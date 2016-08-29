查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·我省将推动六大重点领域价格改革 ·来凤：“四引导四增强”厚植党员底色 ·看襄阳纪检如何“治病救人” ·图文：种植药材助脱贫 ·恩施州订单培养扶贫对象子女 ·贫困户有望实现医疗“零负担” ·《海棠依旧》湖北开播仪式在汉举行 ·全省保安教官在汉大比武 ·县人大副主任欺骗组织自尝苦果 ·图文：爱心助学 ·争当改革实干家 在“做功”上下功夫 ·聚焦中华经典诵读践行社会主义核心价值观 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 武汉观察 第11版 : 体育/档案解密 第12版 : 理论前沿 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 议政建言 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 我省将推动六大重点领域价格改革 · 来凤：“四引导四增强”厚植党员 · 看襄阳纪检如何“治病救人” · 图文：种植药材助脱贫 · 恩施州订单培养扶贫对象子女 · 贫困户有望实现医疗“零负担” · 《海棠依旧》湖北开播仪式在汉举 · 全省保安教官在汉大比武 · 县人大副主任欺骗组织自尝苦果 · 图文：爱心助学 · 争当改革实干家 在“做功”上下 · 聚焦中华经典诵读践行社会主义核 2 时政要闻 2016.8.29 星期一 争当改革实干家 在“做功”上下功夫 湖北日报讯 （记者张进）26日下午，省全面深化改革领导小组召开第十次会议，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是关于全面深化改革的重要指示精神，贯彻落实中央全面深化改革领导小组近期会议精神，审议我省重大改革方案，研究部署下一阶段改革工作。

省委书记、省全面深化改革领导小组组长李鸿忠主持会议并讲话。省领导、省全面深化改革领导小组成员侯长安、傅德辉、黄楚平、梁惠玲、于绍良、梁伟年、曹广晶、许克振、任振鹤出席会议。省法检“两长”李静、王晋参加会议。

会议审议并原则通过了《全省以改革举措落实供给侧结构性改革情况报告》《湖北省基层思想政治工作改革创新实施方案（送审稿）》《湖北省关于贯彻落实〈推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革的意见〉的意见（送审稿）》《中共湖北省委、湖北省人民政府关于加快推进生态文明体制改革的实施意见（送审稿）》《湖北改革奖奖励办法（送审稿）》。

会议指出，全面深化改革，是当前最重要的课题。面对经济社会发展中的种种挑战和难题，我们能不能闯出一条新路，实现“率先、进位、升级、奠基”的“十三五”发展目标，根本出路在改革。当前，中央关于全面深化改革的蓝图已定，省委、省政府围绕全面深化改革制定出台了一系列方案、文件，当前和下一步关键要行动起来、抓好实施。全省各级各部门和各级领导干部要勇于担当、不等不靠，敢于涉深水、啃硬骨头，自觉运用改革思维和改革办法去推进各项工作、破解发展难题。要争当改革的工程部和实干家，在“做功”上狠下功夫，盯着抓、反复抓，以真抓促落实、以实干求实效。要抓住体制机制创新这个关键和着力点，以更大力度推进供给侧结构性改革、刑事诉讼制度改革、生态文明体制改革等各领域改革，确保中央部署的各项改革任务落地见效。要适应互联网时代新特点，加大改革宣传和信息公开的力度，使改革工作广泛接受群众监督，更好地赢得群众的理解和支持，为全面深化改革注入不竭动力、凝聚强大合力。

会议强调，思想政治工作是我们党的优良传统和政治优势，是经济工作和其他一切工作的生命线。当前，社会利益日益多样，价值观念日益多元，各种思想文化交流交融交锋日益频繁，思想政治工作面临许多新情况新挑战新问题，省委对做好新形势下的思想政治工作高度重视。

本次会议审议并原则通过了《湖北省基层思想政治工作改革创新实施方案（送审稿）》，下一步要以方案颁布实施为契机，在全省上下形成共抓思想政治工作的浓厚氛围，确保思想政治工作全领域创新、全覆盖推进，重点向基层延伸。全省各级党委（党组）及其主要负责同志要增强做好思想政治工作的责任感、使命感和紧迫感，切实担起主体责任和第一责任人的责任，狠抓责任制落实，全省广大党员干部要率先垂范，发挥先锋模范作用。要与时俱进，适应互联网时代新特点，不断创新思想政治工作平台载体和方式方法，特别要加强能力建设，善于以潜移默化、润物无声的方式，增强新时期思想政治工作的针对性和实效性，将社会主义核心价值观内化为人们的精神追求、外化为人们的自觉行动，巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位和全省人民团结奋斗的共同思想基础。

省人大常委会秘书长乔余堂，省政府秘书长王祥喜，改革专项领导小组各牵头单位、省直有关部门负责同志等参加会议。





