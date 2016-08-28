查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 读书 ·长征：信念不朽的象征 ·《此身，此心》 ·开展“主题党日”活动 ·“四+”模式深化学习教育 ·数字化的历史不枯燥 ·正式运行金税三期 ·以查促管显成效 ·红外测温“送清凉” ·加强合作解征管难题 ·风眠否？风鸣矣 ·《第五个现代化》面市 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合新闻 第5版 : 三农观察 第6版 : 体育 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · 长征：信念不朽的象征 · 《此身，此心》 · 开展“主题党日”活动 · “四+”模式深化学习教育 · 数字化的历史不枯燥 · 正式运行金税三期 · 以查促管显成效 · 红外测温“送清凉” · 加强合作解征管难题 · 风眠否？风鸣矣 · 《第五个现代化》面市 7 读书 2016.8.28 星期日 房县地税局 开展“主题党日”活动 湖北日报讯 连日来，房县地税局组织机关党委下属各党支部党员，分批深入该局精准扶贫联系村开展走访慰问活动。他们带着慰问品和真情实意，来到各自精准扶贫包保联系户家中，同他们拉家常，增感情，了解近期的生产生活状况，鼓励他们坚定信心，共同努力改善生活，脱贫致富，以此推动“两学一做”主题党日活动的开展。

该局党组班子与镇、村两委一起就移民安置搬迁、扶贫产业发展、基础设施建设等交流探讨，察看由该局联系资金兴建的土鸡养殖基地，并提出了意见建议。

通过开展“主题党日+精准扶贫”走访慰问活动，不仅丰富了该局“两学一做”学习教育活动的形式和内容，更加强了地税党员干部与扶贫包保户的感情联系，为他们脱贫致富提供了精神支持，树立了地税部门良好社会形象。

（邓志勇 黄亮）





