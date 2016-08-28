长征：信念不朽的象征《此身，此心》开展“主题党日”活动“四+”模式深化学习教育数字化的历史不枯燥正式运行金税三期以查促管显成效红外测温“送清凉”加强合作解征管难题风眠否？风鸣矣《第五个现代化》面市
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 第7版 读书
·长征：信念不朽的象征
·《此身，此心》
·开展“主题党日”活动
·“四+”模式深化学习教育
·数字化的历史不枯燥
·正式运行金税三期
·以查促管显成效
·红外测温“送清凉”
·加强合作解征管难题
·风眠否？风鸣矣
·《第五个现代化》面市
湖北日报电子版
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7 读书 2016.8.28 星期日
《此身，此心》
    湖北日报讯 作者：陈冬芹 出版社：广西师范大学出版社

    这是一本抗病日记和生命行脚，一次病房内外的旅行。八个兄弟姐妹中的活泼小妹，曾经做过电视台记者、出版社编辑；热爱人在路上的生活，辞职走天下……2001年，她被诊断患有急性淋巴细胞白血病。
    癌症病患是孤独的，疾病的世界被人为隔绝。围墙外，健康的人以为活着天经地义，尽情挥霍时间和生命；围墙内，一个个沉重的肉身默默斗争。痛与不痛，竟然有如此大的差别，生命化为具体的数字，要活着，就要用尽全力去挣。在病痛日日夜夜侵袭的间隙中，她用心记录病房中的生活，亲情与爱情给她希望，她豁达的性格又传递这份爱，使之成为身边病友的支柱。
    2002年后，病情暂时稳定的她继续上路，追寻己身之外的生命关怀。直到2011年再入医院，2013年7月去世。她十年经历的记录和思索，是痛苦也是传奇，教人直视那生命攸关的峰顶。


   
　