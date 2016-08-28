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第6版 体育
·图文：我们是血脉相连的一家人
·图文：在新华路，汉军还有颗勇敢的心
·强化监督执纪问责
·助力企业灾后重建
·实时监控抓纪律
·多措并举保上线
·抓好党建不放松
·强化措施提质效
·为旅游企业解难题
·“五送”情暖计生家庭
·积极开展援疆工作
·张稀哲希望多创造机会
·图文：佩莱格里尼接替李铁
·后官湖半马10月开跑
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图文：我们是血脉相连的一家人
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图文：在新华路，汉军还有颗勇敢
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抓好党建不放松
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积极开展援疆工作
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张稀哲希望多创造机会
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图文：佩莱格里尼接替李铁
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后官湖半马10月开跑
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体育
2016.8.28 星期日
荆门市东宝区国税局
多措并举保上线
湖北日报讯 自8月8日金税三期系统单轨上线以来，荆门市东宝区国税局多措并举，确保金税三期上线运行平稳顺利。
领导高度重视。分管局领导每天到办税现场亲自指挥，及时处理突发情况、解决疑难问题、合理调配窗口人员，并对窗口工作人员的行为规范和工作效率进行监督，确保办税服务厅各项工作平稳、有序运转。
制定应急预案。该局制定应急预案，对大厅突发事件和电力中断、网络信号中断、服务器故障等突发状况应急处置的流程进行了明确，建立快速反应机制，增设“应急服务窗口”，落实应急保障措施。
加强内外宣传。在该局内网开设金税三期专栏，宣传重要文件，记录工作动态、发布最新通知等。通过办税服务厅电子显示屏、公告牌、宣传手册、微信平台、QQ群等载体向广大纳税人宣传金税三期系统单轨上线有关事项，赢得纳税人的理解、支持和配合。
（王晓菲 亢立国）