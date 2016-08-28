查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第7版 读书
·长征：信念不朽的象征
·《此身，此心》
·开展“主题党日”活动
·“四+”模式深化学习教育
·数字化的历史不枯燥
·正式运行金税三期
·以查促管显成效
·红外测温“送清凉”
·加强合作解征管难题
·风眠否？风鸣矣
·《第五个现代化》面市
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第2版 : 时政要闻
第3版 : 时事
第4版 : 综合新闻
第5版 : 三农观察
第6版 : 体育
第7版 : 读书
第8版 : 万千气象
·
长征：信念不朽的象征
·
《此身，此心》
·
开展“主题党日”活动
·
“四+”模式深化学习教育
·
数字化的历史不枯燥
·
正式运行金税三期
·
以查促管显成效
·
红外测温“送清凉”
·
加强合作解征管难题
·
风眠否？风鸣矣
·
《第五个现代化》面市
7
读书
2016.8.28 星期日
《此身，此心》
湖北日报讯 作者：陈冬芹 出版社：广西师范大学出版社
这是一本抗病日记和生命行脚，一次病房内外的旅行。八个兄弟姐妹中的活泼小妹，曾经做过电视台记者、出版社编辑；热爱人在路上的生活，辞职走天下……2001年，她被诊断患有急性淋巴细胞白血病。
癌症病患是孤独的，疾病的世界被人为隔绝。围墙外，健康的人以为活着天经地义，尽情挥霍时间和生命；围墙内，一个个沉重的肉身默默斗争。痛与不痛，竟然有如此大的差别，生命化为具体的数字，要活着，就要用尽全力去挣。在病痛日日夜夜侵袭的间隙中，她用心记录病房中的生活，亲情与爱情给她希望，她豁达的性格又传递这份爱，使之成为身边病友的支柱。
2002年后，病情暂时稳定的她继续上路，追寻己身之外的生命关怀。直到2011年再入医院，2013年7月去世。她十年经历的记录和思索，是痛苦也是传奇，教人直视那生命攸关的峰顶。