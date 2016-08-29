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昨日，一场数百人参与的中华诗词少儿吟诵会，为2016武汉诗歌节画上完美句号。4天里，99位中外诗人谈诗论诗，1万多名观众赏诗诵诗，3000多本诗集销售一空，武汉俨然成为一座读诗之城，再度擦亮“江城亦是诗城”的千古美名。

武汉诗歌节，成为今夏全国诗坛瞩目、影响面甚广的一场文化盛事。我省文化界专家认为，诗歌节唤醒武汉的诗性基因，读诗热情、阅读热情成为一个城市的宝贵财富。

“烟雨茫苍苍，龟蛇锁大江”，“一桥飞架南北，天堑变通途”。在武汉这颗中国经济地理的心脏，与南来北往的人们说起江城，很多人会脱口而出一代伟人毛泽东的《菩萨蛮·黄鹤楼》《水调歌头·游泳》这两首词作。

江城亦是诗城。在浩如烟海的中国古代诗词中，千百年来许多历史名人文人墨客为武汉留下传世佳作，给这座城市积淀了厚重的记忆，孕育了诱人的神韵。

在阅读碎片化、浮浅化的今天，如何擦亮“江城亦是诗城”的城市文化名片，高雅文化如何拥抱民间，重新赢得市场，提升城市文化品位，打造文化强省？武汉诗歌节的成功举办，给我们带来诸多启示。



一家书店办“火”一场诗歌节



李白的一首七律为武汉赢得“江城”雅号：黄鹤楼上吹玉笛，江城五月落梅花。

古往今来吟诵武汉的诗文甚丰，前人诗词脍炙人口、深入人心，当代诗歌更需要进一步走进读者心灵。

卓尔书店创办人、武汉诗歌节策划人阎志介绍，诗歌节的提出和连续举办，得益于武汉“文化五城”建设战略的指引。建设读诗之城，是读书之城的重要组成部分，让读诗成为习惯，有助于发掘武汉千年绵延的诗歌文化资源，提升城市品位。

文化建设需要氛围适宜的载体和平台。2016年诗歌节主会场设在卓尔书店。这座汉口最大的实体书店，每天读者数量近万人。良好的阅读氛围，因势利导，成为群众性诗歌文化的生发地、升华地。

书店的开放空间，带来更亲切平等的视角。诗歌节的15场活动，全部对读者免费开放。多场活动就在书店的楼梯间举办，普通读者受到感染，纷纷从书架内登上讲台，拿起话筒，大声吟诵，群众成为诗歌节的主角。

著名诗歌评论家吴思敏说，这次诗歌节是由书店组织的一个民间活动，民间方式更体现自由精神，这也是今后诗歌交流的一个很重要的方式。



文化创新重现诗歌“黄金时代”



高品质的诗歌文化，如何拨开网络世界的纷繁浮躁，唤起更多普通民众的心灵共鸣？

图为：99位中外诗人谈诗论诗，万名观众赏诗诵诗，再度擦亮“江城亦是诗城”的美名。



不同于一般诗歌活动，武汉诗歌节的专业性、国际性带来观众的深度参与。

在当前社会条件下，其实人们对情感纯洁、能打动人心的诗作，存在巨大的潜在需求。中国诗坛标志性诗人北岛以及吉狄马加、叶延滨、李少君等著名诗人，和普通读者面对面，唤起人们蛰存于心的精神需求，激发强烈的情感共鸣，诗人们也受到明星般的追捧。

美国诗人梅丹理等十位外国诗人跨文化的思考，从另一个陌生的角度看中国诗歌，为诗歌文化注入了新鲜度，也吸引了不少粉丝。一场“诗漫江城”诗歌音乐会，以诗为魂，融朗诵、声乐、民谣、歌舞于一体，创新综合诗歌艺术形式，为观众喜闻乐见，被称为难得一见的高品质艺术盛会。

武汉诗歌节不仅是诗人的节日，更是诗歌爱好者的盛会。外来农民诗人鲍成达为参加诗歌节拾荒度日，获赠诗集并受邀出席诗歌音乐会。84岁的白发老人主动上台吟诗并称要“潇洒再活二十年”，童稚学子集体朗诵唐宋经典……

在飞扬的诗意中，展现了一个城市的温度与风度。

武汉诗歌节随性而至、无处不在的诗意，恰如著名诗人、中国作家协会副主席吉狄马加开幕式所言：“诗歌又回到公共生活空间，诗歌的生命力依然存在。她正在唤醒我们的灵魂。”著名诗人李少君感慨地说，本届武汉诗歌节让诗人们仿佛回到30年前，“重现了诗歌的黄金年代”。

诗歌节余音绕梁，结下硕果。据悉，武汉诗歌节将以10种语言出版百首中国新诗选，成为武汉加强国际交流的新媒介。诗人北岛也已与武汉约定，明年的香港国际诗歌之夜将在武汉设分会场。





