触角伸向海外；福汉木业与中航林业的合作基本敲定，把武汉打造成中国木材及木制品基地的蓝图悄然打开；湖北路桥四面出击，鄂咸高速公路、白洋长江大桥等施工现场，都闪现着湖北路桥人的身影。
省联投集团成立8年来，业务范围和资产规模越来越大，但经营管理的压力也与日俱增。截至目前，集团各层级出资公司合计超过100家。去年，集团被省政府列为充分竞争性商业类国企，公司转型升级迫在眉睫。
做好一个“收”字。第一是收紧财务和资金管理，设立财务总部，集中管理会计核算账套105个，维护银行账户500个，二级公司资金归集率达100%。据此可精确预计集团未来3至12个月资金情况，实现财务工作由“干着算”向“算着干”转变。其次是收紧管理构架，经过精简，集团总部仅6个部门。
转型要“收”，激发活力还要“放”。去年底，集团发布“八条新规”，内容包括做实出资公司资本金、出资公司自主决策主业范围内项目投资、落实选人用人自主权、自行管理聘任干部、部分转型期公司试行每三年进行任期目标考核、新城板块公司实行工资总额包干制度等。“新规”执行以来，集团总部对各出资公司的人员聘用、薪酬待遇、投资项目等放权，只重点针对现金流、营业收入、利润等核心经营指标进行监管。
人员聘用能者居之。把坚持党管干部与依法聘用相结合，出资公司依《公司法》和集团党委相关规定市场化选聘班子成员副职。“过去，出资公司副职以上的领导干部，需经集团党委研究决定，现在可由出资公司根据经营管理需要，进行市场化选聘，薪酬待遇按照市场化标准执行，扩大了选人用人的渠道和视野，激发出资公司活力。”集团相关负责人说。
投资项目权责分明。借助今年9月将在汉召开的第六届世界木材与木制品贸易大会的东风，福汉木业正积极与中航林业对接，寻求海外木材交易市场的开拓与投资合作。“以前遇到类似情况，先是逐级报到集团总部，领导开会确定后，再逐级批复给我们，影响效率。”福汉木业相关负责人介绍，“八条新规”施行后，经营自主权扩大了，但肩上的压力与责任也增大了，每一笔投资、每一次合作都将与自己的切身利益挂钩，都必须经过慎重考量和精准研判。
联投集团相关负责人表示，从总部到各级子公司，所有当家人都要有企业家精神，都要带领企业在残酷竞争中谋求生路。只有这样，企业才能经得起风雨，发展得长远。