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第8版 万千气象
·纳税人享“金三”便利
·赤壁市小龙虾产业呈强劲发展态势
·清纯雅淡宁静幽美
·图文：水色无境
·能力验证工作获肯定
·关爱活动落实处
·“五个一批”助企业发展
·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告
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第8版 : 万千气象
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纳税人享“金三”便利
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赤壁市小龙虾产业呈强劲发展态势
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清纯雅淡宁静幽美
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图文：水色无境
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能力验证工作获肯定
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关爱活动落实处
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“五个一批”助企业发展
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中国保险监督管理委员会湖北监管
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行书斗方
8
万千气象
2016.8.28 星期日
武汉市东湖新技术开发区地方税务局
纳税人享“金三”便利
湖北日报讯 金税三期税收信息管理系统自启用以来,使纳税人尽享新便利,受到各方好评。
舒芳是武汉璟泓万方堂医药科技股份有限公司的会计，她办理了国、地税的税务登记变更，她说：“原来办理税务登记变更需分别递送表格，现在只需要一份表格，在一个窗口，就能办理国、地税的税务登记变更，时间上更快，流程也更便捷了”。“金三”上线后，以网上办税为主，自助办税终端为辅，办税服务厅为补充的多种办税渠道，为纳税人提供了实时网上扣税、批量扣税等多种缴税方式，使纳税人申报缴税更加便捷安全。
金税三期的平稳运行，也提高了前台工作人员的效率。武汉市东湖新技术开发区地税局征收分局局长邱军霞表示，金税三期更人性化，能及时推送业务处理各项信息，对下一步工作任务进行提醒，且国、地税的数据互通，大大提高了前台办税人员的工作效率。
（尹向阳 陈进）