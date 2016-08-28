查看本版大图 上一版 版面概览 第8版 万千气象 ·纳税人享“金三”便利 ·赤壁市小龙虾产业呈强劲发展态势 ·清纯雅淡宁静幽美 ·图文：水色无境 ·能力验证工作获肯定 ·关爱活动落实处 ·“五个一批”助企业发展 ·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告 ·行书条幅 ·行书斗方 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合新闻 第5版 : 三农观察 第6版 : 体育 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · 纳税人享“金三”便利 · 赤壁市小龙虾产业呈强劲发展态势 · 清纯雅淡宁静幽美 · 图文：水色无境 · 能力验证工作获肯定 · 关爱活动落实处 · “五个一批”助企业发展 · 中国保险监督管理委员会湖北监管 · 行书条幅 · 行书斗方 8 万千气象 2016.8.28 星期日 图文：水色无境 ——刘寿祥、王诚浩、邵昱皓水彩画作品 湖北日报讯 图为：《洪湖岸边》刘寿祥

图为：作《H.Cno.1》邵昱皓 作

图为：《早春之二》王诚浩 作



王心耀



在中国当代艺术创作中，艺术家更多地不再通过简单地、逼真地去再现和反映社会现实，而是通过一系列可辨识的视觉形象来重构个体与现实的关系，这是当代艺术家走向多元叙事的价值选择。真正的艺术家只有在坚守精英本位、知识本质的诉求中，才会摒弃媚俗，排斥庸俗，以审美独立的方式、以超越视觉现实的手法来隐喻和虚拟现实。

水彩画在中国当代艺术创作中，应变着时代文化的冲击，有着自我的修辞方式和自身的风格谱系。由于文化语境的差异，对于中国水彩画家而言，如何在传统的复活和现代的链接上寻找本土的视觉对象，如何在重构现实与精神象征的空间里寻求特定的呈现方式，这才是本次展览力图要表达的主旨。

不同的时间点、不同的年龄层、不同的生存处境都决定了艺术家不同的风格表达和精神承载。刘寿祥、王诚浩、邵昱皓正是在上述不同的语境中进行着独立的创作，他们的风格并非单一的线性关系，而是处在中国当代艺术复杂的网络中建立起了自足的系统，需要观众从时间的向度、心理的向度、文化的向度去捕捉他们生命体验和艺术经验的复杂度与厚度。

三位艺术家虽有师承关系，但创作上的历时性差异却在共时性的展示空间里得到了充分交流与对话。





