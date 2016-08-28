查看本版大图 上一版 版面概览 第8版 万千气象 ·纳税人享“金三”便利 ·赤壁市小龙虾产业呈强劲发展态势 ·清纯雅淡宁静幽美 ·图文：水色无境 ·能力验证工作获肯定 ·关爱活动落实处 ·“五个一批”助企业发展 ·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告 ·行书条幅 ·行书斗方 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合新闻 第5版 : 三农观察 第6版 : 体育 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · 纳税人享“金三”便利 · 赤壁市小龙虾产业呈强劲发展态势 · 清纯雅淡宁静幽美 · 图文：水色无境 · 能力验证工作获肯定 · 关爱活动落实处 · “五个一批”助企业发展 · 中国保险监督管理委员会湖北监管 · 行书条幅 · 行书斗方 8 万千气象 2016.8.28 星期日 江陵县郝穴镇 关爱活动落实处 湖北日报讯 江陵县郝穴镇卫生计生办根据《荆州市关于开展“朝阳关爱留守儿童、暖阳关怀计生特殊困难家庭、夕阳关照空巢老人”的活动通知》文件精神，常年关爱困难家庭未成年人，不仅在物质上给予关爱，更注重精神上的引导。暑假期间联合快乐思维教育机构为辖区单亲家庭、困难家庭的孩子免费进行补习。

补习期间，志愿者们根据每一名学生的具体情况安排老师对基础薄弱的科目进行针对性辅导，并结合小组讨论、以优带差的方式，让每一名孩子的成绩得到提升，综合能力得到培养。整个课堂氛围十分活跃，每一位同学都表现极为积极，并且能很快掌握所学内容。

此次举办公益辅导班，在解决困难家庭孩子补课难的同时也为志愿者和孩子们的沟通交流搭建一个平台。快乐思维教育机构的志愿者表示以后会定期义务为社区的困难家庭孩子辅导功课，为他们奉献一份爱心，陪孩子们度过一个愉快、充实的假期。 （项雪元 阳传阶）





