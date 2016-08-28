长征：信念不朽的象征《此身，此心》开展“主题党日”活动“四+”模式深化学习教育数字化的历史不枯燥正式运行金税三期以查促管显成效红外测温“送清凉”加强合作解征管难题风眠否？风鸣矣《第五个现代化》面市
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 第7版 读书
·长征：信念不朽的象征
·《此身，此心》
·开展“主题党日”活动
·“四+”模式深化学习教育
·数字化的历史不枯燥
·正式运行金税三期
·以查促管显成效
·红外测温“送清凉”
·加强合作解征管难题
·风眠否？风鸣矣
·《第五个现代化》面市
湖北日报电子版
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7 读书 2016.8.28 星期日
咸宁市地税局
“四+”模式深化学习教育
    湖北日报讯 今年以来，咸宁市地税局采取“四个+”模式，不断深化“两学一做”学习教育。
    中心组学+各支部学。制定完善学习计划，定期开展中心组学习，班子成员轮流讲党课、中层干部交流体会；灵活开展支部学习，支部书记讲党课，全体党员谈心得。
    集中学+分类学。先后在市委党校、大专院校举办集中培训班，重点培训支部书记、党务干部，提升党建工作水平。各支部每月分类分批开展学习教育，组织开展“严管与厚爱”等主题讨论。
    讲堂学+实践学。结合“两学一做”，开展道德讲堂“四进”活动。将“两学一做”与精准扶贫、抗洪救灾、纳税服务等实践工作结合，检验学习教育成果。
    专题学+竞赛学。邀请华科大、省委党校、市纪委、市委宣传部等专家学者，作专题辅导报告，专题研学。参加全市“两学一做”知识竞赛获得第二名；组织机关8个直属支部开展知识竞赛。 （胡庆华）


   
　