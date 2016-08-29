我省将推动六大重点领域价格改革来凤：“四引导四增强”厚植党员底色看襄阳纪检如何“治病救人”图文：种植药材助脱贫恩施州订单培养扶贫对象子女贫困户有望实现医疗“零负担”《海棠依旧》湖北开播仪式在汉举行全省保安教官在汉大比武县人大副主任欺骗组织自尝苦果图文：爱心助学争当改革实干家 在“做功”上下功夫聚焦中华经典诵读践行社会主义核心价值观
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 第2版 时政要闻
·我省将推动六大重点领域价格改革
·来凤：“四引导四增强”厚植党员底色
·看襄阳纪检如何“治病救人”
·图文：种植药材助脱贫
·恩施州订单培养扶贫对象子女
·贫困户有望实现医疗“零负担”
·《海棠依旧》湖北开播仪式在汉举行
·全省保安教官在汉大比武
·县人大副主任欺骗组织自尝苦果
·图文：爱心助学
·争当改革实干家 在“做功”上下功夫
·聚焦中华经典诵读践行社会主义核心价值观
湖北日报电子版
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2 时政要闻 2016.8.29 星期一
开展直供气交易试点 全省公路统一收费标准和年限
我省将推动六大重点领域价格改革
    湖北日报讯 （记者刘天纵、通讯员沈佳）26日，在湖北物价工作电视电话会议上，省物价局表示，今年该局将着力推进能源、用水、环保、交通、医疗、公用事业及公益性服务等6大重点领域的价格改革，进一步简政放权、降费减负，着力激发市场活力。
    在加快推进电力、天然气等能源价格市场化上，重点是推动搭建公开透明的电力竞价交易平台，建立和完善跨省区电力交易机制，进一步扩大电力直接交易范围、规模；对淘汰类钢铁、煤炭行业企业严格执行差别电价政策；推进天然气价格改革，开展用气大户直供交易试点，逐步理顺居民用管道天然气销售价格。
    在农业用水、居民和非居民用水及水资源费改革上，将实行有利于节约、高效利用的农业用水、非居民用水价格及水资源费政策，完善城市居民用水价格形成机制，运用价格杠杆推动解决城乡供水一体化和城市“二次供水”改造计价问题。
    在环保价格政策上，将推进排污收费制度改革，落实燃煤机组脱硫、脱硝、除尘和超低排放环保电价政策，健全用能、用水、排污、碳排放等节能环保类权益交易价格体系。
    在交通运输价格上，将探索实行收费公路统一的收费标准和年限；放开省内地方铁路货运价格，完善农村道路客运票价形成机制，适时放开电动汽车充换电服务价格，完善出租汽车运价动态调整机制和停车服务收费政策，规范长江沿线港口收费。
    在医疗服务价格上，将进一步缩小医疗服务政府定价范围，放开市场竞争充分、个性化需求强的公立医疗机构医疗服务项目价格；合理拉开不同等级医疗机构、不同级别医师提供医疗服务的价格差距；深化医保支付方式改革，通过制定医保支付标准，推动建立全省统一的医药产品电子交易平台。
    在公用事业和公益性服务价格管理上，将促进政府和社会资本合作（PPP）及扩大民间投资，保证基础设施等公用事业和教育、养老、旅游、殡葬等公益性服务行业可持续发展。


 
　