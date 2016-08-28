查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 读书 ·长征：信念不朽的象征 ·《此身，此心》 ·开展“主题党日”活动 ·“四+”模式深化学习教育 ·数字化的历史不枯燥 ·正式运行金税三期 ·以查促管显成效 ·红外测温“送清凉” ·加强合作解征管难题 ·风眠否？风鸣矣 ·《第五个现代化》面市 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合新闻 第5版 : 三农观察 第6版 : 体育 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · 长征：信念不朽的象征 · 《此身，此心》 · 开展“主题党日”活动 · “四+”模式深化学习教育 · 数字化的历史不枯燥 · 正式运行金税三期 · 以查促管显成效 · 红外测温“送清凉” · 加强合作解征管难题 · 风眠否？风鸣矣 · 《第五个现代化》面市 7 读书 2016.8.28 星期日 安陆市地税局 以查促管显成效 湖北日报讯 今年以来，安陆市地税局稽查部门按照“加强征管稽查互动，放大以查促管效应”的要求，不断扩大稽查外延，实现稽查与征管、服务内外两头无缝连接，良性互动，取得了显著成效。

对内，按月对稽查情况进行整理和总结，及时向税源管理单位指出征管薄弱环节，提出改进意见和强化征管建议。对外，全面推行查前约谈辅导制度和查后反馈回访制度，查前认真做好纳税人的自查自纠和税收政策培训辅导工作，使税收执法与纳税服务有机结合；稽查结束后，及时向纳税人发放稽查服务建议书，列明存在的问题及解决办法，并听取纳税人对稽查工作和稽查人员的意见和建议，促进税企双方良性互动。

截至目前，该局稽查部门查补入库税款同比增长21%，累计向5个税源管理单位提出征管建议71条，向22户纳税人提出管理建议43条，受到税源管理单位和广大纳税人的好评。（万国雄）





