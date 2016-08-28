查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 体育 ·图文：我们是血脉相连的一家人 ·图文：在新华路，汉军还有颗勇敢的心 ·强化监督执纪问责 ·助力企业灾后重建 ·实时监控抓纪律 ·多措并举保上线 ·抓好党建不放松 ·强化措施提质效 ·为旅游企业解难题 ·“五送”情暖计生家庭 ·积极开展援疆工作 ·张稀哲希望多创造机会 ·图文：佩莱格里尼接替李铁 ·后官湖半马10月开跑 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合新闻 第5版 : 三农观察 第6版 : 体育 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · 图文：我们是血脉相连的一家人 · 图文：在新华路，汉军还有颗勇敢 · 强化监督执纪问责 · 助力企业灾后重建 · 实时监控抓纪律 · 多措并举保上线 · 抓好党建不放松 · 强化措施提质效 · 为旅游企业解难题 · “五送”情暖计生家庭 · 积极开展援疆工作 · 张稀哲希望多创造机会 · 图文：佩莱格里尼接替李铁 · 后官湖半马10月开跑 6 体育 2016.8.28 星期日 荆门市地税局稽查局 抓好党建不放松 湖北日报讯 荆门市地税局稽查局切实围绕业务抓党建，抓好党建促业务，推动党建工作全面落实。

把党性讲在前面。总支书记以“学党章、守党章，做合格共产党员”为题，带头讲党课，重温党章主要内容，进一步推动广大党员的党章尊崇意识。把示范做在前面。班子成员坚持以普通党员身份参加所在支部活动，通过与党员面对面谈心交流，更加具体地了解党员的思想、作风、工作状况，并按照“一岗两责”的要求，真正在推进党的基层组织生活常态化、制度化上带好头、作示范。把落实督在前面。每季召开会议研究部署落实党建工作，按照上级有关规章制度，细化内容，严格落实，确保内部管理规范有序。同时，加强稽查规范管理，全面梳理稽查工作流程，完善岗责体系，细化工作分工，认真执行税务稽查各项制度，切实规范税务稽查执法行为。截至目前，全局零违纪、零投诉。

（孙晓东）





