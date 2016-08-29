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第1版 要闻
·服务国家外交大局 打造内陆开放高地
·十堰盘活财政沉淀资金集中用于民生
·加速度从哪里来
·图文：汉孝城铁高压接触网调试
·武汉诗歌节重现诗歌黄金年代
·习近平指示加快航空发动机自主研发
·争当改革实干家在“做功”上下功夫
·聚焦中华经典诵读践行社会主义核心价值观
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图文：汉孝城铁高压接触网调试
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武汉诗歌节重现诗歌黄金年代
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争当改革实干家在“做功”上下功
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聚焦中华经典诵读践行社会主义核
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要闻
2016.8.29 星期一
图文：汉孝城铁高压接触网调试
湖北日报讯 25日，施工人员在孝感东站对铁路上方的高压接触网进行平直性调试。该接触网是汉孝城际动车的动力供给装置，施工方从7月起进行调试，预计10月中旬完成。（视界网 徐文 摄）