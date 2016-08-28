图文：我们是血脉相连的一家人图文：在新华路，汉军还有颗勇敢的心强化监督执纪问责助力企业灾后重建实时监控抓纪律多措并举保上线抓好党建不放松强化措施提质效为旅游企业解难题“五送”情暖计生家庭积极开展援疆工作张稀哲希望多创造机会图文：佩莱格里尼接替李铁后官湖半马10月开跑
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第6版 体育
·图文：我们是血脉相连的一家人
·图文：在新华路，汉军还有颗勇敢的心
·强化监督执纪问责
·助力企业灾后重建
·实时监控抓纪律
·多措并举保上线
·抓好党建不放松
·强化措施提质效
·为旅游企业解难题
·“五送”情暖计生家庭
·积极开展援疆工作
·张稀哲希望多创造机会
·图文：佩莱格里尼接替李铁
·后官湖半马10月开跑
湖北日报电子版
----  
 
6 体育 2016.8.28 星期日
汉将征战12强赛
张稀哲希望多创造机会
    湖北日报讯 （通讯员叶青）昨天，国足继续在沈阳奥体中心进行备战12强赛的训练，作为阵中3名武汉籍队员之一的张稀哲在训练前接受采访时表示：“12强赛是我迄今为止参加的最重要的比赛，尽管困难很大，但我已经做好了准备，如果能够上场，我希望能为球队多传出好球，多创造机会！”
    在这支国足中，张稀哲、曾诚和蒿俊闵3名汉将都是高洪波所倚重的主力队员。对于12强赛，张稀哲说：“我们终于有了一次冲击世界杯的机会，中国队很久没有获得世预赛最后决赛的机会了。12强赛对我来说，是迄今为止最重要的比赛，这也是一个很好的机会。尽管困难很大，但我们已经做好了准备，希望能有好的发挥！”
    谈到对手韩国队时，张稀哲说：“韩国球队作风硬朗，跑动非常积极。与他们比赛，我们还是要做好面对困难的准备，特别是在防守中做好协防。在稳固防守的基础上，耐心寻找机会。”对于韩方阵中最大牌的球星孙兴民，曾短暂留洋德甲的张稀哲并不陌生：“记得狼堡在客场对阵勒沃库森的时候，孙兴民一个人打进了狼堡3个球，他的能力非常强，12强赛上我们会重点盯防他。”
    国足近来的备战都较有针对性，张稀哲说：“包括之前的集训，我们每次都会进行专门的技战术训练，这一次，我们更侧重于针对韩国队的特点进行训练。”


   
　