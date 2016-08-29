我省将推动六大重点领域价格改革来凤：“四引导四增强”厚植党员底色看襄阳纪检如何“治病救人”图文：种植药材助脱贫恩施州订单培养扶贫对象子女贫困户有望实现医疗“零负担”《海棠依旧》湖北开播仪式在汉举行全省保安教官在汉大比武县人大副主任欺骗组织自尝苦果图文：爱心助学争当改革实干家 在“做功”上下功夫聚焦中华经典诵读践行社会主义核心价值观
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 第2版 时政要闻
·我省将推动六大重点领域价格改革
·来凤：“四引导四增强”厚植党员底色
·看襄阳纪检如何“治病救人”
·图文：种植药材助脱贫
·恩施州订单培养扶贫对象子女
·贫困户有望实现医疗“零负担”
·《海棠依旧》湖北开播仪式在汉举行
·全省保安教官在汉大比武
·县人大副主任欺骗组织自尝苦果
·图文：爱心助学
·争当改革实干家 在“做功”上下功夫
·聚焦中华经典诵读践行社会主义核心价值观
湖北日报电子版
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2 时政要闻 2016.8.29 星期一
图文：种植药材助脱贫
    湖北日报讯 25日，保康县马桥镇安家湾村药材种植大户向自华（中）和贫困户在药材基地查看中药材苍术生长情况。为加快脱贫步伐，该村充分发挥种植大户带动作用，大力发展以苍术为主的中药材种植，在建档立卡的109户贫困户中，药材种植户达到71户，面积278亩，占全村药材总面积的55.6%。目前，全村500亩药材长势喜人。（视界网 杨韬 陈先瑞 摄）


   
　