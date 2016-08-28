查看本版大图 上一版 版面概览 第8版 万千气象 ·纳税人享“金三”便利 ·赤壁市小龙虾产业呈强劲发展态势 ·清纯雅淡宁静幽美 ·图文：水色无境 ·能力验证工作获肯定 ·关爱活动落实处 ·“五个一批”助企业发展 ·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告 ·行书条幅 ·行书斗方 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合新闻 第5版 : 三农观察 第6版 : 体育 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · 纳税人享“金三”便利 · 赤壁市小龙虾产业呈强劲发展态势 · 清纯雅淡宁静幽美 · 图文：水色无境 · 能力验证工作获肯定 · 关爱活动落实处 · “五个一批”助企业发展 · 中国保险监督管理委员会湖北监管 · 行书条幅 · 行书斗方 8 万千气象 2016.8.28 星期日 武汉市东湖风景区地税局 “五个一批”助企业发展 湖北日报讯 8月18日上午，武汉市东湖风景区地税局调研员李斌带领第一税务所所长上官俊慧一行4人，前往武汉海洋世界水族观赏有限公司等3家企业开展精准服务“五个一批”主题实践活动。

该局活动小组每到一家企业，便介绍“五个一批”主题活动，即走访一批企业、统筹一批工作、完善一批机制、解决一批问题、总结一批经验。该公司财务总监周立铭介绍，公司2015年缴纳企业所得税41.35万元，其他税收应缴45.88万元，已缴11.39万元，减免税收34.49万元，感谢区地税局支持企业的发展。

在走访过程中，该局得知企业发展存在股权转让问题，上官俊慧所长现场宣传了有关股权转让相关政策及办理所需提供的资料，并对企业所得税征收权的问题，及时与国税局进行沟通，明确答复企业，帮助企业解决发展问题。 （刘萍 夏佛东）





