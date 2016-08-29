查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·我省将推动六大重点领域价格改革 ·来凤：“四引导四增强”厚植党员底色 ·看襄阳纪检如何“治病救人” ·图文：种植药材助脱贫 ·恩施州订单培养扶贫对象子女 ·贫困户有望实现医疗“零负担” ·《海棠依旧》湖北开播仪式在汉举行 ·全省保安教官在汉大比武 ·县人大副主任欺骗组织自尝苦果 ·图文：爱心助学 ·争当改革实干家 在“做功”上下功夫 ·聚焦中华经典诵读践行社会主义核心价值观 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 武汉观察 第11版 : 体育/档案解密 第12版 : 理论前沿 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 议政建言 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 我省将推动六大重点领域价格改革 · 来凤：“四引导四增强”厚植党员 · 看襄阳纪检如何“治病救人” · 图文：种植药材助脱贫 · 恩施州订单培养扶贫对象子女 · 贫困户有望实现医疗“零负担” · 《海棠依旧》湖北开播仪式在汉举 · 全省保安教官在汉大比武 · 县人大副主任欺骗组织自尝苦果 · 图文：爱心助学 · 争当改革实干家 在“做功”上下 · 聚焦中华经典诵读践行社会主义核 2 时政要闻 2016.8.29 星期一 聚焦中华经典诵读践行社会主义核心价值观 湖北日报讯 （记者张辉、通讯员郑轩）“弟子规，圣人训，首孝弟，次谨信，泛爱众，而亲仁，有余力，则学文。”武汉外校美加分校学生稚嫩清脆的朗读声，回荡在省政协机关一楼会议厅。26日下午，省政协召开第六次月度协商座谈会，聚焦深入开展中华优秀传统文化经典诵读活动、培育和践行社会主义核心价值观议政建言。省政协主席张昌尔主持会议并讲话。

黄立国、萧永瑞、林习珍、唐瑾、雷刚、熊召政、郭齐勇、周建国、孙先明等政协委员、专家学者和基层政协工作者，分别就高校和中小学开展经典诵读、守住中华文化的根、诵读活动调查问卷综合分析、诵读文本选编与出版、运用现代传媒手段推动诵读活动、传承中华优秀传统文化等建言献策。他们建议：加强顶层设计，量身精编教材；把讲解经典作为重中之重，引导实现知行合一；将经典诵读纳入学校教育考评体系，提升教师业务素质和教学水平；合理优化编写人员队伍，实行“资格准入制”；细化媒体责任，推进全媒体传播；学校、家庭和社会协同推进，让优秀的中华传统经典“香”起来等。

张昌尔认真听取发言，与委员互动交流。熊召政从学前教育谈到经典诵读，从家庭培养谈到社会氛围，提出家庭和社会支持诵读与学校开展诵读同等重要，张昌尔当即回应建议“非常好”。

并充分肯定委员们的意见建议，强调中华优秀传统文化是中华民族的“根”和“魂”，要以文化自信引领经典诵读，打牢实现两个百年梦想的强健思想根基，把文化自信传承下去，确保中国特色社会主义事业后继有人。要创新经典诵读方式方法，创新文化产品，善用现代媒介，加强分类指导，打造诵读品牌，办出湖北特色，用社会主义核心价值观牢牢占领思想文化阵地。党委、政府应发挥好主导作用，强化工作举措，解决突出问题，努力营造经典诵读活动的浓厚氛围。各级政协组织和广大政协委员要围绕弘扬优秀传统文化这个议题深入调查研究，积极建言献策。

副省长郭生练出席座谈会并讲话，要求认真研究采纳委员们的意见建议，在深化认识、把握规律、强化措施、形成合力等方面狠下功夫。省政协副主席王振有，秘书长翟天山出席座谈会，省直有关部门负责同志参加会议并作回应。





