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第6版 体育
·图文：我们是血脉相连的一家人
·图文：在新华路，汉军还有颗勇敢的心
·强化监督执纪问责
·助力企业灾后重建
·实时监控抓纪律
·多措并举保上线
·抓好党建不放松
·强化措施提质效
·为旅游企业解难题
·“五送”情暖计生家庭
·积极开展援疆工作
·张稀哲希望多创造机会
·图文：佩莱格里尼接替李铁
·后官湖半马10月开跑
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张稀哲希望多创造机会
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后官湖半马10月开跑
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体育
2016.8.28 星期日
宜昌市夷陵区三斗坪镇计生办、计生协会
“五送”情暖计生家庭
湖北日报讯 为切实关心计生家庭，宜昌市夷陵区三斗坪镇计生办、计生协会开展了“送温暖、送健康、送技能、送岗位、送爱心”五送活动情暖计生家庭。
一是送温暖。开展送温暖活动，为22名特困留守老人、妇女家庭送去大米、食用油、12600元慰问金。二是送健康。为48对夫妇进行集中免费孕前优生健康检查，对重点人群上门解读报告内容，做好孕前疾病治疗和预防工作。三是送技能。结合实际情况，举办了11期695人电子商务、育婴师等技能培训班。四是送岗位。举办了“精准扶贫、促进就业——三斗坪镇坝库区移民专场招聘洽谈会”，现场有611人与用工企业达成用工协议。五是送爱心。走访贫困家庭、举办2016年关爱留守儿童，爱心家园“暖冬、暖阳”行动，234名留守儿童接收了爱心物资。
（牛焕菊）