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历史是生动的，数字往往是枯燥的。各种历史数字常常给人一种错乱的感觉，令人望而生畏。当我读完英国作家艾玛·玛丽奥特的《数字解读世界史》后，这种想法被彻底推翻了。每一章每一段都列举了大量数字，以各种形态呈现，我惊叹原来历史数字也可以这般生动形象，历史也可以让读者如此直白地了解。

艾玛·玛丽奥特著有《你一定爱读的极简世界史》《我所熟知的历史》《糟糕的历史：我们怎样误解了过去》等畅销书。《数字解读世界史》最大的特色就是以时间为数轴统揽古今历史。历史事件的叙述基本遵循时间顺序，每个历史事件又以数字为核心，以时间为单元，深入浅出地叙述了事件进程，形成一部跨越时空、跨越民族的人类发展简史。

这本书记载了从公元前8000年到21世纪之前的100多个世纪的世界历史，将世界发展的脉络通过数字呈现出来。它对历史知识的普及远远大于它的历史学术价值。各个篇章前后连贯又相对独立，完全可以做一本枕边书，利用闲暇时间读一段。例如《250:1》仅仅用了四行，几十个字，写到“清朝并不是由中国人数最多的汉族建立的，而是由居住在满洲（今东北）的满族建立的。他们的人数很少，当时，汉族与满族的人数之比约为250:1”。

数字的巧妙运用，让人常常对一段枯燥的历史有了初步而又直观的了解。例如《32种粮食作物》是这样表述的：大约1万年前，世界上大部分粮食作物——56种中的32种，如大米、小米、大麦和玉米，都生长在一块名为“肥沃月湾”的地方，那时美洲和非洲只生长着4种，西欧只有1种。“56种中32种”这样的数字特别有冲击力，难怪肥沃月湾地区（即两河流域）成为人类早期文明的摇篮。

书中收录的205篇文章中，有17篇涉及中国历史。《10万块甲骨》讲述了商朝文明的发展，《儒家五经》记录了儒学的发展与外传，《8千个真人大小的兵马俑》从1974年兵马俑被意外发现入手，揭露了秦朝的暴政，《6437公里的丝绸之路》则简述了陆上丝绸之路的兴起。

这不是一部鸿篇巨制的史学著作，但它以独特的角度让世界史读来甚是有趣，也令人印象深刻。





