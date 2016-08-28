查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第7版 读书
·长征：信念不朽的象征
·《此身，此心》
·开展“主题党日”活动
·“四+”模式深化学习教育
·数字化的历史不枯燥
·正式运行金税三期
·以查促管显成效
·红外测温“送清凉”
·加强合作解征管难题
·风眠否？风鸣矣
·《第五个现代化》面市
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第2版 : 时政要闻
第3版 : 时事
第4版 : 综合新闻
第5版 : 三农观察
第6版 : 体育
第7版 : 读书
第8版 : 万千气象
·
长征：信念不朽的象征
·
《此身，此心》
·
开展“主题党日”活动
·
“四+”模式深化学习教育
·
数字化的历史不枯燥
·
正式运行金税三期
·
以查促管显成效
·
红外测温“送清凉”
·
加强合作解征管难题
·
风眠否？风鸣矣
·
《第五个现代化》面市
7
读书
2016.8.28 星期日
《第五个现代化》面市
湖北日报讯 《第五个现代化：国家治理体系和治理能力现代化》一书日前正式面市。该书是我国首部以“第五个现代化”命名的著作，由武汉大学政治与公共管理学院副院长虞崇胜、教授唐皇凤共同编著。
自十八届三中全会正式提出“推进国家治理体系和治理能力现代化”的奋斗目标之后，关于国家治理现代化的论著不断涌现。全书分为八章内容，围绕“第五个现代化”这一政治学领域的崭新课题，严格按照国家治理现代化的理论逻辑和实践逻辑展开研究，被业内称为“集学理性、现实性、实用性于一书”。
该书指出，以前所说的“四个现代化”主要指经济或物质的现代化，而“第五个现代化”（国家治理体系和治理能力现代化），已经实现了从单一层面的现代化向以物质层面为基础、以价值和制度层面为核心、以人的发展为归宿的全面现代化转变。
业内专家认为，这是研究和推进国家治理现代化的重要参考书籍。
（记者 周呈思）