图文：我们是血脉相连的一家人图文：在新华路，汉军还有颗勇敢的心强化监督执纪问责助力企业灾后重建实时监控抓纪律多措并举保上线抓好党建不放松强化措施提质效为旅游企业解难题“五送”情暖计生家庭积极开展援疆工作张稀哲希望多创造机会图文：佩莱格里尼接替李铁后官湖半马10月开跑
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 第6版 体育
·图文：我们是血脉相连的一家人
·图文：在新华路，汉军还有颗勇敢的心
·强化监督执纪问责
·助力企业灾后重建
·实时监控抓纪律
·多措并举保上线
·抓好党建不放松
·强化措施提质效
·为旅游企业解难题
·“五送”情暖计生家庭
·积极开展援疆工作
·张稀哲希望多创造机会
·图文：佩莱格里尼接替李铁
·后官湖半马10月开跑
湖北日报电子版
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6 体育 2016.8.28 星期日
荆门市东宝区国税局
多措并举保上线
    湖北日报讯 自8月8日金税三期系统单轨上线以来，荆门市东宝区国税局多措并举，确保金税三期上线运行平稳顺利。
    领导高度重视。分管局领导每天到办税现场亲自指挥，及时处理突发情况、解决疑难问题、合理调配窗口人员，并对窗口工作人员的行为规范和工作效率进行监督，确保办税服务厅各项工作平稳、有序运转。
    制定应急预案。该局制定应急预案，对大厅突发事件和电力中断、网络信号中断、服务器故障等突发状况应急处置的流程进行了明确，建立快速反应机制，增设“应急服务窗口”，落实应急保障措施。
    加强内外宣传。在该局内网开设金税三期专栏，宣传重要文件，记录工作动态、发布最新通知等。通过办税服务厅电子显示屏、公告牌、宣传手册、微信平台、QQ群等载体向广大纳税人宣传金税三期系统单轨上线有关事项，赢得纳税人的理解、支持和配合。
（王晓菲 亢立国）


   
　