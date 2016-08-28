纳税人享“金三”便利赤壁市小龙虾产业呈强劲发展态势清纯雅淡宁静幽美图文：水色无境能力验证工作获肯定关爱活动落实处“五个一批”助企业发展中国保险监督管理委员会湖北监管局公告行书条幅行书斗方
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 第8版 万千气象
·纳税人享“金三”便利
·赤壁市小龙虾产业呈强劲发展态势
·清纯雅淡宁静幽美
·图文：水色无境
·能力验证工作获肯定
·关爱活动落实处
·“五个一批”助企业发展
·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告
·行书条幅
·行书斗方
湖北日报电子版
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8 万千气象 2016.8.28 星期日
武汉市东湖新技术开发区地方税务局
纳税人享“金三”便利
    湖北日报讯 金税三期税收信息管理系统自启用以来,使纳税人尽享新便利,受到各方好评。
    舒芳是武汉璟泓万方堂医药科技股份有限公司的会计，她办理了国、地税的税务登记变更，她说：“原来办理税务登记变更需分别递送表格，现在只需要一份表格，在一个窗口，就能办理国、地税的税务登记变更，时间上更快，流程也更便捷了”。“金三”上线后，以网上办税为主，自助办税终端为辅，办税服务厅为补充的多种办税渠道，为纳税人提供了实时网上扣税、批量扣税等多种缴税方式，使纳税人申报缴税更加便捷安全。
    金税三期的平稳运行，也提高了前台工作人员的效率。武汉市东湖新技术开发区地税局征收分局局长邱军霞表示，金税三期更人性化，能及时推送业务处理各项信息，对下一步工作任务进行提醒，且国、地税的数据互通，大大提高了前台办税人员的工作效率。
（尹向阳 陈进）


 
　