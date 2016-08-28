查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 体育 ·图文：我们是血脉相连的一家人 ·图文：在新华路，汉军还有颗勇敢的心 ·强化监督执纪问责 ·助力企业灾后重建 ·实时监控抓纪律 ·多措并举保上线 ·抓好党建不放松 ·强化措施提质效 ·为旅游企业解难题 ·“五送”情暖计生家庭 ·积极开展援疆工作 ·张稀哲希望多创造机会 ·图文：佩莱格里尼接替李铁 ·后官湖半马10月开跑 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合新闻 第5版 : 三农观察 第6版 : 体育 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · 图文：我们是血脉相连的一家人 · 图文：在新华路，汉军还有颗勇敢 · 强化监督执纪问责 · 助力企业灾后重建 · 实时监控抓纪律 · 多措并举保上线 · 抓好党建不放松 · 强化措施提质效 · 为旅游企业解难题 · “五送”情暖计生家庭 · 积极开展援疆工作 · 张稀哲希望多创造机会 · 图文：佩莱格里尼接替李铁 · 后官湖半马10月开跑 6 体育 2016.8.28 星期日 宜昌市夷陵区三斗坪镇计生办、计生协会 “五送”情暖计生家庭 湖北日报讯 为切实关心计生家庭，宜昌市夷陵区三斗坪镇计生办、计生协会开展了“送温暖、送健康、送技能、送岗位、送爱心”五送活动情暖计生家庭。

一是送温暖。开展送温暖活动，为22名特困留守老人、妇女家庭送去大米、食用油、12600元慰问金。二是送健康。为48对夫妇进行集中免费孕前优生健康检查，对重点人群上门解读报告内容，做好孕前疾病治疗和预防工作。三是送技能。结合实际情况，举办了11期695人电子商务、育婴师等技能培训班。四是送岗位。举办了“精准扶贫、促进就业——三斗坪镇坝库区移民专场招聘洽谈会”，现场有611人与用工企业达成用工协议。五是送爱心。走访贫困家庭、举办2016年关爱留守儿童，爱心家园“暖冬、暖阳”行动，234名留守儿童接收了爱心物资。

（牛焕菊）





