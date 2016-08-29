我省将推动六大重点领域价格改革来凤：“四引导四增强”厚植党员底色看襄阳纪检如何“治病救人”图文：种植药材助脱贫恩施州订单培养扶贫对象子女贫困户有望实现医疗“零负担”《海棠依旧》湖北开播仪式在汉举行全省保安教官在汉大比武县人大副主任欺骗组织自尝苦果图文：爱心助学争当改革实干家 在“做功”上下功夫聚焦中华经典诵读践行社会主义核心价值观
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 第2版 时政要闻
·我省将推动六大重点领域价格改革
·来凤：“四引导四增强”厚植党员底色
·看襄阳纪检如何“治病救人”
·图文：种植药材助脱贫
·恩施州订单培养扶贫对象子女
·贫困户有望实现医疗“零负担”
·《海棠依旧》湖北开播仪式在汉举行
·全省保安教官在汉大比武
·县人大副主任欺骗组织自尝苦果
·图文：爱心助学
·争当改革实干家 在“做功”上下功夫
·聚焦中华经典诵读践行社会主义核心价值观
湖北日报电子版
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2 时政要闻 2016.8.29 星期一
两次不如实报告家庭财产
县人大副主任欺骗组织自尝苦果
    湖北日报讯 （记者杨宏斌、实习生王云英）一名县人大常委会副主任不如实填报家庭财产，组织上函询时仍未如实回答。最终受到党内严重警告处分。
    昨晚，省纪委官网发布“每周一案 哪些红线不能踩？”第43期。本期讲述，今年1月，鄂东某县组织党员领导干部填报个人有关事项，该县人大常委会党组成员、副主任刘某某在填报时，对其妻叶某名下的一套12平方米商铺未予填报。5月，市纪委根据群众反映对刘某某进行函询，要求其对瞒报房产等问题进行说明。刘某某在对市纪委的回复中，否认瞒报事实，依然没有向组织如实说明该商铺的有关情况。6月，刘某某之妻名下置有商铺一事被查实。
    刘某某对党组织不忠诚不老实，违反了党的组织纪律。根据《条例》相关规定，市纪委研究决定给予刘某某党内严重警告处分。“每周一案 哪些红线不能踩？”剖析此案时指出，刘某某不珍惜组织给的机会，一而再再而三地欺骗组织，在不忠诚不老实的路上越滑越远，因小失大，受到严肃处理完全是其咎由自取。广大党员干部要相信组织、依靠组织，始终牢记自己是组织的一员，出了问题第一时间向组织说明情况，将小毛病遏制在萌芽状态，从而回到正确的轨道上来。


   
　