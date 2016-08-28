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·图文：我们是血脉相连的一家人
·图文：在新华路，汉军还有颗勇敢的心
·强化监督执纪问责
·助力企业灾后重建
·实时监控抓纪律
·多措并举保上线
·抓好党建不放松
·强化措施提质效
·为旅游企业解难题
·“五送”情暖计生家庭
·积极开展援疆工作
·张稀哲希望多创造机会
·图文：佩莱格里尼接替李铁
·后官湖半马10月开跑
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后官湖半马10月开跑
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体育
2016.8.28 星期日
竹溪县地税局
强化措施提质效
湖北日报讯 竹溪县地税局按照专业化纳税评估工作要求，积极采取有效措施，从制度管理、审核分析、重点环节、部门协调四个方面入手，深入开展纳税评估工作，取得了明显成效。
加强制度管理，夯实评估基础。建立健全纳税评估工作中的异常提醒、税务约谈、调查核实和评估案件移交等制度。突出审核分析，提高评估效果。根据比对结果，认真查找原因，确定纳税人的存在的评估疑点，按期总结汇报分析结果，提升纳税评估的深度和广度。把握重点环节，确保评估质量。深入开展纳税人自查与重点评估检查工作，开展专业化纳税评估，切实提高纳税评估针对性。注重部门协调，形成评估合力。加强税源、收入核算、征管、税政、法规、稽查等部门的协作配合，建立畅通的信息沟通渠道和共享机制。充分发挥各部门在加强税源管理中的作用，进一步提高纳税评估效率。 （陈源）