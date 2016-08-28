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第7版 读书
·长征：信念不朽的象征
·《此身，此心》
·开展“主题党日”活动
·“四+”模式深化学习教育
·数字化的历史不枯燥
·正式运行金税三期
·以查促管显成效
·红外测温“送清凉”
·加强合作解征管难题
·风眠否？风鸣矣
·《第五个现代化》面市
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长征：信念不朽的象征
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《此身，此心》
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开展“主题党日”活动
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“四+”模式深化学习教育
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数字化的历史不枯燥
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正式运行金税三期
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以查促管显成效
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红外测温“送清凉”
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加强合作解征管难题
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风眠否？风鸣矣
·
《第五个现代化》面市
7
读书
2016.8.28 星期日
浠水县国税局、地税局
加强合作解征管难题
湖北日报讯 “营改增”和金税三期上线是税务系统落实《深化国地税征管体制改革方案》的重大举措，浠水县国税局、地税局认真探索改革中遇到的征管难题。
建筑安装业曾是营业税的主体税源，“营改增”后，执行的是在劳务发生地预缴增值税，在机构所在地自行开具发票，客观上形成了地方附征税费难以征收、增值税纳税地点执行不到位等问题。为此，双方在政府主导的基础上，充分利用社会化联合控税的大网，明确财政投资性支出进行工程结算时，报账发票上必须同时加盖国税、地税印章，纳税人到国税、地税联合办税厅预缴增值税时，可同时到地税窗口缴纳附征税费并加盖印章，没有加重纳税人的负担，同时降低了其税收遵从风险。
该县国税、地税负责人均表示，深化征管体制改革需要加强国地税合作，需要直面改革中遇到的问题，实事求是地加以解决将是贯彻税收法治的有力举措。 （王巍 喻峰）