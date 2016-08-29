查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·我省将推动六大重点领域价格改革 ·来凤：“四引导四增强”厚植党员底色 ·看襄阳纪检如何“治病救人” ·图文：种植药材助脱贫 ·恩施州订单培养扶贫对象子女 ·贫困户有望实现医疗“零负担” ·《海棠依旧》湖北开播仪式在汉举行 ·全省保安教官在汉大比武 ·县人大副主任欺骗组织自尝苦果 ·图文：爱心助学 ·争当改革实干家 在“做功”上下功夫 ·聚焦中华经典诵读践行社会主义核心价值观 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 武汉观察 第11版 : 体育/档案解密 第12版 : 理论前沿 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 议政建言 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 我省将推动六大重点领域价格改革 · 来凤：“四引导四增强”厚植党员 · 看襄阳纪检如何“治病救人” · 图文：种植药材助脱贫 · 恩施州订单培养扶贫对象子女 · 贫困户有望实现医疗“零负担” · 《海棠依旧》湖北开播仪式在汉举 · 全省保安教官在汉大比武 · 县人大副主任欺骗组织自尝苦果 · 图文：爱心助学 · 争当改革实干家 在“做功”上下 · 聚焦中华经典诵读践行社会主义核 2 时政要闻 2016.8.29 星期一 开展直供气交易试点 全省公路统一收费标准和年限 我省将推动六大重点领域价格改革 湖北日报讯 （记者刘天纵、通讯员沈佳）26日，在湖北物价工作电视电话会议上，省物价局表示，今年该局将着力推进能源、用水、环保、交通、医疗、公用事业及公益性服务等6大重点领域的价格改革，进一步简政放权、降费减负，着力激发市场活力。

在加快推进电力、天然气等能源价格市场化上，重点是推动搭建公开透明的电力竞价交易平台，建立和完善跨省区电力交易机制，进一步扩大电力直接交易范围、规模；对淘汰类钢铁、煤炭行业企业严格执行差别电价政策；推进天然气价格改革，开展用气大户直供交易试点，逐步理顺居民用管道天然气销售价格。

在农业用水、居民和非居民用水及水资源费改革上，将实行有利于节约、高效利用的农业用水、非居民用水价格及水资源费政策，完善城市居民用水价格形成机制，运用价格杠杆推动解决城乡供水一体化和城市“二次供水”改造计价问题。

在环保价格政策上，将推进排污收费制度改革，落实燃煤机组脱硫、脱硝、除尘和超低排放环保电价政策，健全用能、用水、排污、碳排放等节能环保类权益交易价格体系。

在交通运输价格上，将探索实行收费公路统一的收费标准和年限；放开省内地方铁路货运价格，完善农村道路客运票价形成机制，适时放开电动汽车充换电服务价格，完善出租汽车运价动态调整机制和停车服务收费政策，规范长江沿线港口收费。

在医疗服务价格上，将进一步缩小医疗服务政府定价范围，放开市场竞争充分、个性化需求强的公立医疗机构医疗服务项目价格；合理拉开不同等级医疗机构、不同级别医师提供医疗服务的价格差距；深化医保支付方式改革，通过制定医保支付标准，推动建立全省统一的医药产品电子交易平台。

在公用事业和公益性服务价格管理上，将促进政府和社会资本合作（PPP）及扩大民间投资，保证基础设施等公用事业和教育、养老、旅游、殡葬等公益性服务行业可持续发展。





