查看本版大图 上一版 版面概览 第8版 万千气象 ·纳税人享“金三”便利 ·赤壁市小龙虾产业呈强劲发展态势 ·清纯雅淡宁静幽美 ·图文：水色无境 ·能力验证工作获肯定 ·关爱活动落实处 ·“五个一批”助企业发展 ·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告 ·行书条幅 ·行书斗方 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合新闻 第5版 : 三农观察 第6版 : 体育 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · 纳税人享“金三”便利 · 赤壁市小龙虾产业呈强劲发展态势 · 清纯雅淡宁静幽美 · 图文：水色无境 · 能力验证工作获肯定 · 关爱活动落实处 · “五个一批”助企业发展 · 中国保险监督管理委员会湖北监管 · 行书条幅 · 行书斗方 8 万千气象 2016.8.28 星期日 武汉市东湖新技术开发区地方税务局 纳税人享“金三”便利 湖北日报讯 金税三期税收信息管理系统自启用以来,使纳税人尽享新便利,受到各方好评。

舒芳是武汉璟泓万方堂医药科技股份有限公司的会计，她办理了国、地税的税务登记变更，她说：“原来办理税务登记变更需分别递送表格，现在只需要一份表格，在一个窗口，就能办理国、地税的税务登记变更，时间上更快，流程也更便捷了”。“金三”上线后，以网上办税为主，自助办税终端为辅，办税服务厅为补充的多种办税渠道，为纳税人提供了实时网上扣税、批量扣税等多种缴税方式，使纳税人申报缴税更加便捷安全。

金税三期的平稳运行，也提高了前台工作人员的效率。武汉市东湖新技术开发区地税局征收分局局长邱军霞表示，金税三期更人性化，能及时推送业务处理各项信息，对下一步工作任务进行提醒，且国、地税的数据互通，大大提高了前台办税人员的工作效率。

（尹向阳 陈进）





