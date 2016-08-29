我省将推动六大重点领域价格改革来凤：“四引导四增强”厚植党员底色看襄阳纪检如何“治病救人”图文：种植药材助脱贫恩施州订单培养扶贫对象子女贫困户有望实现医疗“零负担”《海棠依旧》湖北开播仪式在汉举行全省保安教官在汉大比武县人大副主任欺骗组织自尝苦果图文：爱心助学争当改革实干家 在“做功”上下功夫聚焦中华经典诵读践行社会主义核心价值观
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 第2版 时政要闻
·我省将推动六大重点领域价格改革
·来凤：“四引导四增强”厚植党员底色
·看襄阳纪检如何“治病救人”
·图文：种植药材助脱贫
·恩施州订单培养扶贫对象子女
·贫困户有望实现医疗“零负担”
·《海棠依旧》湖北开播仪式在汉举行
·全省保安教官在汉大比武
·县人大副主任欺骗组织自尝苦果
·图文：爱心助学
·争当改革实干家 在“做功”上下功夫
·聚焦中华经典诵读践行社会主义核心价值观
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2 时政要闻 2016.8.29 星期一
图文：爱心助学
    湖北日报讯 27日，黄梅县贫困学生代表接受爱心人士助学捐赠。该县高校合作办、大学生联合会和教育、民政部门联合湖北乐善助学慈善机构，动员社会力量开展爱心助学，爱心人士以每年1200元的帮扶标准，对60名贫困学子进行一对一帮扶，直至大学毕业。（记者 梅涛 视界网 王政 摄）


   
　