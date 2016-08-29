查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第2版 时政要闻
·我省将推动六大重点领域价格改革
·来凤：“四引导四增强”厚植党员底色
·看襄阳纪检如何“治病救人”
·图文：种植药材助脱贫
·恩施州订单培养扶贫对象子女
·贫困户有望实现医疗“零负担”
·《海棠依旧》湖北开播仪式在汉举行
·全省保安教官在汉大比武
·县人大副主任欺骗组织自尝苦果
·图文：爱心助学
·争当改革实干家 在“做功”上下功夫
·聚焦中华经典诵读践行社会主义核心价值观
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 武汉观察
第11版 : 体育/档案解密
第12版 : 理论前沿
第2版 : 时政要闻
第3版 : 不忘初心 继续前进
第4版 : 全力以赴 恢复重建
第5版 : 议政建言
第6版 : 时事
第7版 : 评论
第8版 : 经济纵横
第9版 : 综合新闻
·
我省将推动六大重点领域价格改革
·
来凤：“四引导四增强”厚植党员
·
看襄阳纪检如何“治病救人”
·
图文：种植药材助脱贫
·
恩施州订单培养扶贫对象子女
·
贫困户有望实现医疗“零负担”
·
《海棠依旧》湖北开播仪式在汉举
·
全省保安教官在汉大比武
·
县人大副主任欺骗组织自尝苦果
·
图文：爱心助学
·
争当改革实干家 在“做功”上下
·
聚焦中华经典诵读践行社会主义核
2
时政要闻
2016.8.29 星期一
来凤：“四引导四增强”厚植党员底色
湖北日报讯 （记者李彦睿、通讯员干敏）在“两学一做”学习教育中，恩施州来凤县在全县党员中开展“我是党员我爱我家”主题实践活动，以“四引导四增强”为依托，引导全县各级党组织和广大党员“两学一做”当先锋、精准扶贫立新功。
该县提出“四引导四增强”，通过在全县开展“我是党员 我爱我家”主题实践活动，引导广大党员明职责、亮身份，增强党性和党员意识；引导爱“大”家、爱组织、爱单位，增强组织纪律和爱党护党意识；引导爱“小”家、明家规、树家风，增强道德感恩和先锋模范意识；引导建好党员活动之家，增强组织的凝聚力和战斗力。
来凤县委书记胡泽介绍，活动6月初启动以来，得到广大党员积极响应。
县国税局党员在工作时间统一佩戴党徽，设立党员示范岗，对照合格党员标准作承诺；县审计局开展“精准扶贫手拉手，悠悠书香心连心”活动，全面落实党员结对帮扶制度；县纪委机关党支部开展“我是党员做表率，我爱我家树新风”专题活动……
截至目前，此项活动已全面覆盖到全县573个基层党组织，党员结对帮扶465户困难家庭，组织召开家庭会议293次，收集到意见建议212条，解决实际问题233个，撰写心得体会205篇。