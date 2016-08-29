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我省将推动六大重点领域价格改革
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来凤：“四引导四增强”厚植党员
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贫困户有望实现医疗“零负担”
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《海棠依旧》湖北开播仪式在汉举
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全省保安教官在汉大比武
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县人大副主任欺骗组织自尝苦果
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聚焦中华经典诵读践行社会主义核
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时政要闻
2016.8.29 星期一
两次不如实报告家庭财产
县人大副主任欺骗组织自尝苦果
湖北日报讯 （记者杨宏斌、实习生王云英）一名县人大常委会副主任不如实填报家庭财产，组织上函询时仍未如实回答。最终受到党内严重警告处分。
昨晚，省纪委官网发布“每周一案 哪些红线不能踩？”第43期。本期讲述，今年1月，鄂东某县组织党员领导干部填报个人有关事项，该县人大常委会党组成员、副主任刘某某在填报时，对其妻叶某名下的一套12平方米商铺未予填报。5月，市纪委根据群众反映对刘某某进行函询，要求其对瞒报房产等问题进行说明。刘某某在对市纪委的回复中，否认瞒报事实，依然没有向组织如实说明该商铺的有关情况。6月，刘某某之妻名下置有商铺一事被查实。
刘某某对党组织不忠诚不老实，违反了党的组织纪律。根据《条例》相关规定，市纪委研究决定给予刘某某党内严重警告处分。“每周一案 哪些红线不能踩？”剖析此案时指出，刘某某不珍惜组织给的机会，一而再再而三地欺骗组织，在不忠诚不老实的路上越滑越远，因小失大，受到严肃处理完全是其咎由自取。广大党员干部要相信组织、依靠组织，始终牢记自己是组织的一员，出了问题第一时间向组织说明情况，将小毛病遏制在萌芽状态，从而回到正确的轨道上来。