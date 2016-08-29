查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·我省将推动六大重点领域价格改革 ·来凤：“四引导四增强”厚植党员底色 ·看襄阳纪检如何“治病救人” ·图文：种植药材助脱贫 ·恩施州订单培养扶贫对象子女 ·贫困户有望实现医疗“零负担” ·《海棠依旧》湖北开播仪式在汉举行 ·全省保安教官在汉大比武 ·县人大副主任欺骗组织自尝苦果 ·图文：爱心助学 ·争当改革实干家 在“做功”上下功夫 ·聚焦中华经典诵读践行社会主义核心价值观 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 武汉观察 第11版 : 体育/档案解密 第12版 : 理论前沿 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 议政建言 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 我省将推动六大重点领域价格改革 · 来凤：“四引导四增强”厚植党员 · 看襄阳纪检如何“治病救人” · 图文：种植药材助脱贫 · 恩施州订单培养扶贫对象子女 · 贫困户有望实现医疗“零负担” · 《海棠依旧》湖北开播仪式在汉举 · 全省保安教官在汉大比武 · 县人大副主任欺骗组织自尝苦果 · 图文：爱心助学 · 争当改革实干家 在“做功”上下 · 聚焦中华经典诵读践行社会主义核 2 时政要闻 2016.8.29 星期一 孝感构筑多元化精准医疗扶贫体系 贫困户有望实现医疗“零负担” 湖北日报讯 （记者梁晓莹、通讯员李华雪、王黎）昨悉，孝感市近日出台《精准医疗扶贫方案》《全面开展重特大疾病医疗救助工作实施意见》等政策，构筑以新农合为基础、大病保险和医疗救助等为重要补充的多元精准医疗扶贫体系，精准扶贫对象在经过多重救助保障后，有望实现个人医疗支付“零负担”。

据去年底统计，孝感市因病致贫、因病返贫的贫困户共4.2万户、9.09万人，占全市精准扶贫总人口的52.2%。为破解看病难题，该市对建档立卡贫困对象免交个人参合费用，提高新农合大病保险赔付和住院补偿标准，新农合大病保险理赔起付线从1.2万元下降为5000元，新农合门诊重症扩大到不少于30种，各项赔付比例和年度补偿封顶均有大幅提高。

上月起，孝感市对包括农村建档立卡贫困对象在内的“五类人员”试行重特大疾病医疗救助，患者经过基本医疗保险、大病保险和民政基本医疗救助等报销赔付后，家庭仍难以承担且影响基本生活的，即可申请重特大疾病医疗救助，并实行“一站式”即时结算。

孝感各县市区也积极探索医疗扶贫“自选动作”。孝南区对需肾病透析的困难群众进行财政兜底；大悟县推出“两扶三保”政策，基本实现精准扶贫对象在县内就医个人零支付；孝昌县财政每年安排4750万元，及时救助重大疾病、门诊重症贫困患者，试点实行“先诊疗、后付费”医疗模式。





