长征：信念不朽的象征《此身，此心》开展“主题党日”活动“四+”模式深化学习教育数字化的历史不枯燥正式运行金税三期以查促管显成效红外测温“送清凉”加强合作解征管难题风眠否？风鸣矣《第五个现代化》面市
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 第7版 读书
·长征：信念不朽的象征
·《此身，此心》
·开展“主题党日”活动
·“四+”模式深化学习教育
·数字化的历史不枯燥
·正式运行金税三期
·以查促管显成效
·红外测温“送清凉”
·加强合作解征管难题
·风眠否？风鸣矣
·《第五个现代化》面市
湖北日报电子版
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7 读书 2016.8.28 星期日
当阳市供电公司
红外测温“送清凉”
    湖北日报讯 8月以来，当阳市供电公司面对持续发威的“秋老虎”，组织线路巡视和变电运维人员对所辖32条35千伏、16条110千伏线路及12座35千伏变电站进行红外测温，预防设备“中暑”，确保安全可靠供电，为电力客户送去“清凉”。
    针对此次测温工作，该公司作了周密部署，巡视人员提前了解负荷情况，每天不顾高温酷暑、烈日暴晒，早出晚归、翻山越岭、连续作战，在电负荷高峰期做好设备测温记录，对所有重要线路和变电设备都进行了认真测温并分析，跟踪监测分析设备状况，不放过任何一个“发烧点”，对设备隐患做到早发现、早治理，及时处理各类缺陷28处，保证线路设备安全稳定运行。在整个迎峰度夏期间，只要气温一天不下降，巡视人员就一天不松懈，用辛勤汗水守护千家万户的“清凉”。
（徐家睿 马海涛）


   
　