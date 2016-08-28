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第7版 读书
·长征：信念不朽的象征
·《此身，此心》
·开展“主题党日”活动
·“四+”模式深化学习教育
·数字化的历史不枯燥
·正式运行金税三期
·以查促管显成效
·红外测温“送清凉”
·加强合作解征管难题
·风眠否？风鸣矣
·《第五个现代化》面市
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长征：信念不朽的象征
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《此身，此心》
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开展“主题党日”活动
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“四+”模式深化学习教育
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数字化的历史不枯燥
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正式运行金税三期
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以查促管显成效
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红外测温“送清凉”
·
加强合作解征管难题
·
风眠否？风鸣矣
·
《第五个现代化》面市
7
读书
2016.8.28 星期日
当阳市供电公司
红外测温“送清凉”
湖北日报讯 8月以来，当阳市供电公司面对持续发威的“秋老虎”，组织线路巡视和变电运维人员对所辖32条35千伏、16条110千伏线路及12座35千伏变电站进行红外测温，预防设备“中暑”，确保安全可靠供电，为电力客户送去“清凉”。
针对此次测温工作，该公司作了周密部署，巡视人员提前了解负荷情况，每天不顾高温酷暑、烈日暴晒，早出晚归、翻山越岭、连续作战，在电负荷高峰期做好设备测温记录，对所有重要线路和变电设备都进行了认真测温并分析，跟踪监测分析设备状况，不放过任何一个“发烧点”，对设备隐患做到早发现、早治理，及时处理各类缺陷28处，保证线路设备安全稳定运行。在整个迎峰度夏期间，只要气温一天不下降，巡视人员就一天不松懈，用辛勤汗水守护千家万户的“清凉”。
（徐家睿 马海涛）