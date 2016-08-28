长征：信念不朽的象征《此身，此心》开展“主题党日”活动“四+”模式深化学习教育数字化的历史不枯燥正式运行金税三期以查促管显成效红外测温“送清凉”加强合作解征管难题风眠否？风鸣矣《第五个现代化》面市
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第7版 读书
·长征：信念不朽的象征
·《此身，此心》
·开展“主题党日”活动
·“四+”模式深化学习教育
·数字化的历史不枯燥
·正式运行金税三期
·以查促管显成效
·红外测温“送清凉”
·加强合作解征管难题
·风眠否？风鸣矣
·《第五个现代化》面市
湖北日报电子版
----  
 
7 读书 2016.8.28 星期日
安陆市地税局
以查促管显成效
    湖北日报讯 今年以来，安陆市地税局稽查部门按照“加强征管稽查互动，放大以查促管效应”的要求，不断扩大稽查外延，实现稽查与征管、服务内外两头无缝连接，良性互动，取得了显著成效。
    对内，按月对稽查情况进行整理和总结，及时向税源管理单位指出征管薄弱环节，提出改进意见和强化征管建议。对外，全面推行查前约谈辅导制度和查后反馈回访制度，查前认真做好纳税人的自查自纠和税收政策培训辅导工作，使税收执法与纳税服务有机结合；稽查结束后，及时向纳税人发放稽查服务建议书，列明存在的问题及解决办法，并听取纳税人对稽查工作和稽查人员的意见和建议，促进税企双方良性互动。
    截至目前，该局稽查部门查补入库税款同比增长21%，累计向5个税源管理单位提出征管建议71条，向22户纳税人提出管理建议43条，受到税源管理单位和广大纳税人的好评。（万国雄）


   
　