查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 读书 ·长征：信念不朽的象征 ·《此身，此心》 ·开展“主题党日”活动 ·“四+”模式深化学习教育 ·数字化的历史不枯燥 ·正式运行金税三期 ·以查促管显成效 ·红外测温“送清凉” ·加强合作解征管难题 ·风眠否？风鸣矣 ·《第五个现代化》面市 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合新闻 第5版 : 三农观察 第6版 : 体育 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · 长征：信念不朽的象征 · 《此身，此心》 · 开展“主题党日”活动 · “四+”模式深化学习教育 · 数字化的历史不枯燥 · 正式运行金税三期 · 以查促管显成效 · 红外测温“送清凉” · 加强合作解征管难题 · 风眠否？风鸣矣 · 《第五个现代化》面市 7 读书 2016.8.28 星期日 荆门市国税局直属分局 正式运行金税三期 湖北日报讯 8月8日上午，荆门市金税三期上线运行启动仪式在荆门市国税局直属分局举行，随后在该分局办税大厅，办税服务人员成功为纳税人办理了全市第一笔发票代开业务和税款征收业务。这标志着金税三期正式上线运行。

为了确保金税三期顺利上线，该局干部职工克服种种困难，全面改造网络带宽和机房，先后完成系统初始化数据的清理、调整，清理各类业务问题数据8000余条，组织各类业务操作培训50多人次。同时，坚持“白+黑、5+2”工作法，业务数据在新旧系统同时录入，完成了大规模的系统双轨运行。该局干部职工加班开展实际业务压力测试，验证系统承载能力，为系统平稳运行打下了坚实的基础。

随着金税三期的上线，该局网上办税服务也将全面升级，结合更规范的执法、更严格的管理以及不断提高的征管质效，从而更好地服务经济社会发展。 （周春）





