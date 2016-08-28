查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 读书 ·长征：信念不朽的象征 ·《此身，此心》 ·开展“主题党日”活动 ·“四+”模式深化学习教育 ·数字化的历史不枯燥 ·正式运行金税三期 ·以查促管显成效 ·红外测温“送清凉” ·加强合作解征管难题 ·风眠否？风鸣矣 ·《第五个现代化》面市 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合新闻 第5版 : 三农观察 第6版 : 体育 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · 长征：信念不朽的象征 · 《此身，此心》 · 开展“主题党日”活动 · “四+”模式深化学习教育 · 数字化的历史不枯燥 · 正式运行金税三期 · 以查促管显成效 · 红外测温“送清凉” · 加强合作解征管难题 · 风眠否？风鸣矣 · 《第五个现代化》面市 7 读书 2016.8.28 星期日 浠水县国税局、地税局 加强合作解征管难题 湖北日报讯 “营改增”和金税三期上线是税务系统落实《深化国地税征管体制改革方案》的重大举措，浠水县国税局、地税局认真探索改革中遇到的征管难题。

建筑安装业曾是营业税的主体税源，“营改增”后，执行的是在劳务发生地预缴增值税，在机构所在地自行开具发票，客观上形成了地方附征税费难以征收、增值税纳税地点执行不到位等问题。为此，双方在政府主导的基础上，充分利用社会化联合控税的大网，明确财政投资性支出进行工程结算时，报账发票上必须同时加盖国税、地税印章，纳税人到国税、地税联合办税厅预缴增值税时，可同时到地税窗口缴纳附征税费并加盖印章，没有加重纳税人的负担，同时降低了其税收遵从风险。

该县国税、地税负责人均表示，深化征管体制改革需要加强国地税合作，需要直面改革中遇到的问题，实事求是地加以解决将是贯彻税收法治的有力举措。 （王巍 喻峰）





