图文：我们是血脉相连的一家人图文：在新华路，汉军还有颗勇敢的心强化监督执纪问责助力企业灾后重建实时监控抓纪律多措并举保上线抓好党建不放松强化措施提质效为旅游企业解难题“五送”情暖计生家庭积极开展援疆工作张稀哲希望多创造机会图文：佩莱格里尼接替李铁后官湖半马10月开跑
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 第6版 体育
·图文：我们是血脉相连的一家人
·图文：在新华路，汉军还有颗勇敢的心
·强化监督执纪问责
·助力企业灾后重建
·实时监控抓纪律
·多措并举保上线
·抓好党建不放松
·强化措施提质效
·为旅游企业解难题
·“五送”情暖计生家庭
·积极开展援疆工作
·张稀哲希望多创造机会
·图文：佩莱格里尼接替李铁
·后官湖半马10月开跑
湖北日报电子版
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6 体育 2016.8.28 星期日
宜昌市夷陵区三斗坪镇计生办、计生协会
“五送”情暖计生家庭
    湖北日报讯 为切实关心计生家庭，宜昌市夷陵区三斗坪镇计生办、计生协会开展了“送温暖、送健康、送技能、送岗位、送爱心”五送活动情暖计生家庭。
    一是送温暖。开展送温暖活动，为22名特困留守老人、妇女家庭送去大米、食用油、12600元慰问金。二是送健康。为48对夫妇进行集中免费孕前优生健康检查，对重点人群上门解读报告内容，做好孕前疾病治疗和预防工作。三是送技能。结合实际情况，举办了11期695人电子商务、育婴师等技能培训班。四是送岗位。举办了“精准扶贫、促进就业——三斗坪镇坝库区移民专场招聘洽谈会”，现场有611人与用工企业达成用工协议。五是送爱心。走访贫困家庭、举办2016年关爱留守儿童，爱心家园“暖冬、暖阳”行动，234名留守儿童接收了爱心物资。
（牛焕菊）


   
　