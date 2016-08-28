长征：信念不朽的象征《此身，此心》开展“主题党日”活动“四+”模式深化学习教育数字化的历史不枯燥正式运行金税三期以查促管显成效红外测温“送清凉”加强合作解征管难题风眠否？风鸣矣《第五个现代化》面市
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 第7版 读书
·长征：信念不朽的象征
·《此身，此心》
·开展“主题党日”活动
·“四+”模式深化学习教育
·数字化的历史不枯燥
·正式运行金税三期
·以查促管显成效
·红外测温“送清凉”
·加强合作解征管难题
·风眠否？风鸣矣
·《第五个现代化》面市
湖北日报电子版
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7 读书 2016.8.28 星期日
数字化的历史不枯燥
    湖北日报讯 林强

    历史是生动的，数字往往是枯燥的。各种历史数字常常给人一种错乱的感觉，令人望而生畏。当我读完英国作家艾玛·玛丽奥特的《数字解读世界史》后，这种想法被彻底推翻了。每一章每一段都列举了大量数字，以各种形态呈现，我惊叹原来历史数字也可以这般生动形象，历史也可以让读者如此直白地了解。
    艾玛·玛丽奥特著有《你一定爱读的极简世界史》《我所熟知的历史》《糟糕的历史：我们怎样误解了过去》等畅销书。《数字解读世界史》最大的特色就是以时间为数轴统揽古今历史。历史事件的叙述基本遵循时间顺序，每个历史事件又以数字为核心，以时间为单元，深入浅出地叙述了事件进程，形成一部跨越时空、跨越民族的人类发展简史。
    这本书记载了从公元前8000年到21世纪之前的100多个世纪的世界历史，将世界发展的脉络通过数字呈现出来。它对历史知识的普及远远大于它的历史学术价值。各个篇章前后连贯又相对独立，完全可以做一本枕边书，利用闲暇时间读一段。例如《250:1》仅仅用了四行，几十个字，写到“清朝并不是由中国人数最多的汉族建立的，而是由居住在满洲（今东北）的满族建立的。他们的人数很少，当时，汉族与满族的人数之比约为250:1”。
    数字的巧妙运用，让人常常对一段枯燥的历史有了初步而又直观的了解。例如《32种粮食作物》是这样表述的：大约1万年前，世界上大部分粮食作物——56种中的32种，如大米、小米、大麦和玉米，都生长在一块名为“肥沃月湾”的地方，那时美洲和非洲只生长着4种，西欧只有1种。“56种中32种”这样的数字特别有冲击力，难怪肥沃月湾地区（即两河流域）成为人类早期文明的摇篮。
    书中收录的205篇文章中，有17篇涉及中国历史。《10万块甲骨》讲述了商朝文明的发展，《儒家五经》记录了儒学的发展与外传，《8千个真人大小的兵马俑》从1974年兵马俑被意外发现入手，揭露了秦朝的暴政，《6437公里的丝绸之路》则简述了陆上丝绸之路的兴起。
    这不是一部鸿篇巨制的史学著作，但它以独特的角度让世界史读来甚是有趣，也令人印象深刻。


   
　