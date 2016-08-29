查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·我省将推动六大重点领域价格改革 ·来凤：“四引导四增强”厚植党员底色 ·看襄阳纪检如何“治病救人” ·图文：种植药材助脱贫 ·恩施州订单培养扶贫对象子女 ·贫困户有望实现医疗“零负担” ·《海棠依旧》湖北开播仪式在汉举行 ·全省保安教官在汉大比武 ·县人大副主任欺骗组织自尝苦果 ·图文：爱心助学 ·争当改革实干家 在“做功”上下功夫 ·聚焦中华经典诵读践行社会主义核心价值观 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 武汉观察 第11版 : 体育/档案解密 第12版 : 理论前沿 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 议政建言 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 我省将推动六大重点领域价格改革 · 来凤：“四引导四增强”厚植党员 · 看襄阳纪检如何“治病救人” · 图文：种植药材助脱贫 · 恩施州订单培养扶贫对象子女 · 贫困户有望实现医疗“零负担” · 《海棠依旧》湖北开播仪式在汉举 · 全省保安教官在汉大比武 · 县人大副主任欺骗组织自尝苦果 · 图文：爱心助学 · 争当改革实干家 在“做功”上下 · 聚焦中华经典诵读践行社会主义核 2 时政要闻 2016.8.29 星期一 两次不如实报告家庭财产 县人大副主任欺骗组织自尝苦果 湖北日报讯 （记者杨宏斌、实习生王云英）一名县人大常委会副主任不如实填报家庭财产，组织上函询时仍未如实回答。最终受到党内严重警告处分。

昨晚，省纪委官网发布“每周一案 哪些红线不能踩？”第43期。本期讲述，今年1月，鄂东某县组织党员领导干部填报个人有关事项，该县人大常委会党组成员、副主任刘某某在填报时，对其妻叶某名下的一套12平方米商铺未予填报。5月，市纪委根据群众反映对刘某某进行函询，要求其对瞒报房产等问题进行说明。刘某某在对市纪委的回复中，否认瞒报事实，依然没有向组织如实说明该商铺的有关情况。6月，刘某某之妻名下置有商铺一事被查实。

刘某某对党组织不忠诚不老实，违反了党的组织纪律。根据《条例》相关规定，市纪委研究决定给予刘某某党内严重警告处分。“每周一案 哪些红线不能踩？”剖析此案时指出，刘某某不珍惜组织给的机会，一而再再而三地欺骗组织，在不忠诚不老实的路上越滑越远，因小失大，受到严肃处理完全是其咎由自取。广大党员干部要相信组织、依靠组织，始终牢记自己是组织的一员，出了问题第一时间向组织说明情况，将小毛病遏制在萌芽状态，从而回到正确的轨道上来。





