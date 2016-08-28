图文：我们是血脉相连的一家人图文：在新华路，汉军还有颗勇敢的心强化监督执纪问责助力企业灾后重建实时监控抓纪律多措并举保上线抓好党建不放松强化措施提质效为旅游企业解难题“五送”情暖计生家庭积极开展援疆工作张稀哲希望多创造机会图文：佩莱格里尼接替李铁后官湖半马10月开跑
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 第6版 体育
·图文：我们是血脉相连的一家人
·图文：在新华路，汉军还有颗勇敢的心
·强化监督执纪问责
·助力企业灾后重建
·实时监控抓纪律
·多措并举保上线
·抓好党建不放松
·强化措施提质效
·为旅游企业解难题
·“五送”情暖计生家庭
·积极开展援疆工作
·张稀哲希望多创造机会
·图文：佩莱格里尼接替李铁
·后官湖半马10月开跑
湖北日报电子版
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6 体育 2016.8.28 星期日
武汉市汉阳区地税局
积极开展援疆工作
    湖北日报讯 8月19日，武汉市汉阳区地税局征收管理科青年干部倪明，将以区局援疆工作者身份，奔赴新疆博尔塔拉蒙古自治州。今年3月，29岁的她刚与相恋7年的恋人终成眷属，而新婚不到半年又将为地税局的援疆工作天各一方。
    接到援疆通知书后，自愿报名的倪明表示，“感谢组织的信任，我一定倍加珍惜，同为地税人，我愿响应国家号召，克服困难舍小家，严格执行党和国家的民族宗教政策，积极发挥税收专业优势，把武汉市地税局的先进工作经验带到新疆，为新疆博州地税的发展作出自己的贡献。”
    据悉，新疆博尔塔拉蒙古自治州是湖北省对口援疆地，博尔塔拉蒙古自治州地税局是武汉市地税局对口援疆单位，本批市地税援疆人员将在新疆工作半年。
（弥菁）


   
　