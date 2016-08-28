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第7版 读书
·长征：信念不朽的象征
·《此身，此心》
·开展“主题党日”活动
·“四+”模式深化学习教育
·数字化的历史不枯燥
·正式运行金税三期
·以查促管显成效
·红外测温“送清凉”
·加强合作解征管难题
·风眠否？风鸣矣
·《第五个现代化》面市
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长征：信念不朽的象征
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《此身，此心》
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开展“主题党日”活动
·
“四+”模式深化学习教育
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数字化的历史不枯燥
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正式运行金税三期
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以查促管显成效
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红外测温“送清凉”
·
加强合作解征管难题
·
风眠否？风鸣矣
·
《第五个现代化》面市
7
读书
2016.8.28 星期日
咸宁市地税局
“四+”模式深化学习教育
湖北日报讯 今年以来，咸宁市地税局采取“四个+”模式，不断深化“两学一做”学习教育。
中心组学+各支部学。制定完善学习计划，定期开展中心组学习，班子成员轮流讲党课、中层干部交流体会；灵活开展支部学习，支部书记讲党课，全体党员谈心得。
集中学+分类学。先后在市委党校、大专院校举办集中培训班，重点培训支部书记、党务干部，提升党建工作水平。各支部每月分类分批开展学习教育，组织开展“严管与厚爱”等主题讨论。
讲堂学+实践学。结合“两学一做”，开展道德讲堂“四进”活动。将“两学一做”与精准扶贫、抗洪救灾、纳税服务等实践工作结合，检验学习教育成果。
专题学+竞赛学。邀请华科大、省委党校、市纪委、市委宣传部等专家学者，作专题辅导报告，专题研学。参加全市“两学一做”知识竞赛获得第二名；组织机关8个直属支部开展知识竞赛。 （胡庆华）