查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·我省将推动六大重点领域价格改革 ·来凤：“四引导四增强”厚植党员底色 ·看襄阳纪检如何“治病救人” ·图文：种植药材助脱贫 ·恩施州订单培养扶贫对象子女 ·贫困户有望实现医疗“零负担” ·《海棠依旧》湖北开播仪式在汉举行 ·全省保安教官在汉大比武 ·县人大副主任欺骗组织自尝苦果 ·图文：爱心助学 ·争当改革实干家 在“做功”上下功夫 ·聚焦中华经典诵读践行社会主义核心价值观 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 武汉观察 第11版 : 体育/档案解密 第12版 : 理论前沿 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 议政建言 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 我省将推动六大重点领域价格改革 · 来凤：“四引导四增强”厚植党员 · 看襄阳纪检如何“治病救人” · 图文：种植药材助脱贫 · 恩施州订单培养扶贫对象子女 · 贫困户有望实现医疗“零负担” · 《海棠依旧》湖北开播仪式在汉举 · 全省保安教官在汉大比武 · 县人大副主任欺骗组织自尝苦果 · 图文：爱心助学 · 争当改革实干家 在“做功”上下 · 聚焦中华经典诵读践行社会主义核 2 时政要闻 2016.8.29 星期一 来凤：“四引导四增强”厚植党员底色 湖北日报讯 （记者李彦睿、通讯员干敏）在“两学一做”学习教育中，恩施州来凤县在全县党员中开展“我是党员我爱我家”主题实践活动，以“四引导四增强”为依托，引导全县各级党组织和广大党员“两学一做”当先锋、精准扶贫立新功。

该县提出“四引导四增强”，通过在全县开展“我是党员 我爱我家”主题实践活动，引导广大党员明职责、亮身份，增强党性和党员意识；引导爱“大”家、爱组织、爱单位，增强组织纪律和爱党护党意识；引导爱“小”家、明家规、树家风，增强道德感恩和先锋模范意识；引导建好党员活动之家，增强组织的凝聚力和战斗力。

来凤县委书记胡泽介绍，活动6月初启动以来，得到广大党员积极响应。

县国税局党员在工作时间统一佩戴党徽，设立党员示范岗，对照合格党员标准作承诺；县审计局开展“精准扶贫手拉手，悠悠书香心连心”活动，全面落实党员结对帮扶制度；县纪委机关党支部开展“我是党员做表率，我爱我家树新风”专题活动……

截至目前，此项活动已全面覆盖到全县573个基层党组织，党员结对帮扶465户困难家庭，组织召开家庭会议293次，收集到意见建议212条，解决实际问题233个，撰写心得体会205篇。





