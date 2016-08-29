我省将推动六大重点领域价格改革来凤：“四引导四增强”厚植党员底色看襄阳纪检如何“治病救人”图文：种植药材助脱贫恩施州订单培养扶贫对象子女贫困户有望实现医疗“零负担”《海棠依旧》湖北开播仪式在汉举行全省保安教官在汉大比武县人大副主任欺骗组织自尝苦果图文：爱心助学争当改革实干家 在“做功”上下功夫聚焦中华经典诵读践行社会主义核心价值观
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 第2版 时政要闻
·我省将推动六大重点领域价格改革
·来凤：“四引导四增强”厚植党员底色
·看襄阳纪检如何“治病救人”
·图文：种植药材助脱贫
·恩施州订单培养扶贫对象子女
·贫困户有望实现医疗“零负担”
·《海棠依旧》湖北开播仪式在汉举行
·全省保安教官在汉大比武
·县人大副主任欺骗组织自尝苦果
·图文：爱心助学
·争当改革实干家 在“做功”上下功夫
·聚焦中华经典诵读践行社会主义核心价值观
湖北日报电子版
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2 时政要闻 2016.8.29 星期一
来凤：“四引导四增强”厚植党员底色
    湖北日报讯  （记者李彦睿、通讯员干敏）在“两学一做”学习教育中，恩施州来凤县在全县党员中开展“我是党员我爱我家”主题实践活动，以“四引导四增强”为依托，引导全县各级党组织和广大党员“两学一做”当先锋、精准扶贫立新功。
    该县提出“四引导四增强”，通过在全县开展“我是党员 我爱我家”主题实践活动，引导广大党员明职责、亮身份，增强党性和党员意识；引导爱“大”家、爱组织、爱单位，增强组织纪律和爱党护党意识；引导爱“小”家、明家规、树家风，增强道德感恩和先锋模范意识；引导建好党员活动之家，增强组织的凝聚力和战斗力。
    来凤县委书记胡泽介绍，活动6月初启动以来，得到广大党员积极响应。
    县国税局党员在工作时间统一佩戴党徽，设立党员示范岗，对照合格党员标准作承诺；县审计局开展“精准扶贫手拉手，悠悠书香心连心”活动，全面落实党员结对帮扶制度；县纪委机关党支部开展“我是党员做表率，我爱我家树新风”专题活动……
    截至目前，此项活动已全面覆盖到全县573个基层党组织，党员结对帮扶465户困难家庭，组织召开家庭会议293次，收集到意见建议212条，解决实际问题233个，撰写心得体会205篇。


   
　