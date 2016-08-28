长征：信念不朽的象征《此身，此心》开展“主题党日”活动“四+”模式深化学习教育数字化的历史不枯燥正式运行金税三期以查促管显成效红外测温“送清凉”加强合作解征管难题风眠否？风鸣矣《第五个现代化》面市
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 第7版 读书
·长征：信念不朽的象征
·《此身，此心》
·开展“主题党日”活动
·“四+”模式深化学习教育
·数字化的历史不枯燥
·正式运行金税三期
·以查促管显成效
·红外测温“送清凉”
·加强合作解征管难题
·风眠否？风鸣矣
·《第五个现代化》面市
湖北日报电子版
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7 读书 2016.8.28 星期日
《第五个现代化》面市
    湖北日报讯 《第五个现代化：国家治理体系和治理能力现代化》一书日前正式面市。该书是我国首部以“第五个现代化”命名的著作，由武汉大学政治与公共管理学院副院长虞崇胜、教授唐皇凤共同编著。
    自十八届三中全会正式提出“推进国家治理体系和治理能力现代化”的奋斗目标之后，关于国家治理现代化的论著不断涌现。全书分为八章内容，围绕“第五个现代化”这一政治学领域的崭新课题，严格按照国家治理现代化的理论逻辑和实践逻辑展开研究，被业内称为“集学理性、现实性、实用性于一书”。
    该书指出，以前所说的“四个现代化”主要指经济或物质的现代化，而“第五个现代化”（国家治理体系和治理能力现代化），已经实现了从单一层面的现代化向以物质层面为基础、以价值和制度层面为核心、以人的发展为归宿的全面现代化转变。
    业内专家认为，这是研究和推进国家治理现代化的重要参考书籍。
（记者 周呈思）


   
　