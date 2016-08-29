查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·服务国家外交大局 打造内陆开放高地 ·十堰盘活财政沉淀资金集中用于民生 ·加速度从哪里来 ·图文：汉孝城铁高压接触网调试 ·武汉诗歌节重现诗歌黄金年代 ·习近平指示加快航空发动机自主研发 ·争当改革实干家在“做功”上下功夫 ·聚焦中华经典诵读践行社会主义核心价值观 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 武汉观察 第11版 : 体育/档案解密 第12版 : 理论前沿 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 议政建言 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 服务国家外交大局 打造内陆开放 · 十堰盘活财政沉淀资金集中用于民 · 加速度从哪里来 · 图文：汉孝城铁高压接触网调试 · 武汉诗歌节重现诗歌黄金年代 · 习近平指示加快航空发动机自主研 · 争当改革实干家在“做功”上下功 · 聚焦中华经典诵读践行社会主义核 1 要闻 2016.8.29 星期一 李鸿忠主持省委常委会会议强调加强党对外事工作的领导 服务国家外交大局 打造内陆开放高地 研究落实军转安置任务推进军民深度融合发展 湖北日报讯 （记者黄俊华）26日上午，省委常委会召开会议，深入学习贯彻习近平总书记关于对外工作的新理念新思想新战略，研究进一步做好我省外事和对外开放工作；传达学习2016年全国军转安置工作会议精神，安排部署我省贯彻落实工作；审议并原则通过《中共湖北省委、湖北省人民政府、湖北省军区关于统筹经济建设和国防建设推进军民深度融合发展的意见（送审稿）》。省委书记李鸿忠主持会议。

会议认为，做好我省外事工作，首先要深入学习和全面贯彻习近平总书记关于对外工作的新理念新思想新战略，把中央外交大政方针和决策部署落到实处。要加强党对外事工作的领导，抓好抓实驻外机构党建工作，强化“四个意识”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为总书记的党中央保持高度一致。要坚持围绕中心、服务大局，积极适应对外工作新形势新变化新要求，进一步完善我省外事工作体制机制，充分发挥地方外事工作特色和优势，为服务国家外交大局作出新的更大贡献，推动我省对外开放和国际化水平不断提升。

会议指出，经过改革开放30多年发展，我省外事和开放工作有了显著进步。但作为内陆地区，开放不够、国际化水平不高，仍是我省的短板。目前，我省已具备进一步扩大开放的基础、条件和优势，加强国际交流合作也有迫切需求和广阔空间。下一步，要更加自觉服从服务于国家外交总体布局，顺应全球经济一体化潮流，围绕“十三五”发展目标，坚定不移实施开放先导战略，以“一主两副”为支撑和引领，把我省加快打造成为内陆开放高地。要深入解放思想，牢固树立开放理念，办好“开放大学”，学好开放课程，抓好干部培训，大力培育和全面提升干部群众的开放意识，加快形成“敢开放、真开放、先开放、全开放”格局。要加强天河机场、武汉中欧班列、长江航运、口岸等重要基础设施建设，巩固提升华创会、国际产能合作、万里茶道等开放平台和品牌，为扩大开放提供支撑。要抢抓“一带一路”等国家战略机遇，加大“走出去”和“引进来”力度，特别要发挥我省企业和科教人才优势，整合资源、统筹力量，抱团出海、形成合力，做强做大优势产业，延伸产业链。会议强调，要以全面从严治党的力度，严格规范和加强外事管理，严明纪律规矩，严肃执纪问责，为我省对外工作开创新局面提供坚强保障。

会议强调，做好军转安置工作，是地方党委政府义不容辞的政治责任。今年是深化国防和军队改革的第一年，做好军转安置工作意义尤为重大。全省各级各部门要认真学习贯彻习近平总书记关于军转安置工作的重要指示精神，按照2016年全国军转安置工作会议部署，切实加强领导，强化责任担当，狠抓工作落实。要坚持讲政治、讲感情，按照“全安排、安排好”的原则，确保国家下达我省的军转安置任务不折不扣完成。要坚持“三优”理念，对在部队表现优秀、贡献突出的军转干部，予以优先、优待安置。要加强政策支撑，根据中央精神，结合我省实际，制定好相关政策措施。要落实全面从严治党要求，加强督促检查，做到失责必问、问责必严，倒逼政策措施落地见效。要创新军转安置工作机制，鼓励支持更多军转干部选择自主择业，投身经济建设主战场。

会议指出，统筹经济建设和国防建设，推进军民深度融合发展，既是重大政治责任，也是重要发展机遇。我省作为“三军”大省，军工、军校、科技实力雄厚，在军民融合发展上具有独特优势和巨大潜力，要在维护国家安全的前提下，坚持以规划为引领，加强经济建设和国防建设的统筹协调，特别要把转变观念、更新理念作为突破口，把增强市场意识、开放意识作为关键，把加大改革力度、创新体制机制作为核心和重点，推动军民深度融合发展取得更大实效。会议决定，根据会议讨论意见将《意见（送审稿）》作进一步修改完善后颁发施行。

会议还研究了其他事项。





