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·抓好党建不放松
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后官湖半马10月开跑
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体育
2016.8.28 星期日
武汉市汉阳区地税局
积极开展援疆工作
湖北日报讯 8月19日，武汉市汉阳区地税局征收管理科青年干部倪明，将以区局援疆工作者身份，奔赴新疆博尔塔拉蒙古自治州。今年3月，29岁的她刚与相恋7年的恋人终成眷属，而新婚不到半年又将为地税局的援疆工作天各一方。
接到援疆通知书后，自愿报名的倪明表示，“感谢组织的信任，我一定倍加珍惜，同为地税人，我愿响应国家号召，克服困难舍小家，严格执行党和国家的民族宗教政策，积极发挥税收专业优势，把武汉市地税局的先进工作经验带到新疆，为新疆博州地税的发展作出自己的贡献。”
据悉，新疆博尔塔拉蒙古自治州是湖北省对口援疆地，博尔塔拉蒙古自治州地税局是武汉市地税局对口援疆单位，本批市地税援疆人员将在新疆工作半年。
（弥菁）