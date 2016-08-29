查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·服务国家外交大局 打造内陆开放高地 ·十堰盘活财政沉淀资金集中用于民生 ·加速度从哪里来 ·图文：汉孝城铁高压接触网调试 ·武汉诗歌节重现诗歌黄金年代 ·习近平指示加快航空发动机自主研发 ·争当改革实干家在“做功”上下功夫 ·聚焦中华经典诵读践行社会主义核心价值观 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 武汉观察 第11版 : 体育/档案解密 第12版 : 理论前沿 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 议政建言 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 服务国家外交大局 打造内陆开放 · 十堰盘活财政沉淀资金集中用于民 · 加速度从哪里来 · 图文：汉孝城铁高压接触网调试 · 武汉诗歌节重现诗歌黄金年代 · 习近平指示加快航空发动机自主研 · 争当改革实干家在“做功”上下功 · 聚焦中华经典诵读践行社会主义核 1 要闻 2016.8.29 星期一 图文：汉孝城铁高压接触网调试 湖北日报讯 25日，施工人员在孝感东站对铁路上方的高压接触网进行平直性调试。该接触网是汉孝城际动车的动力供给装置，施工方从7月起进行调试，预计10月中旬完成。（视界网 徐文 摄）





