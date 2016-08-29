服务国家外交大局 打造内陆开放高地十堰盘活财政沉淀资金集中用于民生加速度从哪里来图文：汉孝城铁高压接触网调试武汉诗歌节重现诗歌黄金年代习近平指示加快航空发动机自主研发争当改革实干家在“做功”上下功夫聚焦中华经典诵读践行社会主义核心价值观
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·服务国家外交大局 打造内陆开放高地
·十堰盘活财政沉淀资金集中用于民生
·加速度从哪里来
·图文：汉孝城铁高压接触网调试
·武汉诗歌节重现诗歌黄金年代
·习近平指示加快航空发动机自主研发
·争当改革实干家在“做功”上下功夫
·聚焦中华经典诵读践行社会主义核心价值观
湖北日报电子版
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1 要闻 2016.8.29 星期一
十堰盘活财政沉淀资金集中用于民生
    湖北日报讯 （记者饶扬灿、通讯员柯研）“3亿元资金最近被分拨到下辖6个县市区，专项用于支持贫困户和贫困村产业发展。”昨日，十堰市财政局局长赵国平介绍，这笔钱源自于该市清理回收的财政存量资金。
    财政存量资金是各级财政部门和预算单位在年末还没花完的钱，或是没花出去的钱，因逐年结转形成沉淀，俗称“死钱”。该市盘活财政存量资金8.7亿元，全部被用于改善民生、助推发展。
    用存量换增量。今年上半年，全市地方一般公共预算收入增幅10.9%，而预算支出的增幅却达到31.7%，其中教育支出增幅33.6%、社会保障和就业支出增幅34.4%、住房保障支出增幅107%、农林水事务支出增幅49.3%。
    集存量惠民生。清理收回后的财政存量资金除3亿元用于精准扶贫工作，许多中小企业也是受益者。该市财政预算专项安排回收的财政存量资金2000万元，以中小企业创新基金形式无偿为中小企业创新发展提供支持，仅上半年，就为30家中小企业提供类似资金1600万元。中小学危房改造、城市道路改造、基础设施建设、养老保险改革等多个民生事项，也从中得到补给。


   
　