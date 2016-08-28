查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 体育 ·图文：我们是血脉相连的一家人 ·图文：在新华路，汉军还有颗勇敢的心 ·强化监督执纪问责 ·助力企业灾后重建 ·实时监控抓纪律 ·多措并举保上线 ·抓好党建不放松 ·强化措施提质效 ·为旅游企业解难题 ·“五送”情暖计生家庭 ·积极开展援疆工作 ·张稀哲希望多创造机会 ·图文：佩莱格里尼接替李铁 ·后官湖半马10月开跑 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合新闻 第5版 : 三农观察 第6版 : 体育 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · 图文：我们是血脉相连的一家人 · 图文：在新华路，汉军还有颗勇敢 · 强化监督执纪问责 · 助力企业灾后重建 · 实时监控抓纪律 · 多措并举保上线 · 抓好党建不放松 · 强化措施提质效 · 为旅游企业解难题 · “五送”情暖计生家庭 · 积极开展援疆工作 · 张稀哲希望多创造机会 · 图文：佩莱格里尼接替李铁 · 后官湖半马10月开跑 6 体育 2016.8.28 星期日 河北华夏幸福队换帅 图文：佩莱格里尼接替李铁 湖北日报讯 图为：2014年5月11日，时任曼城队主教练的佩莱格里尼率队获得英超冠军。 （新华社发）



据新华社北京27日电 河北华夏幸福足球俱乐部27日宣布，经友好协商，李铁不再担任该队主教练。原英超曼城队冠军主帅佩莱格里尼将出任华夏幸福队主帅。

即将年满63岁的智利人佩莱格里尼全名为曼努埃尔·路易斯·佩莱格里尼·里帕蒙蒂，2003-2004赛季任阿根廷河床队主帅并率队夺得阿甲冠军；2004-2009赛季出任比利亚雷亚尔主帅，曾率队夺得07-08赛季西甲亚军，创下队史最好成绩；2009-2010赛季入主皇马并获西甲亚军；2010-2013赛季担任西甲马拉加主帅；2013-2016赛季担任英超曼城队主帅，获得13-14赛季英超冠军，并晋级15-16赛季欧冠四强。

本赛季中超上半程，华夏一度高居联赛第二，但近9轮1胜2平6负排名跌至第五。





