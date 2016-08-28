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第7版 读书
·长征：信念不朽的象征
·《此身，此心》
·开展“主题党日”活动
·“四+”模式深化学习教育
·数字化的历史不枯燥
·正式运行金税三期
·以查促管显成效
·红外测温“送清凉”
·加强合作解征管难题
·风眠否？风鸣矣
·《第五个现代化》面市
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长征：信念不朽的象征
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《此身，此心》
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开展“主题党日”活动
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“四+”模式深化学习教育
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数字化的历史不枯燥
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正式运行金税三期
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以查促管显成效
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红外测温“送清凉”
·
加强合作解征管难题
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风眠否？风鸣矣
·
《第五个现代化》面市
7
读书
2016.8.28 星期日
房县地税局
开展“主题党日”活动
湖北日报讯 连日来，房县地税局组织机关党委下属各党支部党员，分批深入该局精准扶贫联系村开展走访慰问活动。他们带着慰问品和真情实意，来到各自精准扶贫包保联系户家中，同他们拉家常，增感情，了解近期的生产生活状况，鼓励他们坚定信心，共同努力改善生活，脱贫致富，以此推动“两学一做”主题党日活动的开展。
该局党组班子与镇、村两委一起就移民安置搬迁、扶贫产业发展、基础设施建设等交流探讨，察看由该局联系资金兴建的土鸡养殖基地，并提出了意见建议。
通过开展“主题党日+精准扶贫”走访慰问活动，不仅丰富了该局“两学一做”学习教育活动的形式和内容，更加强了地税党员干部与扶贫包保户的感情联系，为他们脱贫致富提供了精神支持，树立了地税部门良好社会形象。
（邓志勇 黄亮）