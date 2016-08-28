长征：信念不朽的象征《此身，此心》开展“主题党日”活动“四+”模式深化学习教育数字化的历史不枯燥正式运行金税三期以查促管显成效红外测温“送清凉”加强合作解征管难题风眠否？风鸣矣《第五个现代化》面市
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 第7版 读书
·长征：信念不朽的象征
·《此身，此心》
·开展“主题党日”活动
·“四+”模式深化学习教育
·数字化的历史不枯燥
·正式运行金税三期
·以查促管显成效
·红外测温“送清凉”
·加强合作解征管难题
·风眠否？风鸣矣
·《第五个现代化》面市
湖北日报电子版
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7 读书 2016.8.28 星期日
浠水县国税局、地税局
加强合作解征管难题
    湖北日报讯 “营改增”和金税三期上线是税务系统落实《深化国地税征管体制改革方案》的重大举措，浠水县国税局、地税局认真探索改革中遇到的征管难题。
    建筑安装业曾是营业税的主体税源，“营改增”后，执行的是在劳务发生地预缴增值税，在机构所在地自行开具发票，客观上形成了地方附征税费难以征收、增值税纳税地点执行不到位等问题。为此，双方在政府主导的基础上，充分利用社会化联合控税的大网，明确财政投资性支出进行工程结算时，报账发票上必须同时加盖国税、地税印章，纳税人到国税、地税联合办税厅预缴增值税时，可同时到地税窗口缴纳附征税费并加盖印章，没有加重纳税人的负担，同时降低了其税收遵从风险。
    该县国税、地税负责人均表示，深化征管体制改革需要加强国地税合作，需要直面改革中遇到的问题，实事求是地加以解决将是贯彻税收法治的有力举措。 （王巍 喻峰）


   
　