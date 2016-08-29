服务国家外交大局 打造内陆开放高地十堰盘活财政沉淀资金集中用于民生加速度从哪里来图文：汉孝城铁高压接触网调试武汉诗歌节重现诗歌黄金年代习近平指示加快航空发动机自主研发争当改革实干家在“做功”上下功夫聚焦中华经典诵读践行社会主义核心价值观
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 第1版 要闻
·服务国家外交大局 打造内陆开放高地
·十堰盘活财政沉淀资金集中用于民生
·加速度从哪里来
·图文：汉孝城铁高压接触网调试
·武汉诗歌节重现诗歌黄金年代
·习近平指示加快航空发动机自主研发
·争当改革实干家在“做功”上下功夫
·聚焦中华经典诵读践行社会主义核心价值观
湖北日报电子版
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1 要闻 2016.8.29 星期一
习近平指示加快航空发动机自主研发
    湖北日报讯 据新华社电 中国航空发动机集团公司成立大会28日在京举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平作出重要指示强调，党中央作出组建中国航空发动机集团公司的决策，是从富国强军战略高度出发，对深化国有企业改革、推进航空工业体制改革采取的重大举措。希望你们牢记使命、牢记责任，坚持国家利益至上，坚持军民深度融合发展，坚持实施创新驱动战略，大胆创新，锐意改革，脚踏实地，勇攀高峰，加快实现航空发动机及燃气轮机自主研发和制造生产，为把我国建设成为航空强国而不懈奋斗。
    中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出批示指出，组建中国航空发动机集团公司，是党中央、国务院作出的重大战略决策。航空发动机是国之重器，是装备制造业的尖端，尽快在这一领域实现突破，对于增强我国经济和国防实力、提升综合国力具有重大意义。要牢固树立新发展理念，坚持军民融合发展战略，以建设世界一流航空发动机企业为目标，依靠改革开放，立足自主创新，弘扬工匠精神，集众智推众创，并积极借鉴国外经验，着力攻克核心关键技术。希望同志们牢记使命，不负重托，努力做航空动力的保障者、制造强国的建设者和创新驱动发展的践行者，为保障国防安全、培育壮大新动能、促进经济社会持续健康发展作出积极贡献。 
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