长征：信念不朽的象征《此身，此心》开展“主题党日”活动“四+”模式深化学习教育数字化的历史不枯燥正式运行金税三期以查促管显成效红外测温“送清凉”加强合作解征管难题风眠否？风鸣矣《第五个现代化》面市
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 第7版 读书
·长征：信念不朽的象征
·《此身，此心》
·开展“主题党日”活动
·“四+”模式深化学习教育
·数字化的历史不枯燥
·正式运行金税三期
·以查促管显成效
·红外测温“送清凉”
·加强合作解征管难题
·风眠否？风鸣矣
·《第五个现代化》面市
湖北日报电子版
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7 读书 2016.8.28 星期日
风眠否？风鸣矣
    湖北日报讯 □
朱元佳
    在中国现代美术史上，林风眠占有重要地位，研究其作品的文章很多，涉及其个人生活的传记类文字却很少。郑重先生曾著有《林风眠传》，新版的《画未了：林风眠传》则在旧版基础上补充了许多新资料。
    作者在自序中这样说：“在历史长河中，一个人的生命历程并不能说明什么，如果把许多人的生命历程和活动环境及其彼此之间的关系，真实的表述出来，那就是历史，才能体现的他们的价值。”因缘际会，作者在认识一批与林风眠先生有关的人之后，对原来的《林风眠传》作了进一步修改和补充。补充的史料很多是第一手的，通过采访和实地考察获得，可信度高。
    《画未了：林风眠传》以林风眠的人生轨迹为线索，地点为经，经历为纬，编织出林风眠跌宕起伏的一生。细腻温情的文字将林风眠的生活娓娓道来，又将其作品解读与人生阅历结合在一起，给读者更完整的阅读感受。
    作为著名画家，林风眠一直低调简单地生活。由于对美术纯粹而持久的热爱，老人一直保持着近乎单纯和热烈的心智，将生活的重心都放在了绘画上。也因此，他看待事物的心，来源于艺术，又高出艺术。林风眠从小被祖父教育“将来做什么事都要靠自己的双手”，他和祖父一样，一辈子做着同一件事，并且，不止靠这件事“混饭吃”，还为别人做了“大好事”——他的“林风眠体”影响了一代又一代人。
    从巴黎学画到回国，林风眠一直致力于“中西融合”。与友人的书信往来中，我们可以看到，他在努力探索中西方的艺术融合点，试图将西方绘画与中国传统水墨和境界相结合，为接近“东西方和谐和精神融合的理想”而努力。
    他坚信艺术是人生一切苦难的调剂品。作为艺术运动的领军先驱，他先后创办北京艺专和杭州国立艺术院，在教学上大胆启用齐白石、克罗多，国立艺术院更是在十年间培育出坚实的艺术家群体——他和他的学生都对中国现代美术史产生了重要影响。
    20世纪40年代后的林风眠深居简出，将自己沉入绘画的世界里，更深层次地研究中国传统和西方绘画艺术的结合点和完善处。世事纷繁让这个老人不愿再纠缠，对他而言重要的是家人和艺术。
    老人长眠于香江的繁华风息里，但他的画作和精神长久鸣喊在艺术的长河中。让我们翻开这本传记，静听风眠先生的“画”外之音，风虽眠而画未了，风鸣矣，画久承。


   
　