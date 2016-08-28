查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 读书 ·长征：信念不朽的象征 ·《此身，此心》 ·开展“主题党日”活动 ·“四+”模式深化学习教育 ·数字化的历史不枯燥 ·正式运行金税三期 ·以查促管显成效 ·红外测温“送清凉” ·加强合作解征管难题 ·风眠否？风鸣矣 ·《第五个现代化》面市 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合新闻 第5版 : 三农观察 第6版 : 体育 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · 长征：信念不朽的象征 · 《此身，此心》 · 开展“主题党日”活动 · “四+”模式深化学习教育 · 数字化的历史不枯燥 · 正式运行金税三期 · 以查促管显成效 · 红外测温“送清凉” · 加强合作解征管难题 · 风眠否？风鸣矣 · 《第五个现代化》面市 7 读书 2016.8.28 星期日 咸宁市地税局 “四+”模式深化学习教育 湖北日报讯 今年以来，咸宁市地税局采取“四个+”模式，不断深化“两学一做”学习教育。

中心组学+各支部学。制定完善学习计划，定期开展中心组学习，班子成员轮流讲党课、中层干部交流体会；灵活开展支部学习，支部书记讲党课，全体党员谈心得。

集中学+分类学。先后在市委党校、大专院校举办集中培训班，重点培训支部书记、党务干部，提升党建工作水平。各支部每月分类分批开展学习教育，组织开展“严管与厚爱”等主题讨论。

讲堂学+实践学。结合“两学一做”，开展道德讲堂“四进”活动。将“两学一做”与精准扶贫、抗洪救灾、纳税服务等实践工作结合，检验学习教育成果。

专题学+竞赛学。邀请华科大、省委党校、市纪委、市委宣传部等专家学者，作专题辅导报告，专题研学。参加全市“两学一做”知识竞赛获得第二名；组织机关8个直属支部开展知识竞赛。 （胡庆华）





