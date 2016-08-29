查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·我省将推动六大重点领域价格改革 ·来凤：“四引导四增强”厚植党员底色 ·看襄阳纪检如何“治病救人” ·图文：种植药材助脱贫 ·恩施州订单培养扶贫对象子女 ·贫困户有望实现医疗“零负担” ·《海棠依旧》湖北开播仪式在汉举行 ·全省保安教官在汉大比武 ·县人大副主任欺骗组织自尝苦果 ·图文：爱心助学 ·争当改革实干家 在“做功”上下功夫 ·聚焦中华经典诵读践行社会主义核心价值观 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 武汉观察 第11版 : 体育/档案解密 第12版 : 理论前沿 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 议政建言 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 我省将推动六大重点领域价格改革 · 来凤：“四引导四增强”厚植党员 · 看襄阳纪检如何“治病救人” · 图文：种植药材助脱贫 · 恩施州订单培养扶贫对象子女 · 贫困户有望实现医疗“零负担” · 《海棠依旧》湖北开播仪式在汉举 · 全省保安教官在汉大比武 · 县人大副主任欺骗组织自尝苦果 · 图文：爱心助学 · 争当改革实干家 在“做功”上下 · 聚焦中华经典诵读践行社会主义核 2 时政要闻 2016.8.29 星期一 《海棠依旧》湖北开播仪式在汉举行 湖北日报讯 （记者别鸣）昨日，重大革命历史题材电视剧《海棠依旧》湖北开播仪式在武汉洪山礼堂举行，省委常委、宣传部部长梁伟年出席并讲话，该剧总策划、军事科学院世界军事研究部副部长罗援少将和导演陈力、编剧张法纯、主演孙维民和黄薇畅谈创作心得。

41集电视剧《海棠依旧》生动展示了周恩来总理为党、为人民鞠躬尽瘁、死而后已的光辉形象和公仆精神，由中央电视台、八一电影制片厂等出品，省委宣传部、省新闻出版广电局、湖北长江电影集团参与摄制出品。该剧7月在中央电视台首播，引起了观众强烈共鸣。为进一步发挥该剧的正能量作用，8月31日起在湖北广播电视台影视频道开播，10月中旬湖北卫视将接档展播。

梁伟年说，《海棠依旧》是一部集思想性、人民性、艺术性与观赏性于一体的文艺精品力作，是弘扬周恩来精神的事业之歌、心灵之歌、人格之歌。在纪念中国共产党成立95周年和红军长征胜利80周年之际，我省接力展播《海棠依旧》，就是为全省上下开展“两学一做”学习教育提供生动教材，为“不忘初心、继续前进”增添新的动力，为谱写中国梦的湖北篇凝聚更大的精神力量。





