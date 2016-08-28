查看本版大图 上一版 版面概览 第8版 万千气象 ·纳税人享“金三”便利 ·赤壁市小龙虾产业呈强劲发展态势 ·清纯雅淡宁静幽美 ·图文：水色无境 ·能力验证工作获肯定 ·关爱活动落实处 ·“五个一批”助企业发展 ·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告 ·行书条幅 ·行书斗方 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合新闻 第5版 : 三农观察 第6版 : 体育 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · 纳税人享“金三”便利 · 赤壁市小龙虾产业呈强劲发展态势 · 清纯雅淡宁静幽美 · 图文：水色无境 · 能力验证工作获肯定 · 关爱活动落实处 · “五个一批”助企业发展 · 中国保险监督管理委员会湖北监管 · 行书条幅 · 行书斗方 8 万千气象 2016.8.28 星期日 赤壁市小龙虾产业呈强劲发展态势 湖北日报讯 赤壁市境内温暖湿润、雨量充沛、水草肥美，极宜养殖小龙虾。赤壁市小龙虾养殖主要有虾稻连作养殖、池塘养殖、藕田养殖、茭白龙虾套养等四种方式。由于小龙虾养殖技术易掌握、投资规模较小、见效快，经济效益明显，极大地吸引了农民的眼球。近年来，赤壁市小龙虾产业迅猛发展，2016年该市养殖户已达1500多户，小龙虾产业链年产值3.2亿元，为农民增收2亿余元。赤壁市小龙虾产业已经形成了“专业社+社员+农户”互利多赢模式。

为了加强对小龙虾产业的科学管理，实现互利合作，确保将小龙虾产业做大做强，实施产业带动精准扶贫，赤壁市供销合作社牵头组建了赤壁市小龙虾产业协会，协会秉承交流技术、科学管理、统一市场、提高效益、助推精准扶贫这一理念，实行有序竞争，加强合作、增进互助、增强互信，并注重以“互联网+供销社”为核心，打造“实体+网络”的“网上供销社”营销模式。成立了赤壁印象电子商务有限公司，对接全国总社“供销e家”、省社“裕农网”、咸宁供销“香泉民悦网”及赤壁“绿购网”，全力做好赤壁农村名优土特产品在全国平台线上的销售工作；投资1.05亿元兴建了康华智慧物流园，在该市村级综合服务社设物流配送点130个，完善市、镇、村三级物流配送体系，着力解决农村电子商务物流配送最后一公里问题；投资200余万元建起了印象赤壁电商体验馆，将赤壁市一批名优土特产品推到线上交易平台。形成了线下体验、线上下单、终端配送的农村电商网络，从而确保了赤壁市小龙虾产业强势发展。

（马建国 金坚强）





