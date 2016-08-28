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·抓好党建不放松
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·为旅游企业解难题
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后官湖半马10月开跑
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体育
2016.8.28 星期日
武汉市黄陂区地税局
为旅游企业解难题
湖北日报讯 近日，武汉某旅游企业财务主管王女士专程赶到黄陂区地税局，感谢该局罗汉所帮她们协调解决景区门票延期使用的难题。
景区门票不仅是旅游景点的名片，也是企业的冠名发票，法律规定需经税务部门审批同意后定点印制。“营改增”前，旅游企业的门票属地税部门管辖，黄陂区的三家旅游企业为了节省成本，此前一次性印制了两至三年的冠名发票，印刷费用合计近200万元。今年5月1日全面“营改增”后，地税印刷的企业冠名发票只能使用至8月31日。但因为7月连降大雨，游客剧减，景区收入减少不说，大量积压的门票也面临作废。
该局罗汉所获知该信息后，积极与区国税局沟通协调，经多方协作，初步同意该三家企业门票可延长使用至今年年底，解决了企业忧虑。目前，天气转好，游客渐多，预计3家旅游企业结存的地税冠名发票可在期限内使用完毕。
（程慕华 于洋）