纳税人享“金三”便利赤壁市小龙虾产业呈强劲发展态势清纯雅淡宁静幽美图文：水色无境能力验证工作获肯定关爱活动落实处“五个一批”助企业发展中国保险监督管理委员会湖北监管局公告行书条幅行书斗方
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 第8版 万千气象
·纳税人享“金三”便利
·赤壁市小龙虾产业呈强劲发展态势
·清纯雅淡宁静幽美
·图文：水色无境
·能力验证工作获肯定
·关爱活动落实处
·“五个一批”助企业发展
·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告
·行书条幅
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湖北日报电子版
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8 万千气象 2016.8.28 星期日
赤壁市小龙虾产业呈强劲发展态势
    湖北日报讯 赤壁市境内温暖湿润、雨量充沛、水草肥美，极宜养殖小龙虾。赤壁市小龙虾养殖主要有虾稻连作养殖、池塘养殖、藕田养殖、茭白龙虾套养等四种方式。由于小龙虾养殖技术易掌握、投资规模较小、见效快，经济效益明显，极大地吸引了农民的眼球。近年来，赤壁市小龙虾产业迅猛发展，2016年该市养殖户已达1500多户，小龙虾产业链年产值3.2亿元，为农民增收2亿余元。赤壁市小龙虾产业已经形成了“专业社+社员+农户”互利多赢模式。
    为了加强对小龙虾产业的科学管理，实现互利合作，确保将小龙虾产业做大做强，实施产业带动精准扶贫，赤壁市供销合作社牵头组建了赤壁市小龙虾产业协会，协会秉承交流技术、科学管理、统一市场、提高效益、助推精准扶贫这一理念，实行有序竞争，加强合作、增进互助、增强互信，并注重以“互联网+供销社”为核心，打造“实体+网络”的“网上供销社”营销模式。成立了赤壁印象电子商务有限公司，对接全国总社“供销e家”、省社“裕农网”、咸宁供销“香泉民悦网”及赤壁“绿购网”，全力做好赤壁农村名优土特产品在全国平台线上的销售工作；投资1.05亿元兴建了康华智慧物流园，在该市村级综合服务社设物流配送点130个，完善市、镇、村三级物流配送体系，着力解决农村电子商务物流配送最后一公里问题；投资200余万元建起了印象赤壁电商体验馆，将赤壁市一批名优土特产品推到线上交易平台。形成了线下体验、线上下单、终端配送的农村电商网络，从而确保了赤壁市小龙虾产业强势发展。
（马建国 金坚强）


   
　