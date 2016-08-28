查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 体育 ·图文：我们是血脉相连的一家人 ·图文：在新华路，汉军还有颗勇敢的心 ·强化监督执纪问责 ·助力企业灾后重建 ·实时监控抓纪律 ·多措并举保上线 ·抓好党建不放松 ·强化措施提质效 ·为旅游企业解难题 ·“五送”情暖计生家庭 ·积极开展援疆工作 ·张稀哲希望多创造机会 ·图文：佩莱格里尼接替李铁 ·后官湖半马10月开跑 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合新闻 第5版 : 三农观察 第6版 : 体育 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · 图文：我们是血脉相连的一家人 · 图文：在新华路，汉军还有颗勇敢 · 强化监督执纪问责 · 助力企业灾后重建 · 实时监控抓纪律 · 多措并举保上线 · 抓好党建不放松 · 强化措施提质效 · 为旅游企业解难题 · “五送”情暖计生家庭 · 积极开展援疆工作 · 张稀哲希望多创造机会 · 图文：佩莱格里尼接替李铁 · 后官湖半马10月开跑 6 体育 2016.8.28 星期日 武汉市汉阳区地税局 积极开展援疆工作 湖北日报讯 8月19日，武汉市汉阳区地税局征收管理科青年干部倪明，将以区局援疆工作者身份，奔赴新疆博尔塔拉蒙古自治州。今年3月，29岁的她刚与相恋7年的恋人终成眷属，而新婚不到半年又将为地税局的援疆工作天各一方。

接到援疆通知书后，自愿报名的倪明表示，“感谢组织的信任，我一定倍加珍惜，同为地税人，我愿响应国家号召，克服困难舍小家，严格执行党和国家的民族宗教政策，积极发挥税收专业优势，把武汉市地税局的先进工作经验带到新疆，为新疆博州地税的发展作出自己的贡献。”

据悉，新疆博尔塔拉蒙古自治州是湖北省对口援疆地，博尔塔拉蒙古自治州地税局是武汉市地税局对口援疆单位，本批市地税援疆人员将在新疆工作半年。

（弥菁）





