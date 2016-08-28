图文：我们是血脉相连的一家人图文：在新华路，汉军还有颗勇敢的心强化监督执纪问责助力企业灾后重建实时监控抓纪律多措并举保上线抓好党建不放松强化措施提质效为旅游企业解难题“五送”情暖计生家庭积极开展援疆工作张稀哲希望多创造机会图文：佩莱格里尼接替李铁后官湖半马10月开跑
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 第6版 体育
·图文：我们是血脉相连的一家人
·图文：在新华路，汉军还有颗勇敢的心
·强化监督执纪问责
·助力企业灾后重建
·实时监控抓纪律
·多措并举保上线
·抓好党建不放松
·强化措施提质效
·为旅游企业解难题
·“五送”情暖计生家庭
·积极开展援疆工作
·张稀哲希望多创造机会
·图文：佩莱格里尼接替李铁
·后官湖半马10月开跑
湖北日报电子版
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6 体育 2016.8.28 星期日
河北华夏幸福队换帅
图文：佩莱格里尼接替李铁
    湖北日报讯 图为：2014年5月11日，时任曼城队主教练的佩莱格里尼率队获得英超冠军。 （新华社发）

    据新华社北京27日电 河北华夏幸福足球俱乐部27日宣布，经友好协商，李铁不再担任该队主教练。原英超曼城队冠军主帅佩莱格里尼将出任华夏幸福队主帅。
    即将年满63岁的智利人佩莱格里尼全名为曼努埃尔·路易斯·佩莱格里尼·里帕蒙蒂，2003-2004赛季任阿根廷河床队主帅并率队夺得阿甲冠军；2004-2009赛季出任比利亚雷亚尔主帅，曾率队夺得07-08赛季西甲亚军，创下队史最好成绩；2009-2010赛季入主皇马并获西甲亚军；2010-2013赛季担任西甲马拉加主帅；2013-2016赛季担任英超曼城队主帅，获得13-14赛季英超冠军，并晋级15-16赛季欧冠四强。
    本赛季中超上半程，华夏一度高居联赛第二，但近9轮1胜2平6负排名跌至第五。


   
　