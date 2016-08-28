图文：我们是血脉相连的一家人图文：在新华路，汉军还有颗勇敢的心强化监督执纪问责助力企业灾后重建实时监控抓纪律多措并举保上线抓好党建不放松强化措施提质效为旅游企业解难题“五送”情暖计生家庭积极开展援疆工作张稀哲希望多创造机会图文：佩莱格里尼接替李铁后官湖半马10月开跑
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 第6版 体育
·图文：我们是血脉相连的一家人
·图文：在新华路，汉军还有颗勇敢的心
·强化监督执纪问责
·助力企业灾后重建
·实时监控抓纪律
·多措并举保上线
·抓好党建不放松
·强化措施提质效
·为旅游企业解难题
·“五送”情暖计生家庭
·积极开展援疆工作
·张稀哲希望多创造机会
·图文：佩莱格里尼接替李铁
·后官湖半马10月开跑
湖北日报电子版
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6 体育 2016.8.28 星期日
武汉市黄陂区地税局
为旅游企业解难题
    湖北日报讯 近日，武汉某旅游企业财务主管王女士专程赶到黄陂区地税局，感谢该局罗汉所帮她们协调解决景区门票延期使用的难题。
    景区门票不仅是旅游景点的名片，也是企业的冠名发票，法律规定需经税务部门审批同意后定点印制。“营改增”前，旅游企业的门票属地税部门管辖，黄陂区的三家旅游企业为了节省成本，此前一次性印制了两至三年的冠名发票，印刷费用合计近200万元。今年5月1日全面“营改增”后，地税印刷的企业冠名发票只能使用至8月31日。但因为7月连降大雨，游客剧减，景区收入减少不说，大量积压的门票也面临作废。
    该局罗汉所获知该信息后，积极与区国税局沟通协调，经多方协作，初步同意该三家企业门票可延长使用至今年年底，解决了企业忧虑。目前，天气转好，游客渐多，预计3家旅游企业结存的地税冠名发票可在期限内使用完毕。
（程慕华 于洋）


   
　