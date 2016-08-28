查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 体育 ·图文：我们是血脉相连的一家人 ·图文：在新华路，汉军还有颗勇敢的心 ·强化监督执纪问责 ·助力企业灾后重建 ·实时监控抓纪律 ·多措并举保上线 ·抓好党建不放松 ·强化措施提质效 ·为旅游企业解难题 ·“五送”情暖计生家庭 ·积极开展援疆工作 ·张稀哲希望多创造机会 ·图文：佩莱格里尼接替李铁 ·后官湖半马10月开跑 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合新闻 第5版 : 三农观察 第6版 : 体育 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · 图文：我们是血脉相连的一家人 · 图文：在新华路，汉军还有颗勇敢 · 强化监督执纪问责 · 助力企业灾后重建 · 实时监控抓纪律 · 多措并举保上线 · 抓好党建不放松 · 强化措施提质效 · 为旅游企业解难题 · “五送”情暖计生家庭 · 积极开展援疆工作 · 张稀哲希望多创造机会 · 图文：佩莱格里尼接替李铁 · 后官湖半马10月开跑 6 体育 2016.8.28 星期日 武汉市黄陂区地税局 为旅游企业解难题 湖北日报讯 近日，武汉某旅游企业财务主管王女士专程赶到黄陂区地税局，感谢该局罗汉所帮她们协调解决景区门票延期使用的难题。

景区门票不仅是旅游景点的名片，也是企业的冠名发票，法律规定需经税务部门审批同意后定点印制。“营改增”前，旅游企业的门票属地税部门管辖，黄陂区的三家旅游企业为了节省成本，此前一次性印制了两至三年的冠名发票，印刷费用合计近200万元。今年5月1日全面“营改增”后，地税印刷的企业冠名发票只能使用至8月31日。但因为7月连降大雨，游客剧减，景区收入减少不说，大量积压的门票也面临作废。

该局罗汉所获知该信息后，积极与区国税局沟通协调，经多方协作，初步同意该三家企业门票可延长使用至今年年底，解决了企业忧虑。目前，天气转好，游客渐多，预计3家旅游企业结存的地税冠名发票可在期限内使用完毕。

（程慕华 于洋）





