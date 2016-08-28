图文：我们是血脉相连的一家人图文：在新华路，汉军还有颗勇敢的心强化监督执纪问责助力企业灾后重建实时监控抓纪律多措并举保上线抓好党建不放松强化措施提质效为旅游企业解难题“五送”情暖计生家庭积极开展援疆工作张稀哲希望多创造机会图文：佩莱格里尼接替李铁后官湖半马10月开跑
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 第6版 体育
·图文：我们是血脉相连的一家人
·图文：在新华路，汉军还有颗勇敢的心
·强化监督执纪问责
·助力企业灾后重建
·实时监控抓纪律
·多措并举保上线
·抓好党建不放松
·强化措施提质效
·为旅游企业解难题
·“五送”情暖计生家庭
·积极开展援疆工作
·张稀哲希望多创造机会
·图文：佩莱格里尼接替李铁
·后官湖半马10月开跑
湖北日报电子版
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6 体育 2016.8.28 星期日
荆门市地税局稽查局
抓好党建不放松
    湖北日报讯 荆门市地税局稽查局切实围绕业务抓党建，抓好党建促业务，推动党建工作全面落实。
    把党性讲在前面。总支书记以“学党章、守党章，做合格共产党员”为题，带头讲党课，重温党章主要内容，进一步推动广大党员的党章尊崇意识。把示范做在前面。班子成员坚持以普通党员身份参加所在支部活动，通过与党员面对面谈心交流，更加具体地了解党员的思想、作风、工作状况，并按照“一岗两责”的要求，真正在推进党的基层组织生活常态化、制度化上带好头、作示范。把落实督在前面。每季召开会议研究部署落实党建工作，按照上级有关规章制度，细化内容，严格落实，确保内部管理规范有序。同时，加强稽查规范管理，全面梳理稽查工作流程，完善岗责体系，细化工作分工，认真执行税务稽查各项制度，切实规范税务稽查执法行为。截至目前，全局零违纪、零投诉。
（孙晓东）


   
　