查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·我省将推动六大重点领域价格改革 ·来凤：“四引导四增强”厚植党员底色 ·看襄阳纪检如何“治病救人” ·图文：种植药材助脱贫 ·恩施州订单培养扶贫对象子女 ·贫困户有望实现医疗“零负担” ·《海棠依旧》湖北开播仪式在汉举行 ·全省保安教官在汉大比武 ·县人大副主任欺骗组织自尝苦果 ·图文：爱心助学 ·争当改革实干家 在“做功”上下功夫 ·聚焦中华经典诵读践行社会主义核心价值观 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 武汉观察 第11版 : 体育/档案解密 第12版 : 理论前沿 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 议政建言 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 我省将推动六大重点领域价格改革 · 来凤：“四引导四增强”厚植党员 · 看襄阳纪检如何“治病救人” · 图文：种植药材助脱贫 · 恩施州订单培养扶贫对象子女 · 贫困户有望实现医疗“零负担” · 《海棠依旧》湖北开播仪式在汉举 · 全省保安教官在汉大比武 · 县人大副主任欺骗组织自尝苦果 · 图文：爱心助学 · 争当改革实干家 在“做功”上下 · 聚焦中华经典诵读践行社会主义核 2 时政要闻 2016.8.29 星期一 恩施州订单培养扶贫对象子女 湖北日报讯 （记者李彦睿、通讯员文大贵）26日，恩施州300名建档立卡精准扶贫对象子女走进恩施职业技术学院，成为该州首届农村小学全科教师和公办幼儿园教师政府订单委培班新生，开始为期3年的免费学习，同时享受6000元的助学资助和生活困难补助。

如何加大教育精准扶贫力度，同时改变农村小学、边远教学点和公办幼儿园师资“流”易“留”难现状？恩施州结合州情，把建档立卡精准扶贫对象子女作为招录对象，实行指标到县、分配到校，定点招生、定向培养、合格聘用模式。从今年起，每年向省申报专科层次专项招生计划 300至500名，定向培养高中（中职）起点三年制专科小学教育（农村小学全科教师）和学前教育（农村公办幼儿园教师）学生。





