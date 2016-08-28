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 第6版 体育
·图文：我们是血脉相连的一家人
·图文：在新华路，汉军还有颗勇敢的心
·强化监督执纪问责
·助力企业灾后重建
·实时监控抓纪律
·多措并举保上线
·抓好党建不放松
·强化措施提质效
·为旅游企业解难题
·“五送”情暖计生家庭
·积极开展援疆工作
·张稀哲希望多创造机会
·图文：佩莱格里尼接替李铁
·后官湖半马10月开跑
湖北日报电子版
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6 体育 2016.8.28 星期日
后官湖半马10月开跑
    湖北日报讯 （记者马明玉、实习生杨蕾）27日上午，2016武汉后官湖半程马拉松、全国半程马拉松锦标赛武汉站暨Kiss　Run女子半程马拉松新闻发布会在蔡甸举行。此次赛事将于10月30日8点半在武汉中法生态城鸣枪开跑，与以往马拉松不同的是，组委会将以快递到家的方式为所有参赛选手送上装备。此外，武汉马拉松还为今年后官湖半马的完赛者提供了100个参赛名额，最终通过抽签获得。
    本次比赛由中国田径协会、武汉市体育局等单位主办。竞赛共分为男、女子半程和男、女子健康跑项目，共有6000个名额。后官湖半马不仅是全国半程锦标赛五站之一，还将为选手提供丰厚的奖金。据悉，男、女冠军都将获得2万元人民币奖金。同时，本次赛事依据中国田协设定的9个大众选手年龄组，每组的男女第一名将收获1000元现金奖励。赛事还将首次引用快递投放参赛物资的方式，所有选手足不出户便可领到参赛物资。此外，参加半马的女选手都将获得特步定制版女神战衣及女神专属物资。
    根据组委会安排，2016后官湖半马报名从8月29日上午10点起至9月11日上午10点截止，跑友们可登录赛事官网进行报名。在半程报名人数超过2000人时，将采用抽签方式选取参赛选手。健康跑报名时间从9月1日上午10点起，报满为止。


   
　