查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 读书 ·长征：信念不朽的象征 ·《此身，此心》 ·开展“主题党日”活动 ·“四+”模式深化学习教育 ·数字化的历史不枯燥 ·正式运行金税三期 ·以查促管显成效 ·红外测温“送清凉” ·加强合作解征管难题 ·风眠否？风鸣矣 ·《第五个现代化》面市 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合新闻 第5版 : 三农观察 第6版 : 体育 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · 长征：信念不朽的象征 · 《此身，此心》 · 开展“主题党日”活动 · “四+”模式深化学习教育 · 数字化的历史不枯燥 · 正式运行金税三期 · 以查促管显成效 · 红外测温“送清凉” · 加强合作解征管难题 · 风眠否？风鸣矣 · 《第五个现代化》面市 7 读书 2016.8.28 星期日 《此身，此心》 湖北日报讯 作者：陈冬芹 出版社：广西师范大学出版社



这是一本抗病日记和生命行脚，一次病房内外的旅行。八个兄弟姐妹中的活泼小妹，曾经做过电视台记者、出版社编辑；热爱人在路上的生活，辞职走天下……2001年，她被诊断患有急性淋巴细胞白血病。

癌症病患是孤独的，疾病的世界被人为隔绝。围墙外，健康的人以为活着天经地义，尽情挥霍时间和生命；围墙内，一个个沉重的肉身默默斗争。痛与不痛，竟然有如此大的差别，生命化为具体的数字，要活着，就要用尽全力去挣。在病痛日日夜夜侵袭的间隙中，她用心记录病房中的生活，亲情与爱情给她希望，她豁达的性格又传递这份爱，使之成为身边病友的支柱。

2002年后，病情暂时稳定的她继续上路，追寻己身之外的生命关怀。直到2011年再入医院，2013年7月去世。她十年经历的记录和思索，是痛苦也是传奇，教人直视那生命攸关的峰顶。





