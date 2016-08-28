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第6版 体育
·图文：我们是血脉相连的一家人
·图文：在新华路，汉军还有颗勇敢的心
·强化监督执纪问责
·助力企业灾后重建
·实时监控抓纪律
·多措并举保上线
·抓好党建不放松
·强化措施提质效
·为旅游企业解难题
·“五送”情暖计生家庭
·积极开展援疆工作
·张稀哲希望多创造机会
·图文：佩莱格里尼接替李铁
·后官湖半马10月开跑
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图文：我们是血脉相连的一家人
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后官湖半马10月开跑
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体育
2016.8.28 星期日
荆门市地税局稽查局
抓好党建不放松
湖北日报讯 荆门市地税局稽查局切实围绕业务抓党建，抓好党建促业务，推动党建工作全面落实。
把党性讲在前面。总支书记以“学党章、守党章，做合格共产党员”为题，带头讲党课，重温党章主要内容，进一步推动广大党员的党章尊崇意识。把示范做在前面。班子成员坚持以普通党员身份参加所在支部活动，通过与党员面对面谈心交流，更加具体地了解党员的思想、作风、工作状况，并按照“一岗两责”的要求，真正在推进党的基层组织生活常态化、制度化上带好头、作示范。把落实督在前面。每季召开会议研究部署落实党建工作，按照上级有关规章制度，细化内容，严格落实，确保内部管理规范有序。同时，加强稽查规范管理，全面梳理稽查工作流程，完善岗责体系，细化工作分工，认真执行税务稽查各项制度，切实规范税务稽查执法行为。截至目前，全局零违纪、零投诉。
（孙晓东）