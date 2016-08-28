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朱元佳

在中国现代美术史上，林风眠占有重要地位，研究其作品的文章很多，涉及其个人生活的传记类文字却很少。郑重先生曾著有《林风眠传》，新版的《画未了：林风眠传》则在旧版基础上补充了许多新资料。

作者在自序中这样说：“在历史长河中，一个人的生命历程并不能说明什么，如果把许多人的生命历程和活动环境及其彼此之间的关系，真实的表述出来，那就是历史，才能体现的他们的价值。”因缘际会，作者在认识一批与林风眠先生有关的人之后，对原来的《林风眠传》作了进一步修改和补充。补充的史料很多是第一手的，通过采访和实地考察获得，可信度高。

《画未了：林风眠传》以林风眠的人生轨迹为线索，地点为经，经历为纬，编织出林风眠跌宕起伏的一生。细腻温情的文字将林风眠的生活娓娓道来，又将其作品解读与人生阅历结合在一起，给读者更完整的阅读感受。

作为著名画家，林风眠一直低调简单地生活。由于对美术纯粹而持久的热爱，老人一直保持着近乎单纯和热烈的心智，将生活的重心都放在了绘画上。也因此，他看待事物的心，来源于艺术，又高出艺术。林风眠从小被祖父教育“将来做什么事都要靠自己的双手”，他和祖父一样，一辈子做着同一件事，并且，不止靠这件事“混饭吃”，还为别人做了“大好事”——他的“林风眠体”影响了一代又一代人。

从巴黎学画到回国，林风眠一直致力于“中西融合”。与友人的书信往来中，我们可以看到，他在努力探索中西方的艺术融合点，试图将西方绘画与中国传统水墨和境界相结合，为接近“东西方和谐和精神融合的理想”而努力。

他坚信艺术是人生一切苦难的调剂品。作为艺术运动的领军先驱，他先后创办北京艺专和杭州国立艺术院，在教学上大胆启用齐白石、克罗多，国立艺术院更是在十年间培育出坚实的艺术家群体——他和他的学生都对中国现代美术史产生了重要影响。

20世纪40年代后的林风眠深居简出，将自己沉入绘画的世界里，更深层次地研究中国传统和西方绘画艺术的结合点和完善处。世事纷繁让这个老人不愿再纠缠，对他而言重要的是家人和艺术。

老人长眠于香江的繁华风息里，但他的画作和精神长久鸣喊在艺术的长河中。让我们翻开这本传记，静听风眠先生的“画”外之音，风虽眠而画未了，风鸣矣，画久承。





