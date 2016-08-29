我省将推动六大重点领域价格改革来凤：“四引导四增强”厚植党员底色看襄阳纪检如何“治病救人”图文：种植药材助脱贫恩施州订单培养扶贫对象子女贫困户有望实现医疗“零负担”《海棠依旧》湖北开播仪式在汉举行全省保安教官在汉大比武县人大副主任欺骗组织自尝苦果图文：爱心助学争当改革实干家 在“做功”上下功夫聚焦中华经典诵读践行社会主义核心价值观
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 第2版 时政要闻
·我省将推动六大重点领域价格改革
·来凤：“四引导四增强”厚植党员底色
·看襄阳纪检如何“治病救人”
·图文：种植药材助脱贫
·恩施州订单培养扶贫对象子女
·贫困户有望实现医疗“零负担”
·《海棠依旧》湖北开播仪式在汉举行
·全省保安教官在汉大比武
·县人大副主任欺骗组织自尝苦果
·图文：爱心助学
·争当改革实干家 在“做功”上下功夫
·聚焦中华经典诵读践行社会主义核心价值观
湖北日报电子版
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2 时政要闻 2016.8.29 星期一
《海棠依旧》湖北开播仪式在汉举行
    湖北日报讯 （记者别鸣）昨日，重大革命历史题材电视剧《海棠依旧》湖北开播仪式在武汉洪山礼堂举行，省委常委、宣传部部长梁伟年出席并讲话，该剧总策划、军事科学院世界军事研究部副部长罗援少将和导演陈力、编剧张法纯、主演孙维民和黄薇畅谈创作心得。
    41集电视剧《海棠依旧》生动展示了周恩来总理为党、为人民鞠躬尽瘁、死而后已的光辉形象和公仆精神，由中央电视台、八一电影制片厂等出品，省委宣传部、省新闻出版广电局、湖北长江电影集团参与摄制出品。该剧7月在中央电视台首播，引起了观众强烈共鸣。为进一步发挥该剧的正能量作用，8月31日起在湖北广播电视台影视频道开播，10月中旬湖北卫视将接档展播。
    梁伟年说，《海棠依旧》是一部集思想性、人民性、艺术性与观赏性于一体的文艺精品力作，是弘扬周恩来精神的事业之歌、心灵之歌、人格之歌。在纪念中国共产党成立95周年和红军长征胜利80周年之际，我省接力展播《海棠依旧》，就是为全省上下开展“两学一做”学习教育提供生动教材，为“不忘初心、继续前进”增添新的动力，为谱写中国梦的湖北篇凝聚更大的精神力量。


   
　