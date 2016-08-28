查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 读书 ·长征：信念不朽的象征 ·《此身，此心》 ·开展“主题党日”活动 ·“四+”模式深化学习教育 ·数字化的历史不枯燥 ·正式运行金税三期 ·以查促管显成效 ·红外测温“送清凉” ·加强合作解征管难题 ·风眠否？风鸣矣 ·《第五个现代化》面市 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合新闻 第5版 : 三农观察 第6版 : 体育 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · 长征：信念不朽的象征 · 《此身，此心》 · 开展“主题党日”活动 · “四+”模式深化学习教育 · 数字化的历史不枯燥 · 正式运行金税三期 · 以查促管显成效 · 红外测温“送清凉” · 加强合作解征管难题 · 风眠否？风鸣矣 · 《第五个现代化》面市 7 读书 2016.8.28 星期日 《第五个现代化》面市 湖北日报讯 《第五个现代化：国家治理体系和治理能力现代化》一书日前正式面市。该书是我国首部以“第五个现代化”命名的著作，由武汉大学政治与公共管理学院副院长虞崇胜、教授唐皇凤共同编著。

自十八届三中全会正式提出“推进国家治理体系和治理能力现代化”的奋斗目标之后，关于国家治理现代化的论著不断涌现。全书分为八章内容，围绕“第五个现代化”这一政治学领域的崭新课题，严格按照国家治理现代化的理论逻辑和实践逻辑展开研究，被业内称为“集学理性、现实性、实用性于一书”。

该书指出，以前所说的“四个现代化”主要指经济或物质的现代化，而“第五个现代化”（国家治理体系和治理能力现代化），已经实现了从单一层面的现代化向以物质层面为基础、以价值和制度层面为核心、以人的发展为归宿的全面现代化转变。

业内专家认为，这是研究和推进国家治理现代化的重要参考书籍。

（记者 周呈思）





