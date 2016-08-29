查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·服务国家外交大局 打造内陆开放高地 ·十堰盘活财政沉淀资金集中用于民生 ·加速度从哪里来 ·图文：汉孝城铁高压接触网调试 ·武汉诗歌节重现诗歌黄金年代 ·习近平指示加快航空发动机自主研发 ·争当改革实干家在“做功”上下功夫 ·聚焦中华经典诵读践行社会主义核心价值观 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 武汉观察 第11版 : 体育/档案解密 第12版 : 理论前沿 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 议政建言 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 服务国家外交大局 打造内陆开放 · 十堰盘活财政沉淀资金集中用于民 · 加速度从哪里来 · 图文：汉孝城铁高压接触网调试 · 武汉诗歌节重现诗歌黄金年代 · 习近平指示加快航空发动机自主研 · 争当改革实干家在“做功”上下功 · 聚焦中华经典诵读践行社会主义核 1 要闻 2016.8.29 星期一 十堰盘活财政沉淀资金集中用于民生 湖北日报讯 （记者饶扬灿、通讯员柯研）“3亿元资金最近被分拨到下辖6个县市区，专项用于支持贫困户和贫困村产业发展。”昨日，十堰市财政局局长赵国平介绍，这笔钱源自于该市清理回收的财政存量资金。

财政存量资金是各级财政部门和预算单位在年末还没花完的钱，或是没花出去的钱，因逐年结转形成沉淀，俗称“死钱”。该市盘活财政存量资金8.7亿元，全部被用于改善民生、助推发展。

用存量换增量。今年上半年，全市地方一般公共预算收入增幅10.9%，而预算支出的增幅却达到31.7%，其中教育支出增幅33.6%、社会保障和就业支出增幅34.4%、住房保障支出增幅107%、农林水事务支出增幅49.3%。

集存量惠民生。清理收回后的财政存量资金除3亿元用于精准扶贫工作，许多中小企业也是受益者。该市财政预算专项安排回收的财政存量资金2000万元，以中小企业创新基金形式无偿为中小企业创新发展提供支持，仅上半年，就为30家中小企业提供类似资金1600万元。中小学危房改造、城市道路改造、基础设施建设、养老保险改革等多个民生事项，也从中得到补给。





