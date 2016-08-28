查看本版大图 上一版 版面概览 第8版 万千气象 ·纳税人享“金三”便利 ·赤壁市小龙虾产业呈强劲发展态势 ·清纯雅淡宁静幽美 ·图文：水色无境 ·能力验证工作获肯定 ·关爱活动落实处 ·“五个一批”助企业发展 ·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告 ·行书条幅 ·行书斗方 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合新闻 第5版 : 三农观察 第6版 : 体育 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · 纳税人享“金三”便利 · 赤壁市小龙虾产业呈强劲发展态势 · 清纯雅淡宁静幽美 · 图文：水色无境 · 能力验证工作获肯定 · 关爱活动落实处 · “五个一批”助企业发展 · 中国保险监督管理委员会湖北监管 · 行书条幅 · 行书斗方 8 万千气象 2016.8.28 星期日 清纯雅淡宁静幽美 评李军平作品 湖北日报讯 图为：《苗家情深》

图为：《幸福》

图为：《欢声笑语》



李军平自幼酷爱绘画，从小就展露艺术天赋，高考时美术专业成绩出类拨萃，后又就读湖北省美术学院国画系硕士研究生班，受益于诸多名师的教诲，多年的大学美术教育培养了她极强的造型和创作能力，亦造就了她丰厚的人文和艺术素养。硕士毕业后，她坚定执着地追求艺术，潜心美术学习研究, 在从事美术教育工作之余，始终坚守艺术理想，余暇静心颐志，坚持自学，刻苦钻研，操笔运墨，以画为乐，创造心画，将所思所悟，形成人物形象，表达自己的审美观照与对生活的期盼。她坚持艺术初心，不为外界的躁动所惶惑，做自己想做的事，乐一份天性，养一份自我，颇为所融，乐其所乐；困惑之余，再埋于书卷，搜寻先贤方儒之思，为己所用。她喜爱读书养志怡情，经常到省图书馆借阅美术书籍，十年如一日，坚持不懈，在书海中充实完善自我，扩眼力，长才力，提升自己的绘画境界，就我所知，她算是读书颇多的女性画家之一。在她的艺术求学探索之路上，幸运有加，得到诸多艺术前辈、艺术名家和著名画家的无私帮助、指教和热情鼓励，激励她不断前行，不断开拓艺术新境界。

我观李军平画作，总是令人耳目一新。她的作品洋溢着乡土气息、文人风貌和人民情怀，这得益于她儿时的生活情节和平常的工作状态,和对传统名著养料的吸收。童年的情愫和人生阅历多为艺术家抹不去，古典名著是成就一个艺术家的原动因子之一，并触媒一个艺术家的艺术人生。这些融入了她的绘画语言，表现那一份自然与人之所共生的理想环境，传达出对自然之美的呵护，对传统生活情致的赞美，对人间真情真爱的品味，给人清纯淡雅的生活乐图，抒写宁静幽美的意境。古典名作的境界引导她进入诗心，让人乐天、乐土、乐诗，憧憬大自在的游心，这些在她的作品中淋漓尽致地表现出来。所以他的作品不似豪情壮美，而是清秀可掬，如同小溪流淌，让人明心见性，又如小曲回唱，让人情波摇荡。

李军平的绘画有着水的灵性，这与她绘画技法独特语有一定的关联。她的写意作品重视用线，灵动而有韵味，雅俗共享。而她的重彩画不太重线，而多水与粉，有的还醮有墨，以染为主，或三者兼施，营造平淡雅致的情致。她的画重面块，也许是她的不自觉意识，她的仕女画作还体现着现代性，有些作品有点构成的成份，即在一个平面空间里创造多维的平面视觉效果，虽然这些是通过古典道具或乡里物象语言表现，但却无意识地与现代性结合起来。西方美术的现代性是走二维平面的效果，越是经典的作品就越简略，越追求明晰简单的二维视觉效果。而中国画的现代性却是营造三维，营造空间透视的效果，体现对传统的超越。这是她的作品的一个亮点，完美地表现在她的《和风系列》、《苗家情深》和《风清月影》等作品中。

李军平的人物画端庄素朴，清纯秀美，无粉饰娇艳，重人与生态环境的和谐之美，亦点赞古典诗境词界。她所画的以《游园惊梦》为代表的一系列仕女图，传达对古典女性那娇柔而甜淑的情怀与心境。这些作品所用色彩并不多，或淡红、或淡紫、或淡青等，而不是传统民俗中的大紫、大红、大绿，让人感受“吉”、“静”、“雅”。她从古代仕女画发展到现实生活,更好观照现代社会最新景象,反映时代风貌。《采茶姑娘》是她的得意之作，这是她很长时间体验生活的作品，画中三位现代女性形象劳动在田间，站在草丛里，幽闲劳歌，人物鲜活，画面清纯，让人感受到现代都市里有一份田园境致，可谓平淡率真，宁静幽远。《苗家情深》、《小院春色之老艺人》、《远去》、《欢声笑语》、《幸福》都是她近期深入到人民之中去感受体验生活,多次写生采风后而用心创作,反映人民热爱生活、辛勤劳动的场景，以深情的笔触描绘时代之美，用灵动的笔墨抒写人民、讴歌人民，以美术精品弘扬正能量。为人民而创作,到人民中间去，使李军平的艺术思想得到升华,更加深刻、更加感人、更具品格。

画家视画为心物熔冶之结晶。其绘画时静心思考，用心感悟，全身心投入创作，达到忘我忘物之境界，以宁静淡泊之心境，以真情真性真率之本色，以艺术天赋和原创精神，实现心灵与画作的交融，其画面清纯雅淡、宁静幽美，色彩丰富而又靓丽, 灵动而有神韵，精细而有美感，观后令人印象深刻难忘，且又回味无穷，意韵悠远。





