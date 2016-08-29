查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·我省将推动六大重点领域价格改革 ·来凤：“四引导四增强”厚植党员底色 ·看襄阳纪检如何“治病救人” ·图文：种植药材助脱贫 ·恩施州订单培养扶贫对象子女 ·贫困户有望实现医疗“零负担” ·《海棠依旧》湖北开播仪式在汉举行 ·全省保安教官在汉大比武 ·县人大副主任欺骗组织自尝苦果 ·图文：爱心助学 ·争当改革实干家 在“做功”上下功夫 ·聚焦中华经典诵读践行社会主义核心价值观 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 武汉观察 第11版 : 体育/档案解密 第12版 : 理论前沿 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 议政建言 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 我省将推动六大重点领域价格改革 · 来凤：“四引导四增强”厚植党员 · 看襄阳纪检如何“治病救人” · 图文：种植药材助脱贫 · 恩施州订单培养扶贫对象子女 · 贫困户有望实现医疗“零负担” · 《海棠依旧》湖北开播仪式在汉举 · 全省保安教官在汉大比武 · 县人大副主任欺骗组织自尝苦果 · 图文：爱心助学 · 争当改革实干家 在“做功”上下 · 聚焦中华经典诵读践行社会主义核 2 时政要闻 2016.8.29 星期一 全省保安教官在汉大比武 湖北日报讯 （记者杨康）24日至26日，全省首届保安培训教官大比武决赛在汉举行。由公安部警务实战全能教官、资深保安管理专家、院校教授组成的评委团对参赛选手进行现场评分后，产生了湖北保安培训合格教官40名，并将纳入全省保安教官人才库。

此次参赛的保安教官都是长期从事一线保安工作的保安员或保安企业管理人员，他们结合客户需求和保安业务工作实际，从巡逻守护、随身护卫、安全检查等十三个方面选题，研发了各类保安业务理论和实战培训教学课件，为全省保安行业培训工作积累了宝贵的课程资源。

据了解，我省现有保安从业人员近30万人。





