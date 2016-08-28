查看本版大图 上一版 版面概览 第8版 万千气象 ·纳税人享“金三”便利 ·赤壁市小龙虾产业呈强劲发展态势 ·清纯雅淡宁静幽美 ·图文：水色无境 ·能力验证工作获肯定 ·关爱活动落实处 ·“五个一批”助企业发展 ·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告 ·行书条幅 ·行书斗方 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合新闻 第5版 : 三农观察 第6版 : 体育 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · 纳税人享“金三”便利 · 赤壁市小龙虾产业呈强劲发展态势 · 清纯雅淡宁静幽美 · 图文：水色无境 · 能力验证工作获肯定 · 关爱活动落实处 · “五个一批”助企业发展 · 中国保险监督管理委员会湖北监管 · 行书条幅 · 行书斗方 8 万千气象 2016.8.28 星期日 江陵县疾控中心 能力验证工作获肯定 湖北日报讯 8月20日，江陵县疾控中心收到了湖北省计量测试研究院发出的水中铅检测实验室能力验证“结果满意”证书。

实验室检验检测工作是该县疾控中心疾病预防控制、疾病监测、健康风险评估、突发公共卫生事件应急处置等工作的技术支撑。近年来，该县疾控中心按照国家疾控机构实验室建设标准及指导意见、湖北省等级实验室评审准则等法律法规、规范性文件的要求开展了实验室规范化建设，初步建立了布局合理、设施齐全、管理严格、运行规范的公共卫生实验室。同时，该县疾控中心实验室不断加强实验室能力建设，加强质量管理，多次参加湖北省疾控机构实验室管理办公室组织的技术比武及能力验证、仪器比对活动，均取得了优异的成绩。

此次参加湖北省计量测试研究院水中铅检测属于县疾控中心首次参加系统外能力验证，获得“结果满意”证书是对实验室检测能力的充分肯定。 （潘佑文 阳传阶）





