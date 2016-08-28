查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 体育 ·图文：我们是血脉相连的一家人 ·图文：在新华路，汉军还有颗勇敢的心 ·强化监督执纪问责 ·助力企业灾后重建 ·实时监控抓纪律 ·多措并举保上线 ·抓好党建不放松 ·强化措施提质效 ·为旅游企业解难题 ·“五送”情暖计生家庭 ·积极开展援疆工作 ·张稀哲希望多创造机会 ·图文：佩莱格里尼接替李铁 ·后官湖半马10月开跑 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合新闻 第5版 : 三农观察 第6版 : 体育 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · 图文：我们是血脉相连的一家人 · 图文：在新华路，汉军还有颗勇敢 · 强化监督执纪问责 · 助力企业灾后重建 · 实时监控抓纪律 · 多措并举保上线 · 抓好党建不放松 · 强化措施提质效 · 为旅游企业解难题 · “五送”情暖计生家庭 · 积极开展援疆工作 · 张稀哲希望多创造机会 · 图文：佩莱格里尼接替李铁 · 后官湖半马10月开跑 6 体育 2016.8.28 星期日 荆门市东宝区国税局 多措并举保上线 湖北日报讯 自8月8日金税三期系统单轨上线以来，荆门市东宝区国税局多措并举，确保金税三期上线运行平稳顺利。

领导高度重视。分管局领导每天到办税现场亲自指挥，及时处理突发情况、解决疑难问题、合理调配窗口人员，并对窗口工作人员的行为规范和工作效率进行监督，确保办税服务厅各项工作平稳、有序运转。

制定应急预案。该局制定应急预案，对大厅突发事件和电力中断、网络信号中断、服务器故障等突发状况应急处置的流程进行了明确，建立快速反应机制，增设“应急服务窗口”，落实应急保障措施。

加强内外宣传。在该局内网开设金税三期专栏，宣传重要文件，记录工作动态、发布最新通知等。通过办税服务厅电子显示屏、公告牌、宣传手册、微信平台、QQ群等载体向广大纳税人宣传金税三期系统单轨上线有关事项，赢得纳税人的理解、支持和配合。

（王晓菲 亢立国）





