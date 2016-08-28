查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 体育 ·图文：我们是血脉相连的一家人 ·图文：在新华路，汉军还有颗勇敢的心 ·强化监督执纪问责 ·助力企业灾后重建 ·实时监控抓纪律 ·多措并举保上线 ·抓好党建不放松 ·强化措施提质效 ·为旅游企业解难题 ·“五送”情暖计生家庭 ·积极开展援疆工作 ·张稀哲希望多创造机会 ·图文：佩莱格里尼接替李铁 ·后官湖半马10月开跑 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合新闻 第5版 : 三农观察 第6版 : 体育 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · 图文：我们是血脉相连的一家人 · 图文：在新华路，汉军还有颗勇敢 · 强化监督执纪问责 · 助力企业灾后重建 · 实时监控抓纪律 · 多措并举保上线 · 抓好党建不放松 · 强化措施提质效 · 为旅游企业解难题 · “五送”情暖计生家庭 · 积极开展援疆工作 · 张稀哲希望多创造机会 · 图文：佩莱格里尼接替李铁 · 后官湖半马10月开跑 6 体育 2016.8.28 星期日 汉将征战12强赛 张稀哲希望多创造机会 湖北日报讯 （通讯员叶青）昨天，国足继续在沈阳奥体中心进行备战12强赛的训练，作为阵中3名武汉籍队员之一的张稀哲在训练前接受采访时表示：“12强赛是我迄今为止参加的最重要的比赛，尽管困难很大，但我已经做好了准备，如果能够上场，我希望能为球队多传出好球，多创造机会！”

在这支国足中，张稀哲、曾诚和蒿俊闵3名汉将都是高洪波所倚重的主力队员。对于12强赛，张稀哲说：“我们终于有了一次冲击世界杯的机会，中国队很久没有获得世预赛最后决赛的机会了。12强赛对我来说，是迄今为止最重要的比赛，这也是一个很好的机会。尽管困难很大，但我们已经做好了准备，希望能有好的发挥！”

谈到对手韩国队时，张稀哲说：“韩国球队作风硬朗，跑动非常积极。与他们比赛，我们还是要做好面对困难的准备，特别是在防守中做好协防。在稳固防守的基础上，耐心寻找机会。”对于韩方阵中最大牌的球星孙兴民，曾短暂留洋德甲的张稀哲并不陌生：“记得狼堡在客场对阵勒沃库森的时候，孙兴民一个人打进了狼堡3个球，他的能力非常强，12强赛上我们会重点盯防他。”

国足近来的备战都较有针对性，张稀哲说：“包括之前的集训，我们每次都会进行专门的技战术训练，这一次，我们更侧重于针对韩国队的特点进行训练。”





