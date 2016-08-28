查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 体育 ·图文：我们是血脉相连的一家人 ·图文：在新华路，汉军还有颗勇敢的心 ·强化监督执纪问责 ·助力企业灾后重建 ·实时监控抓纪律 ·多措并举保上线 ·抓好党建不放松 ·强化措施提质效 ·为旅游企业解难题 ·“五送”情暖计生家庭 ·积极开展援疆工作 ·张稀哲希望多创造机会 ·图文：佩莱格里尼接替李铁 ·后官湖半马10月开跑 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合新闻 第5版 : 三农观察 第6版 : 体育 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · 图文：我们是血脉相连的一家人 · 图文：在新华路，汉军还有颗勇敢 · 强化监督执纪问责 · 助力企业灾后重建 · 实时监控抓纪律 · 多措并举保上线 · 抓好党建不放松 · 强化措施提质效 · 为旅游企业解难题 · “五送”情暖计生家庭 · 积极开展援疆工作 · 张稀哲希望多创造机会 · 图文：佩莱格里尼接替李铁 · 后官湖半马10月开跑 6 体育 2016.8.28 星期日 后官湖半马10月开跑 湖北日报讯 （记者马明玉、实习生杨蕾）27日上午，2016武汉后官湖半程马拉松、全国半程马拉松锦标赛武汉站暨Kiss Run女子半程马拉松新闻发布会在蔡甸举行。此次赛事将于10月30日8点半在武汉中法生态城鸣枪开跑，与以往马拉松不同的是，组委会将以快递到家的方式为所有参赛选手送上装备。此外，武汉马拉松还为今年后官湖半马的完赛者提供了100个参赛名额，最终通过抽签获得。

本次比赛由中国田径协会、武汉市体育局等单位主办。竞赛共分为男、女子半程和男、女子健康跑项目，共有6000个名额。后官湖半马不仅是全国半程锦标赛五站之一，还将为选手提供丰厚的奖金。据悉，男、女冠军都将获得2万元人民币奖金。同时，本次赛事依据中国田协设定的9个大众选手年龄组，每组的男女第一名将收获1000元现金奖励。赛事还将首次引用快递投放参赛物资的方式，所有选手足不出户便可领到参赛物资。此外，参加半马的女选手都将获得特步定制版女神战衣及女神专属物资。

根据组委会安排，2016后官湖半马报名从8月29日上午10点起至9月11日上午10点截止，跑友们可登录赛事官网进行报名。在半程报名人数超过2000人时，将采用抽签方式选取参赛选手。健康跑报名时间从9月1日上午10点起，报满为止。





