查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 读书 ·长征：信念不朽的象征 ·《此身，此心》 ·开展“主题党日”活动 ·“四+”模式深化学习教育 ·数字化的历史不枯燥 ·正式运行金税三期 ·以查促管显成效 ·红外测温“送清凉” ·加强合作解征管难题 ·风眠否？风鸣矣 ·《第五个现代化》面市 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合新闻 第5版 : 三农观察 第6版 : 体育 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · 长征：信念不朽的象征 · 《此身，此心》 · 开展“主题党日”活动 · “四+”模式深化学习教育 · 数字化的历史不枯燥 · 正式运行金税三期 · 以查促管显成效 · 红外测温“送清凉” · 加强合作解征管难题 · 风眠否？风鸣矣 · 《第五个现代化》面市 7 读书 2016.8.28 星期日 当阳市供电公司 红外测温“送清凉” 湖北日报讯 8月以来，当阳市供电公司面对持续发威的“秋老虎”，组织线路巡视和变电运维人员对所辖32条35千伏、16条110千伏线路及12座35千伏变电站进行红外测温，预防设备“中暑”，确保安全可靠供电，为电力客户送去“清凉”。

针对此次测温工作，该公司作了周密部署，巡视人员提前了解负荷情况，每天不顾高温酷暑、烈日暴晒，早出晚归、翻山越岭、连续作战，在电负荷高峰期做好设备测温记录，对所有重要线路和变电设备都进行了认真测温并分析，跟踪监测分析设备状况，不放过任何一个“发烧点”，对设备隐患做到早发现、早治理，及时处理各类缺陷28处，保证线路设备安全稳定运行。在整个迎峰度夏期间，只要气温一天不下降，巡视人员就一天不松懈，用辛勤汗水守护千家万户的“清凉”。

（徐家睿 马海涛）





