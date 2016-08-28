图文：我们是血脉相连的一家人图文：在新华路，汉军还有颗勇敢的心强化监督执纪问责助力企业灾后重建实时监控抓纪律多措并举保上线抓好党建不放松强化措施提质效为旅游企业解难题“五送”情暖计生家庭积极开展援疆工作张稀哲希望多创造机会图文：佩莱格里尼接替李铁后官湖半马10月开跑
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 第6版 体育
·图文：我们是血脉相连的一家人
·图文：在新华路，汉军还有颗勇敢的心
·强化监督执纪问责
·助力企业灾后重建
·实时监控抓纪律
·多措并举保上线
·抓好党建不放松
·强化措施提质效
·为旅游企业解难题
·“五送”情暖计生家庭
·积极开展援疆工作
·张稀哲希望多创造机会
·图文：佩莱格里尼接替李铁
·后官湖半马10月开跑
湖北日报电子版
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6 体育 2016.8.28 星期日
竹溪县地税局
强化措施提质效
    湖北日报讯 竹溪县地税局按照专业化纳税评估工作要求，积极采取有效措施，从制度管理、审核分析、重点环节、部门协调四个方面入手，深入开展纳税评估工作，取得了明显成效。
    加强制度管理，夯实评估基础。建立健全纳税评估工作中的异常提醒、税务约谈、调查核实和评估案件移交等制度。突出审核分析，提高评估效果。根据比对结果，认真查找原因，确定纳税人的存在的评估疑点，按期总结汇报分析结果，提升纳税评估的深度和广度。把握重点环节，确保评估质量。深入开展纳税人自查与重点评估检查工作，开展专业化纳税评估，切实提高纳税评估针对性。注重部门协调，形成评估合力。加强税源、收入核算、征管、税政、法规、稽查等部门的协作配合，建立畅通的信息沟通渠道和共享机制。充分发挥各部门在加强税源管理中的作用，进一步提高纳税评估效率。 （陈源）


   
　