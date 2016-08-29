查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·服务国家外交大局 打造内陆开放高地 ·十堰盘活财政沉淀资金集中用于民生 ·加速度从哪里来 ·图文：汉孝城铁高压接触网调试 ·武汉诗歌节重现诗歌黄金年代 ·习近平指示加快航空发动机自主研发 ·争当改革实干家在“做功”上下功夫 ·聚焦中华经典诵读践行社会主义核心价值观 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 武汉观察 第11版 : 体育/档案解密 第12版 : 理论前沿 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 议政建言 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 服务国家外交大局 打造内陆开放 · 十堰盘活财政沉淀资金集中用于民 · 加速度从哪里来 · 图文：汉孝城铁高压接触网调试 · 武汉诗歌节重现诗歌黄金年代 · 习近平指示加快航空发动机自主研 · 争当改革实干家在“做功”上下功 · 聚焦中华经典诵读践行社会主义核 1 要闻 2016.8.29 星期一 习近平指示加快航空发动机自主研发 湖北日报讯 据新华社电 中国航空发动机集团公司成立大会28日在京举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平作出重要指示强调，党中央作出组建中国航空发动机集团公司的决策，是从富国强军战略高度出发，对深化国有企业改革、推进航空工业体制改革采取的重大举措。希望你们牢记使命、牢记责任，坚持国家利益至上，坚持军民深度融合发展，坚持实施创新驱动战略，大胆创新，锐意改革，脚踏实地，勇攀高峰，加快实现航空发动机及燃气轮机自主研发和制造生产，为把我国建设成为航空强国而不懈奋斗。

中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出批示指出，组建中国航空发动机集团公司，是党中央、国务院作出的重大战略决策。航空发动机是国之重器，是装备制造业的尖端，尽快在这一领域实现突破，对于增强我国经济和国防实力、提升综合国力具有重大意义。要牢固树立新发展理念，坚持军民融合发展战略，以建设世界一流航空发动机企业为目标，依靠改革开放，立足自主创新，弘扬工匠精神，集众智推众创，并积极借鉴国外经验，着力攻克核心关键技术。希望同志们牢记使命，不负重托，努力做航空动力的保障者、制造强国的建设者和创新驱动发展的践行者，为保障国防安全、培育壮大新动能、促进经济社会持续健康发展作出积极贡献。

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