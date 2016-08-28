查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 体育 ·图文：我们是血脉相连的一家人 ·图文：在新华路，汉军还有颗勇敢的心 ·强化监督执纪问责 ·助力企业灾后重建 ·实时监控抓纪律 ·多措并举保上线 ·抓好党建不放松 ·强化措施提质效 ·为旅游企业解难题 ·“五送”情暖计生家庭 ·积极开展援疆工作 ·张稀哲希望多创造机会 ·图文：佩莱格里尼接替李铁 ·后官湖半马10月开跑 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合新闻 第5版 : 三农观察 第6版 : 体育 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · 图文：我们是血脉相连的一家人 · 图文：在新华路，汉军还有颗勇敢 · 强化监督执纪问责 · 助力企业灾后重建 · 实时监控抓纪律 · 多措并举保上线 · 抓好党建不放松 · 强化措施提质效 · 为旅游企业解难题 · “五送”情暖计生家庭 · 积极开展援疆工作 · 张稀哲希望多创造机会 · 图文：佩莱格里尼接替李铁 · 后官湖半马10月开跑 6 体育 2016.8.28 星期日 竹溪县地税局 强化措施提质效 湖北日报讯 竹溪县地税局按照专业化纳税评估工作要求，积极采取有效措施，从制度管理、审核分析、重点环节、部门协调四个方面入手，深入开展纳税评估工作，取得了明显成效。

加强制度管理，夯实评估基础。建立健全纳税评估工作中的异常提醒、税务约谈、调查核实和评估案件移交等制度。突出审核分析，提高评估效果。根据比对结果，认真查找原因，确定纳税人的存在的评估疑点，按期总结汇报分析结果，提升纳税评估的深度和广度。把握重点环节，确保评估质量。深入开展纳税人自查与重点评估检查工作，开展专业化纳税评估，切实提高纳税评估针对性。注重部门协调，形成评估合力。加强税源、收入核算、征管、税政、法规、稽查等部门的协作配合，建立畅通的信息沟通渠道和共享机制。充分发挥各部门在加强税源管理中的作用，进一步提高纳税评估效率。 （陈源）





