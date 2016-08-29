查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·我省将推动六大重点领域价格改革 ·来凤：“四引导四增强”厚植党员底色 ·看襄阳纪检如何“治病救人” ·图文：种植药材助脱贫 ·恩施州订单培养扶贫对象子女 ·贫困户有望实现医疗“零负担” ·《海棠依旧》湖北开播仪式在汉举行 ·全省保安教官在汉大比武 ·县人大副主任欺骗组织自尝苦果 ·图文：爱心助学 ·争当改革实干家 在“做功”上下功夫 ·聚焦中华经典诵读践行社会主义核心价值观 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 武汉观察 第11版 : 体育/档案解密 第12版 : 理论前沿 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 议政建言 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 我省将推动六大重点领域价格改革 · 来凤：“四引导四增强”厚植党员 · 看襄阳纪检如何“治病救人” · 图文：种植药材助脱贫 · 恩施州订单培养扶贫对象子女 · 贫困户有望实现医疗“零负担” · 《海棠依旧》湖北开播仪式在汉举 · 全省保安教官在汉大比武 · 县人大副主任欺骗组织自尝苦果 · 图文：爱心助学 · 争当改革实干家 在“做功”上下 · 聚焦中华经典诵读践行社会主义核 2 时政要闻 2016.8.29 星期一 处分党员干部3503人仅7人申诉 看襄阳纪检如何“治病救人” 湖北日报讯 记者 杨宏斌 通讯员 襄纪廉 韩思军



党的十八大以来，我省坚持有腐必反、有贪必肃，“干部违纪就要受处理”成为常态。

对被处分的干部，在纪律审查直至处分的过程中如何使他们“口服心也服”？

记者在襄阳了解到，该市纪委对违纪干部不是简单地“一查了之”“一处了之”，而是把思想政治工作贯穿到纪律审查的全过程，既利剑出鞘，又“治病救人”，使违纪干部真心认错，努力改过。从十八大召开到今年上半年，全市处分党员干部3503人，赴市级申诉仅7起。



立案前谈话敲打

引导违纪干部“悬崖勒马”



早前，襄阳市纪委掌握到时任某县级市副市长高某的违纪线索：高某的家属利用其职权影响收受企业老板贿赂。

进一步了解发现，高某年幼的孩子患白血病正住院治疗，急需治疗款。

按常规，发现问题线索后，一般先由办案人员启动调查，但对方可能对此有抵触情绪、不配合甚至有过激行为。鉴于高某的情况，市纪委决定，先把思想政治工作做到最前面。

市委常委、纪委书记王铭德找高某谈心，劝她尽早向组织说清问题，争取宽大处理。“小高，你还年轻，组织培养一个干部不容易，违纪了早讲清比晚讲清要好！”“小孩治病需要钱，同志们一起帮忙想办法，也不能铤而走险去拿不该拿的钱……”

谈话中，王铭德设身处地为高某分析利弊，引导她认清现实，甩掉思想包袱，尽早向组织说清问题，积极争取宽大处理。

一番触及灵魂的谈话让高某流下热泪。当晚，深受触动的高某召集家人开了一个特别的“家庭会议”。次日上午，她主动向组织坦白了所犯错误，作出检讨。

目前，高某已停职接受纪委“走读式”调查。这种调查方式，能方便她照顾患白血病的孩子。



审查中因案施策

促使违纪干部“坦白知错”



“交代吧，问题多，怕受到惩处重！不交代吧，被动查出，又怕失去宽大处理机会。”

纪律审查之初，南漳县人大常委会原副主任刘某某内心纠结异常。他深知自己的主要违纪事实是以“借”为名索贿，这类贿赂案纪委取证困难，但不交代又怕严惩。

因刘某某索贿时隐蔽性强，若其不主动配合调查就会加重办案难度。调查组对刘某某讲政策，让其明白态度主动与被动在纪律处理上的轻重区别：“只要认错、认罪态度好，即使移送司法机关，组织上也会继续关注帮助你。”

耐心的思想工作，使刘某某消除了心理顾虑，主动交代受贿、收受礼金、滥用职权等问题，写下两万余字的检讨材料。最终，刘某某被判处有期徒刑5年半，服从判决。

经过实践探索，该市纪委总结出谈理想信念、谈党纪法规、谈形势政策、谈事实证据、谈人文关怀的纪律审查“五谈工作法”，与办案对象的交心谈心贯串办案全过程。谈心时，注重因人而异，因案施策，对系统性腐败侧重讲政治，对违法案件侧重讲证据，对违纪案件侧重讲政策。

正因开展了细致的思想工作，该市旅游局原局长陶某某年初被“两规”后，纪委仅用6天就查实其受贿事实移交司法机关。



处分后教育帮带

唤醒违纪干部“党员意识”



“受处分后，人生就此灰暗？”“还有没有机会重新站起来？”……这是大部分受处分干部的担忧。

襄阳市纪委坚持对违纪干部实施回访教育，帮助他们放下包袱再出发。今年4月，该市纪委出台《受处分党员干部教育管理台账》等制度。

樊城区委组织部原常务副部长刘非，因参加领导大操大办其父丧事被免职，由正科级降为副科级。“违纪通报传达后，我和妻子抱头痛哭。”刘非一度感到委屈，情绪消沉。

市纪委、樊城区委领导先后回访刘非本人及其工作单位负责人，没有让他游离于组织之外。刘非十分感动。

在中豪商贸城项目指挥部工作期间，刘非一心扑在工地上，为企业排忧解难，被称为“服务企业的贴心人”。

惩前毖后，治病救人。目前该市纪委已对1236名违纪干部开展了教育帮扶，唤醒他们的党员意识。





