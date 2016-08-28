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体育
2016.8.28 星期日
汉将征战12强赛
张稀哲希望多创造机会
湖北日报讯 （通讯员叶青）昨天，国足继续在沈阳奥体中心进行备战12强赛的训练，作为阵中3名武汉籍队员之一的张稀哲在训练前接受采访时表示：“12强赛是我迄今为止参加的最重要的比赛，尽管困难很大，但我已经做好了准备，如果能够上场，我希望能为球队多传出好球，多创造机会！”
在这支国足中，张稀哲、曾诚和蒿俊闵3名汉将都是高洪波所倚重的主力队员。对于12强赛，张稀哲说：“我们终于有了一次冲击世界杯的机会，中国队很久没有获得世预赛最后决赛的机会了。12强赛对我来说，是迄今为止最重要的比赛，这也是一个很好的机会。尽管困难很大，但我们已经做好了准备，希望能有好的发挥！”
谈到对手韩国队时，张稀哲说：“韩国球队作风硬朗，跑动非常积极。与他们比赛，我们还是要做好面对困难的准备，特别是在防守中做好协防。在稳固防守的基础上，耐心寻找机会。”对于韩方阵中最大牌的球星孙兴民，曾短暂留洋德甲的张稀哲并不陌生：“记得狼堡在客场对阵勒沃库森的时候，孙兴民一个人打进了狼堡3个球，他的能力非常强，12强赛上我们会重点盯防他。”
国足近来的备战都较有针对性，张稀哲说：“包括之前的集训，我们每次都会进行专门的技战术训练，这一次，我们更侧重于针对韩国队的特点进行训练。”