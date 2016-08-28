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第7版 读书
·长征：信念不朽的象征
·《此身，此心》
·开展“主题党日”活动
·“四+”模式深化学习教育
·数字化的历史不枯燥
·正式运行金税三期
·以查促管显成效
·红外测温“送清凉”
·加强合作解征管难题
·风眠否？风鸣矣
·《第五个现代化》面市
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长征：信念不朽的象征
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《此身，此心》
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开展“主题党日”活动
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正式运行金税三期
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以查促管显成效
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红外测温“送清凉”
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加强合作解征管难题
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风眠否？风鸣矣
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《第五个现代化》面市
7
读书
2016.8.28 星期日
安陆市地税局
以查促管显成效
湖北日报讯 今年以来，安陆市地税局稽查部门按照“加强征管稽查互动，放大以查促管效应”的要求，不断扩大稽查外延，实现稽查与征管、服务内外两头无缝连接，良性互动，取得了显著成效。
对内，按月对稽查情况进行整理和总结，及时向税源管理单位指出征管薄弱环节，提出改进意见和强化征管建议。对外，全面推行查前约谈辅导制度和查后反馈回访制度，查前认真做好纳税人的自查自纠和税收政策培训辅导工作，使税收执法与纳税服务有机结合；稽查结束后，及时向纳税人发放稽查服务建议书，列明存在的问题及解决办法，并听取纳税人对稽查工作和稽查人员的意见和建议，促进税企双方良性互动。
截至目前，该局稽查部门查补入库税款同比增长21%，累计向5个税源管理单位提出征管建议71条，向22户纳税人提出管理建议43条，受到税源管理单位和广大纳税人的好评。（万国雄）