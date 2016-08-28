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体育
2016.8.28 星期日
河北华夏幸福队换帅
图文：佩莱格里尼接替李铁
湖北日报讯 图为：2014年5月11日，时任曼城队主教练的佩莱格里尼率队获得英超冠军。 （新华社发）
据新华社北京27日电 河北华夏幸福足球俱乐部27日宣布，经友好协商，李铁不再担任该队主教练。原英超曼城队冠军主帅佩莱格里尼将出任华夏幸福队主帅。
即将年满63岁的智利人佩莱格里尼全名为曼努埃尔·路易斯·佩莱格里尼·里帕蒙蒂，2003-2004赛季任阿根廷河床队主帅并率队夺得阿甲冠军；2004-2009赛季出任比利亚雷亚尔主帅，曾率队夺得07-08赛季西甲亚军，创下队史最好成绩；2009-2010赛季入主皇马并获西甲亚军；2010-2013赛季担任西甲马拉加主帅；2013-2016赛季担任英超曼城队主帅，获得13-14赛季英超冠军，并晋级15-16赛季欧冠四强。
本赛季中超上半程，华夏一度高居联赛第二，但近9轮1胜2平6负排名跌至第五。