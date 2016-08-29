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第2版 时政要闻
·我省将推动六大重点领域价格改革
·来凤：“四引导四增强”厚植党员底色
·看襄阳纪检如何“治病救人”
·图文：种植药材助脱贫
·恩施州订单培养扶贫对象子女
·贫困户有望实现医疗“零负担”
·《海棠依旧》湖北开播仪式在汉举行
·全省保安教官在汉大比武
·县人大副主任欺骗组织自尝苦果
·图文：爱心助学
·争当改革实干家 在“做功”上下功夫
·聚焦中华经典诵读践行社会主义核心价值观
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我省将推动六大重点领域价格改革
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来凤：“四引导四增强”厚植党员
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看襄阳纪检如何“治病救人”
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图文：种植药材助脱贫
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恩施州订单培养扶贫对象子女
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贫困户有望实现医疗“零负担”
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《海棠依旧》湖北开播仪式在汉举
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全省保安教官在汉大比武
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县人大副主任欺骗组织自尝苦果
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图文：爱心助学
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争当改革实干家 在“做功”上下
·
聚焦中华经典诵读践行社会主义核
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时政要闻
2016.8.29 星期一
图文：爱心助学
湖北日报讯 27日，黄梅县贫困学生代表接受爱心人士助学捐赠。该县高校合作办、大学生联合会和教育、民政部门联合湖北乐善助学慈善机构，动员社会力量开展爱心助学，爱心人士以每年1200元的帮扶标准，对60名贫困学子进行一对一帮扶，直至大学毕业。（记者 梅涛 视界网 王政 摄）