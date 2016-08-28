查看本版大图 上一版 版面概览 第8版 万千气象 ·纳税人享“金三”便利 ·赤壁市小龙虾产业呈强劲发展态势 ·清纯雅淡宁静幽美 ·图文：水色无境 ·能力验证工作获肯定 ·关爱活动落实处 ·“五个一批”助企业发展 ·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告 ·行书条幅 ·行书斗方 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合新闻 第5版 : 三农观察 第6版 : 体育 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · 纳税人享“金三”便利 · 赤壁市小龙虾产业呈强劲发展态势 · 清纯雅淡宁静幽美 · 图文：水色无境 · 能力验证工作获肯定 · 关爱活动落实处 · “五个一批”助企业发展 · 中国保险监督管理委员会湖北监管 · 行书条幅 · 行书斗方 8 万千气象 2016.8.28 星期日 中国保险监督管理委员会湖北监管局公告 湖北日报讯 经中国保险监督管理委员会湖北监管局核准，中国太平洋财产保险股份有限公司猇亭支公司获准迁址，现予以公告。

中国太平洋财产保险股份有限公司猇亭支公司

许可证流水号：0159365 机构编码：000014420505

成立日期：2007年11月19日

原机构住所：猇亭区猇亭大道158号

现机构住所：猇亭区猇亭大道162号

业务范围：在宜昌市行政辖区内开展以下业务：财产损失保险、责任保险、信用保险、短期健康保险、意外伤害保险和保证保险等人民币或外币保险业务；国家委托经营的政策性保险业务；各类财产保险服务与咨询业务；与国内外保险及有关机构建立代理关系和业务往来关系；代理外国保险机构办理对损失的鉴定和理赔业务及其委托的其他有关事宜；中国保监会批准的其他财产保险业务。

负 责 人：陈继河 邮政编码：443007 联系电话：0717-6515239

发证日期：2016年5月13日





