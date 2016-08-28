长征：信念不朽的象征《此身，此心》开展“主题党日”活动“四+”模式深化学习教育数字化的历史不枯燥正式运行金税三期以查促管显成效红外测温“送清凉”加强合作解征管难题风眠否？风鸣矣《第五个现代化》面市
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 第7版 读书
·长征：信念不朽的象征
·《此身，此心》
·开展“主题党日”活动
·“四+”模式深化学习教育
·数字化的历史不枯燥
·正式运行金税三期
·以查促管显成效
·红外测温“送清凉”
·加强合作解征管难题
·风眠否？风鸣矣
·《第五个现代化》面市
湖北日报电子版
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7 读书 2016.8.28 星期日
房县地税局
开展“主题党日”活动
    湖北日报讯 连日来，房县地税局组织机关党委下属各党支部党员，分批深入该局精准扶贫联系村开展走访慰问活动。他们带着慰问品和真情实意，来到各自精准扶贫包保联系户家中，同他们拉家常，增感情，了解近期的生产生活状况，鼓励他们坚定信心，共同努力改善生活，脱贫致富，以此推动“两学一做”主题党日活动的开展。
    该局党组班子与镇、村两委一起就移民安置搬迁、扶贫产业发展、基础设施建设等交流探讨，察看由该局联系资金兴建的土鸡养殖基地，并提出了意见建议。
    通过开展“主题党日+精准扶贫”走访慰问活动，不仅丰富了该局“两学一做”学习教育活动的形式和内容，更加强了地税党员干部与扶贫包保户的感情联系，为他们脱贫致富提供了精神支持，树立了地税部门良好社会形象。
（邓志勇 黄亮）


   
　