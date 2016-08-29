服务国家外交大局 打造内陆开放高地十堰盘活财政沉淀资金集中用于民生加速度从哪里来图文：汉孝城铁高压接触网调试武汉诗歌节重现诗歌黄金年代习近平指示加快航空发动机自主研发争当改革实干家在“做功”上下功夫聚焦中华经典诵读践行社会主义核心价值观
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 第1版 要闻
·服务国家外交大局 打造内陆开放高地
·十堰盘活财政沉淀资金集中用于民生
·加速度从哪里来
·图文：汉孝城铁高压接触网调试
·武汉诗歌节重现诗歌黄金年代
·习近平指示加快航空发动机自主研发
·争当改革实干家在“做功”上下功夫
·聚焦中华经典诵读践行社会主义核心价值观
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1 要闻 2016.8.29 星期一
图文：汉孝城铁高压接触网调试
    湖北日报讯 25日，施工人员在孝感东站对铁路上方的高压接触网进行平直性调试。该接触网是汉孝城际动车的动力供给装置，施工方从7月起进行调试，预计10月中旬完成。（视界网 徐文 摄）


   
　